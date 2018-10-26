Почему новая госслужба, вопреки надеждам Счетной палаты, не вернется в Средневековье

23 жовтня Рахункова палата (це ті люди, яким ми платимо заробітну плату за перевірку використання бюджетних коштів від імені народних депутатів, яких ми обирали) вирішила поділитися з країною результатами власного аудиту успішності реформи державної служби.

Із сотень "новеньких" (та не дуже) державних службовців, що стали фахівцями з підтримки реформ та почали працювати в директоратах міністерств, понад усе аудиторів вразила саме команда МОЗ України.

А якщо ще точніше – то переважно мого директорату стратегічного планування та євроінтеграції.

Спішу скористатися нагодою та трішки розповісти, що хорошого відбулося в міністерстві з появою цих прекрасних молодих людей, та з вашою допомогою зрозуміти, що ж зі звітом Рахункової пішло не так.

Новий погляд на освіту і підхід до побудови кар’єри

Одна з переваг сучасного світу – це можливість безперервно вчитися. Я маю дипломи Києво-Могилянської академії з економічної теорії, Національного університету Шевченка з міжнародної інформації та стипендіальної програми МВА in Public Administration від найкращої бізнес-школи країни.

Рахункову палату обурили попередні місця роботи нашої команди. Але чомусь у заголовки та новини вони винесли ті посади, з яких ми всі починали працювати ще в студентські роки – вантажників, касирів, заправників тощо.

Тож знайте: жити за власні кошти, працювати з першого курсу, вирости із заправника до заступника комерційного директора – це не true для чиновника.

Певно, мали народитися в родині прокурора та голови облздраву, а за першу роботу мати мінімум посаду головного лікаря, тоді б зараз не доводилося червоніти.

Нове розуміння багатозадачності та мотивації

Для приходу в міністерство ми пройшли дуже складний і багатоетапний анонімний конкурсний відбір, під час якого комісія бачить учасника лише на двох останніх усних етапах.

Середній бал аплікантів-держслужбовців, що проходять тести на абстрактну та вербальну логіки – 10-12 із 30 балів.

Результат мій та моєї команди – 25-29 із 30 балів.

На знаннях спеціалізованого законодавства ці чудові молоді люди, які ніколи досі не були на держслужбі, отримали 22-23 з 25 балів.

Знання загального законодавства (Конституція, державна служба, антикорупційні закони тощо) – 33-36 із 40 балів.

Про рівень володіння англійською навіть не варто згадувати – більша частина з нас вільно пише та спілкується англійською мовою, решта – intermediate та два рази на тиждень займається з репетитором, щоб наздогнати колег.

А ще перевіряли наші аналітичні здібності через розв’язання різних кейсів, вміння приймати зважені рішення, аргументовано їх відстоювати, наявність власної думки, вміння пропонувати нестандартні рішення, стресостійкість, навички публічних презентацій тощо.

Мотивація приходу цих людей на держслужбу, згідно з результатами незалежного тестування, – експертиза, інтелект, альтруїзм, самореалізація, розвиток, творчість, результативність.

Якщо дивитися на відповіді тих аплікантів, що зараз на держслужбі, – це, переважно, кар’єра, престиж і статус, безпека, колектив.

Ц = цінності.

Новий підхід до роботи

Основних функцій у нашому Директораті стратегічного планування і євроінтеграції від початку було три: стратегічне планування та бюджетування, координація політик та євроінтеграція.

З часом додалася координація роботи міжнародного напрямку, донорських проектів для міністерства, організаційна розбудова міністерства, функціональний аналіз, система онбордингу персоналу, трансформація системи збору медичної статистики, і коло тем постійно розширюється.

Для цієї роботи ми шукали юристів, аналітиків, проектних менеджерів, людей із досвідом координації роботи різнопланових команд, міжнародників, комунікаторів.

Цього року завдяки нашій роботі зробили дуже якісний План пріоритетних дій Уряду-2018 у своїй частині компетенції та вийшли в лідери Уряду з його виконання. У попередні роки МОЗ мав з тим проблеми якраз через відсутність функції стратегічного планування та координації.

Разом з командою керівництва провели низку стратегічних сесій, напрацювали логічні моделі для кожної з гілок реформи, переклали це на бюрократичну мову та допомагаємо колегам з інших структурних підрозділів своєчасно й ефективно звітуватися.

Також одними з перших подали свої пропозиції до Плану пріоритетних дій Уряду-2019 з урахуванням Цілей сталого розвитку ООН, Середньострокового плану дій Уряду до 2020 року, Угоди про Асоціацію з ЄС та інших стратегічних документів.

Далі налагодили роботу з Урядовим офісом із євроінтеграції. Дуже сильно підняли відсоток виконання наших зобов’язань перед Європейським союзом, закрили практично всі "хвости", які мало міністерство та які можна було вирішити на рівні Уряду, включили до діалогу представників бізнес-асоціацій та інших центральних органів виконавчої влади і до кінця року плануємо справитися з усіма євроінтеграційними планами, які поставив Уряд перед МОЗ за напрямком охорони здоров’я у 2018 році.

Ззовні робимо ще більше шуму, адже практично жоден high level медичний і не тільки захід від Америки до Австралії не відбувається без представників МОЗ України.

Це – ще один фронт нашої боротьби з російською пропагандою. Розповідаємо про Україну як про країну можливостей та реформ. Показуємо нове обличчя державної служби.

Наші маленькі і великі success stories – від реформи первинної ланки медичної допомоги і до інноваційного eHealth, від програми "Доступні ліки" і до співпраці з громадським сектором – з усіх можливих трибун розповідаємо про досягнення, перемоги та про те, як здобуваємо їх наперекір підлій окупації території нашої держави Російською Федерацією.

У своїй щоденній роботі ми використовуємо дуже різні інструменти:

– для стратегічного планування – напрацювання Канадського уряду з results based management;

– для координації проектів та проходження через держоргани різних НПА – agile техніки, запозичені з IT та чудово "відкатані" колегами з Prozorro і МЕРТ (Scrum, Kanban).

Чи потрібна для цього медична освіта?

Попереду – величезні плани. Надзвичайно багато тем, якими ніколи не займалися в державних органах. Лупати скелю на роки вперед.

Чи ідеальні ми для державної служби?

За висновком Рахункової палати, для якої основним мірилом є наявність досвіду в державній службі і відповідні кваліфікації держслужбовців, – ні.

З іншого боку, Україна вже має десятиліття практики держуправління з чітким акцентом на профільний досвід і багаторічну вислугу на держслужбі, що і привело країну туди, де ми зараз є.

Тож ви за нове вікно можливостей і нові підходи чи за "перевірений часом" підхід, який є більш зрозумілим Рахунковій палаті?

Ірина Литовченко, спеціально для УП