У Зе!команді розповіли про "4 черпачки", якими Порошенко поливає Зеленського

У Зеленського заявляють, що Петро Порошенко звинувачує Володимира Зеленського в чотирьох скандальних рішеннях, які його ж команда і приймала.

Про це написав спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков у Facebook.

"Йдучи, йди. Все як завжди в українській політиці. Президент після оголошення екзит-полів простягає одну руку, кажучи, що визнає перемогу Зеленського (а як не визнати, як розрив у 3 рази), а іншою – продовжує набирати в черпачок коричневу рідину і виливати її за комір Володимиру Олександровичу", - написав Разумков.

За його словами, "це унікальний випадок, коли у влади винні не "папереднікі", а "наступники", які ще навіть не приступили до виконання своїх обов'язків".

"Перший черпачок. Рішення суду по ПриватБанку. Протягом декількох років команда президента піарилась на тому, що майже здійснила реформу судової системи. Так ось, тепер цей "реформований" президентом суд, приймає рішення про те, що націоналізація банку була незаконною", - написав спікер штабу Зеленського.

На його думку, прийняття такого рішення говорить про те, що або хтось з "кураторів АП по судах" домовився з Коломойським, або так підклали свиню новому президенту, або систему не змогли до кінця реформувати, або націоналізація була здійснена з порушеннями процедур.

"Другий черпачок. Посил від Порошенка про те, що треба захищати європейський вибір України від реваншистів. Не треба... Оскільки саме "фантастична команда президента" намагалася зробити спаринг-партнерів на виборах з окремих їхніх представників, і саме Зеленський цю конструкцію поламав", - написав Разумков.

Він додав, що потрібно захищати людей від корупції, від схем, від кумівства, від мародерства в армії.

"А ось з вектором розвитку країни все зрозуміло – це шлях в Європу, і тут Україна прийняла своє остаточне рішення", - заявив представник Зе!команди.

За його словами, третій черпачок – це рішення КС або "передбачення" Порошенком рішень КС.

"Петро Олексійович прогнозує, що суд скасує електронне декларування і це призведе до втрати безвізу... Питання, а хто делегував до Конституційного суду цих суддів? Чи не поки що легітимний гарант Конституції? Чи не Рада, на яку до останнього часу у Порошенка був повний вплив? 6 суддів квота президента, 6 – Ради і це поки їх відповідальність, а не нової влади", - написав Разумков.

Він також назвав "справжнім реваншизмом від команди Порошенка" скасування статті про незаконне збагачення.

"Четвертий черпачок. Про вибачення. Тут Петро Олексійович правий... Чекаємо. За Гладковського, за борди з Путіним, за образи 73% виборців країни, за скасування статті про незаконне збагачення і за багато іншого... Але чекати, мабуть, нам довго", - написав представник Зеленського.

Він прогнозує, що будуть і "нові черпачки".

"Знаємо, що будуть... Але не боїмося. Це не легкий шлях, який нам з вами доведеться пройти. І у нас це вийде, які б палки нам в колеса не встромляли", - підсумував Разумков.

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