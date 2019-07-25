Почему рейдерство одними приказами не остановить

Кожен новий президент проголошує боротьбу з рейдерством, але проблема не в тому, що підписанти насправді не хочуть змін!

Відсутній сам процес контролю виконань розпоряджень в жорсткі терміни, що прийнято називати deadline. Саме це особливо важливо в процесі налаштування автоматизації роботи державних сервісів.

Присвятивши дослідженню питання інституції власності більше 10 років, хочеться пояснити:

у зв'язку з чим усе нове не працює на банальному та простому прикладі амперсанду ( & );

на банальному та простому прикладі амперсанду ( ); а також те, чому боротьба з рейдерством повинна досягатися безповоротністю покарання.

Наказом Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2018 року № 3236/5 затверджено зміни до вимог щодо написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки.

Згідно зі змінами, для написання найменування юридичної особи дозволяється використовути:

літери українського алфавіту – при написанні найменування українською мовою;

літери латинського алфавіту – при написанні найменування англійською мовою;

розділові знаки і символи. Новвоведенням є вживання символу N, а не №, а також використання символ амперсанд (&);

цифри арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).

А тепер сам кейс

Майже рік як громадяни, інвестори, підприємці мають право при реєстрації підприємницької діяльності назвати свій "корабель", використовуючи свою фантазію.

Правда, відповідно до нових додаткових символів та змін, прийнятих у нормативно-правовий акт від 2012-го року.

А ось і сам сюрприз

Ви цього зробити не зможете, тому що усі нові символи та опції майже рік доступні лише в тестовому режимі для розробників Мін'юсту, а не для реєстраторів.

Тому постає запитання, в які терміни буде реалізовано нові технологічні запобіжники в боротьбі з рейдерством та їх реальне виконання в часі відповідно до наказу президента.

Особливо в частині розробки та впровадження Мін'юстом нового програмного забезпечення державних реєстраторів.

Адже банальний приклад показує неспроможність швидкої реалізації проектів та змін, ініційованих навіть самим міністерством, відповідальним за секторальну політику.

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Одних запобіжників у вигляді оновлення програмного забезпечення чи латання законодавчих дір недостатньою.

Власність повинна захищатися відповідно до сили закону. А тут уже зона відповідальності правоохоронної системи.

Одними наказами чи ПЗ зупинити рейдерство неможливо.

Лише безповоротність покарання для рейдерів-замовників, реєстраторів, усіх причетних до вчинення рейдерських дій, посередників, юристів, нотаріусів, що залучалися у процесі незаконної зміни власників, може стати справжнім запобіжником для захисту інституції власності в Україні!

Але це вже виклик для нового генерального прокурора, обрання якого не за горами.

Надіємось, що його особистість не стане занадто великим сюрпризом для правників й для усієї України.

Також є сподівання, що при відборі кандидатів буде переважати передусім професійна компетентність та бездоганна репутація!

Чи зможе обраний новою Верховною Радою генпрокурор бути політично незаангажованим, виконувати свої обов'язки незалежно від кольору партії, включно з провладною за ширмою якою також можуть ховатися злочинці?

Чи вибере інший шлях: стане покривати злочини попередніх років, представників нової-старої еліти та періоду до Революції Гідності, про які, здається, уже всі забули?

Про це ми дізнаємося найближчим часом.

Віктор Брановицький, спеціально для УП

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