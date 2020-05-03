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Гончарук признался, почему не смог вычистить Авгиевы конюшни в Кабмине

Воскресенье, 3 мая 2020, 16:47

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук пожаловался, что в Украине сформировался настолько высокий уровень коррупции, что за тот короткий срок, который он занимал должность главы правительства, было невозможно что-то изменить к лучшему.

Источник: интервью Гончарука "Радио Свобода"

Прямая речь: "Когда мне говорят сейчас, что вот, коррупцию до сих пор не побороли... Мы - в правительстве на топ-уровне. Я уверен, что наша команда, которую я сформировал для работы в правительстве, она не воровала. Я уверен в этом абсолютно!

Но вычистить эти Авгиевы конюшни за 6 месяцев - нереально. Особенно, если учитывать, что в судах у тебя - полная "жесть", а правоохранительные органы часто сами и возглавляют эту коррупцию".

Напомним: Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра 4 марта.

Светлана Кизилова, УП
Темы: ГончаруккоррупциясудКабинет министров


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