Соблюдение международных норм в отношении военнопленных - не право России, а ее обязанность

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Вторник, 27 ноября 2018, 18:30
Гюндуз Мамедов
заместитель генпрокурора, кандидат юридических наук
Темы: Крым Азовское море Черное море
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Соблюдение международных норм в отношении военнопленных - не право России, а ее обязанность
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