25 на 75: пора перестать делить

0 просмотров
Четверг, 25 апреля 2019, 11:00
Оксана Чепижко Оксана Чепижко
сооснователь ОО "Re:Старт", исполнительный директор "Ассоциации защиты банков"

Победа Владимира Зеленского оказалась не финалом, а стартом жёсткой политической борьбы. На этот раз – за места в парламенте.

Плотный график выборов был известен заранее. А вот, что общество в следующие полгода, возможно, так и не вернётся к нормальной, неконфликтной коммуникации, стало неприятной новостью.

Мне могут возразить: мол, а что тут неожиданного? Президентские выборы всегда сопровождаются поляризаций и чётким разделением избирателей на два лагеря. Что в старых демократиях, что в молодых.

Однако "естественная" поляризация и намеренная сегментация – это, как говорится, две большие разницы.

Политтехнологи рейтинговых украинских кандидатов, мягко говоря, заигрались.

Сейчас, когда результат уже известен, вопрос о том, как и куда канализировать накопленную агрессию, по-прежнему остаётся открытым. Просто проигнорировать его не выйдет ни у победителя, ни у побежденного.

У такого "игнора" слишком высокая цена. Ведь мы же помним, куда завёл страну креатив о "сортах украинцев"? С того момента прошло пятнадцать лет, а грабли всё те же.

В чём именно кроется опасность теперешнего раскола?

  1. Во-первых, в обесценивании оппонента. Избирателей делят не на правых и левых. И даже не на "прозападных" и "пророссийских".

Маркером выступает не идеологическая или геополитическая ориентация, а… умственные способности и моральные качества.

Называя противника "быдлом", некоторые блогеры и эксперты стремятся нанести урон самому ядру его личности. Это абсолютно недопустимые приёмы, сравнимые с буллингом.

  1. Во-вторых, наше общество и без того изрядно невротизировано. Война никуда не делась – её герои и жертвы живут среди нас.

В Украине полтора миллиона переселенцев, которые, приспосабливаясь к новым условиям, практически каждый сталкиваются со стрессовыми ситуациями. И так далее.

Искусственно накачивать общество лозунгами "Кто не с нами – тот против нас" в подобных условиях – недальновидно, да и попросту рискованно.

  1. В-третьих, всеобщая конфронтация нивелирует горизонтальные связи. А ведь именно они позволили нам выстоять в самое трудное время.

Доверие формируется годами, если не десятилетиями, а разрушить его можно за три недели между двумя турами выборов.

По разные стороны баррикад оказались те, кто ещё вчера вместе отправляли помощь на фронт или отстаивали права временно перемещенных личностей. Причём подавляющее большинство этих людей до недавнего времени разделяли вполне себе европейские ценности, выступая в поддержку равных гражданских прав, инклюзии и толерантности…

Сегодня они же выясняют, кто бОльший "патриот" и "элита". Такой спор по определению не может быть конструктивным.

  1. В-четвёртых, сегрегация по большому счёту не выгодна даже как технология победы на выборах.

Закрываясь в собственной (часто – весьма узкой нише) и отсекая всех "не таких", кандидат попросту лишает себя возможного резерва голосов.

Грубо говоря, те, кого перед первым туром объявили, условно, "козлами, которые мешают нам жить", вряд ли проголосуют за своего "обидчика" во втором.

Единственный очевидный эффект от подобной риторики – мобилизация ядерного электората. Удастся ли его "законсервировать" до парламентских выборов? Тоже не факт.

Приятным контрастом на этом фоне стали сами выборы как процедура.

Они прошли без серьёзных нарушений и провокаций, а нынешний президент спокойно принял своё поражение.

Для многих соседей из постсоветского лагеря такое положение дел вызывает искреннее удивление и зависть.

Что вовсе не обнуляет тех рисков, которые связаны с публичной коммуникацией на "языке вражды".

Никакой, даже самый "новый" и честный, президент не научит нас демократии. Звучит банально, но это – личная ответственность каждого.

Ведь демократия – это не только о том, чтобы провести выборы без фальсификаций. Это в том числе о базовом признании другого выбора/выбора другого. Не такого как мы, но достойного уважения и тех же прав.

Оксана Чепижко, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: выборы президента 2019 общество
powered by lun.ua
Материалы по теме
Как проголосовали милениалы? 24 апреля 2019, 15:30
Шевченко потратил на рекламу в 25 раз больше, чем задекларировал 24 апреля 2019, 13:19
Зеленского поздравил премьер-министр Израиля 23 апреля 2019, 16:46
Оксана Чепижко
После выборов жизнь только начинается
Накануне 8 марта: откровенно о роли женщин в политике
"Чужие среди своих". Почему власть не доверяет переселенцам?
Какая связь между прививками от кори… и выборами?
Казус Зеленского и ликбез для избирателей
Имитация соучастия: почему политики не готовы к серьёзному разговору с избирателями
Об ответственном потреблении в Новый год. И не только
Все колонки автора

Колонки

Виталий Нахманович Почему мы проиграли Майдан?
Беда в том, что у Венесуэлы, в отличие от нас, много нефти, зато у нас, в отличие от Венесуэлы, вокруг много России. (укр.)
Игорь Миклащук 8 шагов к внедрению изменений. На примере открытия одного лицея
Первым вызовом, который появляется перед реформатором есть налаживание коммуникации и завоевание доверия людей. (укр.)
Екатерина Онилиогву Проверить авто или перевозчика: как открытые данные экономят время и деньги
Публикация набора данных о перевозчиках на национальном портале data.gov.ua стала предпосылкой для появления дополнительных сервисов. Продолжение следует. (укр)
Юрий Юзич Как проголосовали милениалы?
Молодежь выбрала Зеленского – красивый миф, но не дружит с цифрами.
Виктор Козюк Инсайдерское кредитование: что нельзя забыть, что не стоит повторять
Проблема кредитования связанных лиц возникла недавно. Ранее создавалось впечатление, что финансовый сектор — образец прозрачности. Все изменилось в 2015 году. (укр.)
Андрей Осадчук Кто сделал президента ответственным за тарифы?
Мы с огромным энтузиазмом ходим на выборы, как те болельщики на стадион, но совсем не понимаем, в какую игру играют и кто за что отвечает на поле политической игры. (укр.)
Вадим Гуцул Правильно закрыть ФЛП и не попасть на крючок к фискалам
Многие предприниматели по тем или иным причинам решают уйти из бизнеса. Что следует учесть, чтобы налоговики в будущем не напомнили о себе? (укр.)
Ярина Бусол Чем Украине грозит двуязычие?
Сегодня русский язык ассоциируется не с литературой Бунина или Довлатова, а с российскими войсками. (укр.)