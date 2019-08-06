Nullum crimen sine poena,

nulla poena sine lege,

nullum crimen sine poena legali

(Нет преступления без наказания,

нет наказания без закона,

нет преступления без законного наказания)

Существует ли проблема?

Коррупция является порождением извращенной общественной морали – это патология отношений между людьми.

Наличие социального напряжения, искусственное создание линий языкового, культурного, религиозного и иного рода разломов в политических целях привели к недоверию граждан как к органам государственной власти, так и их представителям, которые постоянно сами себя дискредитируют.

Существует диалектическая проблема борьбы с коррупцией. Что ее порождает, в чем кроется проблема – в институциональном несовершенстве системы государственного правления или в человеческой сущности? Почему борьба и борцы с коррупцией породили еще большую коррупцию?

Давайте взглянем на это через призму недавних событий в Окружном административном суде города Киева.

ОАСК не раз выносил решения, не устраивающие представителей режима Порошенко. Это и "тарифное" дело, и дело "ПриватБанка", и дело об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви, и много других резонансных дел.

Ещё свежи события, когда до оглашения полного текста решения ОАСК бывший президент Петр Порошенко созвал СНБО и позволил себе публичные критические высказывания в адрес судей ОАСК, вынесших решения именем Украины, а также высказывания в адрес другого кандидата в президенты.

Следуя его примеру, часть назначенных в период его правлении чиновников продолжают рефлексировать в привычном режиме правового нигилизма.

Сюжет первый – ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины давно стала оскандалившимся органом с "космическими" зарплатами ее членов в четверть миллиона гривен в месяц.

НАЗК зафиксированы факты нарушения антикоррупционного законодательства как в части этики поведения, конфликта интересов, так и предоставления недостоверных сведений об имуществе и доходах.

У отдельных членов существует конфликт интересов между служебным и адвокатским статусом, а также деятельностью их юридических фирм.

В свете заявленных высоких стандартов необходимости борьбы с коррупцией и соблюдения антикоррупционного законодательства эти граждане как минимум давно должны были уйти в отставку, а не заниматься отбором судей, в то время как из фирмы зарабатывают на госконтрактах.

Могли ли эти лица организовывать отбор судей в Верховный и Антикоррупционный суды?!

НАЗК дважды реагировало на нарушения антикоррупционного законодательства главой ВККС в 2018 и 2019 годах, назначенного в свое время министром юстиции. Несколько дней активистами был установлен факт использования на автомобиле министра юстиции Украины государственных номеров от другого автомобиля.

Ранее журналисты-расследователи через суд обязали НАБУ расследовать факты возможного незаконного обогащения и недостоверного декларирования Павлом Петренко. Однако от НАБУ информации о результатах расследования не поступает – политически неудобный фигурант.

Издевательство над судьями, бесконечные отборы и переоценивания под требования политики ушедшего президента и политических партий, входивших в развалившуюся коалицию – основное, чем запомнится "пересидевший" сроки своих полномочий состав ВККС.

Задумайтесь, почему деятельностью ВККС одновременно недовольны адвокаты, судьи, общественные активисты, эксперты и многие другие.

Почему такое принципиальное оценивание судей ОАСК не провели ранее?! Возможно, всему виной избирательный подход? Обострение с ОАСК у ВККС произошло на фоне проведения и подведения итогов как президентских, так и парламентских выборов.

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Сюжет второй – Департамент политических преследований

ОАСК на данный момент рассматривает иски относительно реформирования политического Департамента Горбатюка и сроков полномочий членов ВККС, что указывает на прямой конфликт интересов этих лиц при инициировании и проведении каких-либо расследований в отношении судей ОАСК.

Не понимая до конца всю неизбежность исторического момента, собственной маргинализации и имея безудержное желание оставаться на своих должностях, члены ВККС пытаются найти поддержку у такого же маргинала и по совместительству руководителя департамента политических преследований Сергея Горбатюка.

Последний возомнил себя руководителем революционной "тройки" и при соучастии представителей ещё двух правоохранительных органов решил пересмотреть право граждан на обращение в суд, быть услышанными и оспорить какую бы то ни было монополию на власть.

Трудно даже вообразить, что с 2014 года у представителей Генеральной прокуратуры не было времени провести обыски в ОАСК. Очевидно, не было желания или "команды". Зато когда начались слушания по делам о полномочиях членов ВККС "политдепартамент" прибыл на помощь "по вызову", избирательно определяя крамолой право граждан на защиту своей точки зрения и справедливый суд.

Пора пролить свет на то, что подчиненные Горбатюка возбуждали дела и давили на ряд судей в других судах, получая через них необходимые процессуальные решения.

Особой формой беспредела являлась практика возбуждения дел в отношении судей, которые выносили процессуальные решения, не устраивавшие следователей. Наследники Вышинского и Берии такие решения самими же признавали неправосудными, а судей эти же следователи пытались привлечь к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудного решения. Простой и не затейливый метод внедрения практики НКВД по удержанию судей в "ежовых рукавицах".

Однако не все судьи поддались на это давление и заявили об этих противоправных действиях и фактах подобного давления.

Если обратиться к статистике, то с 2014 года из семи приговоров по постановлению судьями заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления (статья 375 Уголовного Кодекса Украины) – пять оправдательные! Уголовные дела по этой статье были заведены на каждого второго судью.

Нет никакого равноправия сторон защиты и обвинения в уголовном процессе, тем более политически мотивированном.

С процессуальной точки зрения, обыск – это крайняя мера, очевидно можно было получить временный доступ к каким-то определенным делам, однако было желание "проявить силу", оказать давление и запугать судей. От такого самоуправства очнулся даже генеральный прокурор без образования и полномочий вмешиваться в дела, –сообщивший через своего пресс-секретаря об отсутствии доказательств. Что не помешало в последующем вручить подозрение судьям ОАСК.

No pasaran! Nos vemos! – ответили судьи ОАСК в духе команданте Че Гевара в адрес ведомства, пока еще возглавляемого бывшим ярым сторонником социалистических идей.

В своей деятельности и "правовых" позициях сотрудники "политдепартамента" многократно не признают и считают неправосудными многочисленные решения судов, которые вступили в законную силу.

Такая "удобная" политика, среди прочего, позволяет не допускать адвокатов, не давать защитникам знакомиться с материалами надуманных в большинстве своем политически мотивированных дел, которые не имеют никакого отношения к целям, которые ставились при создании Департамента, а теперь управления ГПУ.

Для бывалого следователя Сергея Горбатюка нарушения права на защиту – это обычная практика, которая уже была предметом рассмотрения и осуждения в ЕСПЧ, но до люстрации "неприкасаемого" прокурора не дошло.

Несмотря на это "ноу-хау", судами зафиксированы десятки, если не сотни случаев умышленного неисполнения различных процессуальных решений судов следователями этого подразделения Генеральной прокуратуры.

Сюжет третий – Кто еще пришел?

Судьям необходимо начать жить без кураторов и координаторов, иначе их заменят революционные или реформаторские "тройки".

Во время обыска в ОАСК были замечены сотрудники НАБУ. Этот орган так и не смог доказать свою эффективность, несмотря на громадные расходы по его созданию и содержанию.

Глава ОАСК указал, что суд рассматривал ряд дел в которых были зафиксированы, нарушения процедуры проверки декларации Директора НАБУ, его вмешательство во внешнюю политику Украины при манипулировании одним из дел с американским элементом, а в одном из районных судов никак не может начаться рассмотрение протокола о коррупции относительно руководителя НАБУ, так как он не является в суд.

Поскольку главный борец с коррупцией, возомнивший себя политической фигурой мирового масштаба, является фигурантом коррупционного дела, то вполне вписывается в компанию вышеупомянутых чиновников.

Развязка – Cui bono?

Что объединяет всех этих людей, на которых возлагал огромные надежды украинский народ и которых поддерживало мировое сообщество. Их всех объединяет политический режим, который их назначил и несет за них всю полноту политической и правовой ответственности.

На сегодня нет никакого смысла разбираться с этим составом ВККС. Необходимо пересмотреть подходы к формированию Высшего совета правосудия и ВККС.

Общество ожидает от президента Украины и новоизбранного парламента профессионального подхода к этому вопросу, как и к вопросу приведения в порядок системы судоустройства.

Уже ликвидирован Совет по вопросам судебной реформы, созданный бывшим президентом, расследуются факты уклонения от декларирования доходов "координатором" этого совета. Ряд членов данного совета также являются фигурантами уголовных дел и коррупционных скандалов.

Пришло время ставить вопрос о расследовании деятельности и привлечении к уголовной ответственности Сергея Горбатюка и его сообщников за саботирование расследования событий во время противостояния на площади Независимости зимой 2014-го года. А также за ряд должностных и служебных преступлений в сфере правосудия, нарушения права на защиту, неисполнения решений судов, попыток привлечения заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности и безосновательных обвинений в совершении тяжких преступлений и тому подобное.

Возглавляемый им департамент занимался и продолжает занимается чем угодно, кроме того, для чего он был создан, что было отмечено даже представителями ООН в отчетах о результатах расследований событий 2014 года.

Не совершает ли он преступление, равное тому, которое не расследует или покрывает одиозный прокурор? Ответ на это вопрос даст история.

Нет смысла ставить даже риторический вопрос являются ли события вокруг ОАСК давлением на суд со стороны правоохранительных органов. Безусловно. Подобный правовой нигилизм и прокурорский беспредел вызваны безнаказанностью, желанием осуществлять давление на судей и политической необходимостью обоснования своего неэффективного и никчемного существования.

Нет преступления без наказания, нет наказания без закона, нет преступления без законного наказания.

Владимир Богатырь, специально для УП

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