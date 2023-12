Могут ли продолжать работать, такие структуры как Верховная Рада Украины, Антимонопольный комитет, Министерства, правоохранительные органы и так далее в том же составе и институциональном движении, как демонстрируют сейчас? Давайте проведем опрос:

Нужна ли повторная люстрация чиновников в органах государственной власти и местного самоуправления работающих в период 2014-2019 гг? ☐Да! ☐Нет! ☐Мне все равно!

Парадоксальная позиция ряда политических спикеров, которые считают люстрацию неконституционной и незаконной, так как она ограничивает права граждан, приводит здравомыслящего человека в ступор.

Как в такой ситуации тогда оценивать пособничество в грабеже страны, расходы чиновников, превышающие доходы в десятки и сотни раз, когда плевать на Верховенство права и равность всех перед законом, сохраняя при этом формальные признаки законности – это считается проявлением профессионализма?

Если бы лидеры Польши, Прибалтики, Сингапура думали про конституциональность люстрации или строгость наказания за коррупционные преступления, они могли бы до сих пор быть подобны Украине по уровню жизни.

Несмотря на формирование команд, среди так называемых "лидеров перемен" мы видим, что и у них подбор кадров по конкурсу происходит с фаворитизмом и предпочтением к чиновникам и топ-чиновникам новой и старой генерации.

Это напоминает принцип кастрюльки с варениками, где вареники то сверху, то снизу, но все равно в масле.

Именно поэтому мы постоянно видим свежие коррупционные скандалы.

Если бы люстрация в 2014-2016 годах состоялась так, как хотелось бы народу, а не власть имущим – такого уровня коррупции и протекционизма можно было бы избежать.

За все время действия закона о люстрации из более 922 люстрированных чиновников лишь трое – уровня заместителей министров. Разве в этом списке все, кто заслуживает? Или лазейка в виде АТО-туристов всех остальных спасла?

Промониторив декларации директоров департаментов министерств и других топ-чиновников за 2018-ый год, мы увидим зарплаты на уровне от 500 тис грн до 1,1 млн грн в год, что более чем соответствует рыночным зарплатам в корпоративном секторе.

Просмотрев их биографии, мы зачастую увидим кадровых чиновников, которые на госслужбе годами и десятилетиями работают при всех властях.

Допуск к должностям такого уровня специалистам "с улицы" практически ограничен и сведен к нулю. Где обещанные все 5 лет после Революции Достоинства массово новые лица на госслужбе и обновление руководящего состава?

А пока, при таком качестве люстрации, Украина остается на первых заголовках The New York Times, The Daily Beast и других мировых именных СМИ с призывами порвать отношения с коррупционными и криминальными олигархами, их представителями, бывшими чиновниками (2010-2014), не развалить проделанную титаническую работу НБУ по восстановлению финансовой и макроэкономической стабильности.

Сможет ли новый гарант перезапустить внутриполитический процесс и заполнить свой кадровый вакуум специалистами, интеллектуально готовыми к работе в интересах Украины?

Сломать кадровую политику подбора по формально соответствующим требованиям, таким, как опыт на госслжубе, или по идеологическим принципам.

Уйти от сотрудничества с протеже от влиятельных людей, которым не отказывают, или формирования команды кадрами, заточенными на работу по обслуживанию интересов крупного бизнеса. Вопрос остаётся открытым.

Однозначно, Украине нужна вторая волна люстрации, чтобы она, как Прокрустово ложе, раз и навсегда сделала свое дело!

Возможно, это будет звучать эмоционально, но люстрация должна продолжаться постоянно, с недопуском уже люстрированых и проверкой "недолюстрированых" в соответствии с обращениями общественных организаций.

Люстрацию надо проводить до тех пор, пока украинский народ не ощутит разницу в изменении парадигмы менеджмента в госаппарате.

Закон про люстрацию должен быть доработан и расширен с внесением правок. Да, отчасти – это можно оценивать, как политическое решение, которое с правовой позиции имеет несовершенство, но во благо государственности и Украины – это нужно сделать.

Виктор Брановицкий, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.