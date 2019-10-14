Психологический анализ публичных заявлений Зеленского о США: страх или стратегия? 

Во время четырнадцатичасового пресс-марафона президента Владимира Зеленского снова попросили ответить на вопрос о стенограмме разговора с Дональдом Трампом.

Интонация и мимика президента Украины говорят, что он боится попасть в зависимость от Белого Дома, поэтому дальнейшие отношения со США комментирует очень осторожно.

В то же время, Владимир Зеленский старается угодить всем – и США, и ЕС, поэтому использует ряд манипулятивных приемов и хорошо продуманную стратегию.

Вопрос, которого Зеленский ждал

Отвечая на вопрос американского журналиста о давлении со стороны Дональда Трампа, Зеленский сильно включился: очевидно, что этого вопроса он ждал.

Увеличилась динамика движений, мимика стала более оживленной. Зеленский старался говорить четко и расставлять акценты, чтобы донести главную позицию: Украина суверенна и ни от кого не будет зависеть. Но, на самом деле, Зеленский понимает – этот риск существует.

Владимир Зеленский делал паузы, которые свидетельствуют о страхе "взболтнуть лишнего". Скрупулезность, с которой он подбирал слова, указывает на желание украинского президента угодить всем – сохранить отношения со странами ЕС, со США и при этом отстоять свою независимую позицию.

После ответа на вопрос Зеленский расслабился – словно выдохнул. Наблюдается снижение активности. Дополнительных вопросов о встрече с президентом Америки и о проблемах финансирования со стороны США не последовало: для президента Украины это стало облегчением.

Зеленский vs Трамп: кто кем манипулирует?

Скандал со стенограммой больно ударил по обоим президентам, но по Владимиру Зеленскому – сильнее.

Глава Украинского государства буквально оказался в осаде.

С одной стороны, Дональд Трамп, который публично отрицал, но по факту именно давил на Украину. С другой – лидеры ЕС, с которыми он не мог поругаться. А с третьей – украинские избиратели, перед которыми нельзя было упасть в грязь лицом на заре политической карьеры.

В этой ситуации Владимир Зеленский испытывал заметную тревогу и даже страх, но за эмоциями скрывается продуманная стратегия.

Во время встречи с Трампом, которая состоялась в ответ на обнародование стенограммы, Владимир Зеленский держался достойно.

Его мимика во время встречи говорит о крайней осторожности. Он осознавал, что им пытаются манипулировать, поэтому разговор был ему не совсем приятен. Это видно по опущенным уголкам глаз, уголкам губ. Зеленский старался шутками разрядить обстановку, порой успешно.

Во время встречи он преследовал три совершенно противоположные цели:

заручиться поддержкой Штатов; не потерять лояльность Европы; и при этом показать самостоятельность Украины.

Удивительно, но все это ему удалось.

Например, Зеленский сказал: "Мы готовы бороться, если кто-то или вы поддержит нас". Тем самым он подчеркнул самостоятельность Украины ("мы готовы бороться") и возможность выбирать (кроме Америки нам есть кому помочь).

При этом Зеленский говорит, что понимает проблемы Украины, но пришла новая власть и все можно изменить. Он отмечает два приоритетных направления своей работы – преодолеть коррупцию и закончить войну. А параллельно указывает на достижения – назначение нового прокурора и создание Антикоррупционного суда.

С одной стороны, этими словами Зеленский показывает, что новая власть во главе с ним результативно работает и без поддержки США.

С другой стороны, он указывает на готовность сотрудничать: до этого Трамп неоднократно отмечал, как для него важно бороться с коррупцией в Украине.

На протяжении всего разговора Владимир Зеленский пытался сдерживать Трампа в его побуждениях оказывать ключевое влияние на политику Украины: внутреннюю и внешнюю. Он часто апеллирует к суверенитету и четко заявляет: "Нам не нужна помощь, нам нужна поддержка". Этим Зеленский, видимо, хотел сказать, что Украина не будет работать на внешних партнеров, но готова работать в коллаборации.

Многие провокации со стороны Дональда Трампа президент Украины игнорировал. В частности, не отреагировал на фразу о том, что США помогают Украине больше стран Европы, не отреагировал на тезис о вине администрации Обамы в том, что Украина потеряла Крым.

В сложившихся условиях это была лучшая стратегия, потому что он дал свободу Трампу "хвалить себя" (что и было необходимо американскому президенту), но при этом не дал повода усомниться в самостоятельности Украины.

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Трамп готовится к выборам: при чем здесь Украина?

Дональд Трамп на встрече с украинским президентом думал только о предстоящих выборах. Он изначально занял позицию покровителя украинской стороны, а не союзника, вел себя, как хозяин ситуации: давал возможность отвечать президенту Зеленскому, не отдавая ему инициативу.

Президент США задавал вектор разговора. Мимика и позы Трампа говорили о том, что на встречу он пришел доминировать. Он сидел, наклонив корпус вперед, и выслушивал – как отец выслушивает сына.

Во время разговора Дональд Трамп активно применял манипулятивные приемы. Например, прием обесценивания. Он несколько раз указал на то, что Украина потеряла Крым при администрации Обамы, а, стало быть, ответственность за это несет прошлая власть США. Тем самым Трамп намекает, что он такого не допустил бы.

Ситуацию в Украине он использует, чтобы подчеркнуть отличие между предыдущим и нынешним президентами Соединенных Штатов.

Дональд Трамп говорит также, что США делают для Украины гораздо больше, чем страны Европейского союза, и тем самым снова подчеркивает собственную важность и весомость. Это также означает, что Украина должна быть лояльной и благодарной.

Трамп активно апеллирует к статусу своего собеседника: говорит, что избрание нового президента – важный шаг для Украины, что на Владимире Зеленском лежит большая ответственность и он не может допустить ошибку. Этими словами Трамп умышленно пытается поставить Зеленского в жесткие рамки – заставить его благодарить – и снова демонстрирует свое влияние (как отец хвалит сына).

В то же время формально президент США отрицает любые попытки давления на Украину.

Дональд Трамп также использует когнитивный прием иллюзорной корреляции. Он устанавливает причинно-следственную связь между событиями, никак не связанными: проблемы Украины и неэффективная работа предыдущей власти США.

Примечательно, что во время разговора американский президент несколько раз смещал фокус разговора, избегая конкретных ответов на отдельные вопросы. В том числе темы войны в Украине.

В один из моментов, когда Владимир Зеленский заговорил о ситуации на Востоке и о том, что Украине нужна поддержка, Дональд Трамп обратился к журналистам и тем самым избежал четкого ответа.

Это еще одно доказательство того, что вопрос помощи Украине для Трампа на этой встрече был второстепенным. Главная цель, которую он преследовал – произвести положительное впечатление на своих избирателей.

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Безусловно, Владимир Зеленский испытывает тревогу и опасается попасть под влияние Дональда Трампа, который хочет использовать Украину только в качестве дополнительного аргумента в свою пользу в рамках президентской кампании.

К тому же, Зеленский не опытный политик. Оказаться в ситуации со стенограммой в самом начале своей политической карьеры, когда на тебя смотрит весь мир и ждет реакции, стало для него стрессом. Впрочем, справляется с ним он достойно.

Попытки втянуть Украину в выборы в чужой стране и в конфликт с ЕС президент Зеленский обходит, используя манипулятивные техники и хорошо продуманную стратегию. И хоть с психологической точки зрения ему сейчас приходится нелегко, на международной арене Украине удалось "сохранить лицо". Владимиру Зеленскому тоже.

Спартак Суббота, специально для УП

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