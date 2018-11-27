Украинские моряки, захваченные в плен, имеют статус военнопленных и подпадают под защиту Третьей Женевской конвенции. (укр.)
Соблюдение международных норм в отношении военнопленных - не право России, а ее обязанность
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Вторник, 27 ноября 2018, 18:30
прокурор Автономной Республики Крым
Темы: Крым Азовское море Черное мореpowered by lun.ua
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