Почему адвокатура боится Антикоррупционного суда?

Створення Антикорупційного суду стало водночас викликом і ключовою вимогою громадськості в останні роки. Причина – банальна неспроможність існуючої судової системи розглядати справи топкорупції, не кажучи вже про вироки.

Антикорупційний суд покликаний стати прикладом роботи для всієї системи та ефективно реагувати на зловживання сторін у процесі.

Проте після створення суду виявилося, що до нової якості роботи не завжди готова сама система. І як би дивно це не звучало, насамперед сторона захисту: адвокатська спільнота часто дозволяє собі просто неприпустиму поведінку щодо суду.

Адвокатура, яка постійно закликає до реформ та наголошує на порушеннях з боку правоохоронців, виявляється не готовою бачити проблеми у своїй роботі. Тому ми вирішили зібрати деякі приклади, на нашу думку, надсерйозних порушень етики з боку адвокатів і закликати їх до реагування.

Нещодавно, 17 лютого, на засіданні у справі мера Одеси Геннадія Труханова у ВАКС адвокат одного з фігурантів посеред засідання встав і почав грубіянити суддям.

Така поведінка могла здивувати навіть не ознайомленого з правилами судового процесу глядача. Адже важко назвати нормальним явищем перекривляння представника Феміди: подібні висловлювання навіть не процитуєш для матеріалу. Цікаво, що ці ж адвокати зовсім не по-іншому поводили себе, коли ця справа розглядалася в Малиновському суді Одеси.у

Проте, схоже, для українських адвокатів відсутність професійної етики стає нормою: ми неодноразово були свідками того, що захисники під час засідань обзивали сторону обвинувачення, ігнорували зауваження суду та не добирали слів у висловлюваннях навіть про сам суд. А ще варто згадати систематичні неявки без поважної причини і подання завідомо необґрунтованих клопотань, заяв та скарг.

Демонстрування зневаги з боку адвокатів триває достатньо довго. Приміром, чимало прикладів вже назбиралося від захисників екснардепа Миколи Мартиненка. Вони дозволяли собі не тільки відверто грубіянити, почуваючись безкарними, а й надавали "липові документи".

Проте Рада адвокатів України за такі порушення досі відмовляється притягувати до відповідальності. І поки ми дивувалися звертанню до судді "Закусіл?", автор цієї фрази – адвокат Ігор Черезов – перейшов до погроз судді у Facebook.

Як бачимо з цього допису у соцмережі, адвокати не відмовилися від ганебної практики й у новоствореному Вищому антикорупційному суді.

На початку лютого ВАКС обирав запобіжний захід ексзаступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій. Нагадаю, її підозрюють у розкраданні 54 мільйонів гривень у відомій справі "Золотий мандарин ойл".

Під час засідання один із захисників Євген Солодко відверто грубіянив прокурору та допускав неодноразові недоречні висловлювання про те, що детектив НАБУ, який повідомив про підозру Бернацькій, працює в органі, керівника якого "визнали корупціонером". Взагалі незрозуміло, як це стосується справи про розкрадання держбюджету?

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А на черговому засіданні справи екснардепа Мартиненка та його спільників у січні 2020 року неповагу до суду виявив вже згаданий вище Черезов.

На початку засідання він почав вказувати головуючій судді Лесі Федорак, як треба перевіряти повноваження прокурора. А коли суддя почала говорити, перебивав її, за що отримав попередження. Після того, як суддя попередила, що звернеться до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів через поведінку Черезова, той зневажливо сказав: "Буду вам вдячний".

А в листопаді 2019 року адвокат Андрій Левковець розіграв справжнісінький "театр абсурду" під час засідання апеляційної палати ВАКС у газовій справі екснардепа Олександра Онищенка.

Найперше – він відмовився надати суду підтвердження того, що є адвокатом фігуранта справи. На цьому Левковець не зупинився і заявив, що Антикорсуд є неконституційним. Після чого попросив зупинити засідання, аби через Верховний Суд звернутися до Конституційного щодо цього "питання".

Левковець також не підводився з місця, коли до нього зверталися судді. У своїх постах у соціальних мережах він без жодних докорів сумління принижував ВАКС та його суддів.

Зовсім не дивно, що Антикорупційний суд вирішив зреагувати на таку поведінку: опублікувавши статтю судді ВАКС Віктора Маслова про те, як сторони в процесі можуть зловживати своїми правами та якими заходами суд може цьому протидіяти.

Однак Рада адвокатів України на своєму засіданні 14 лютого несподівано обурилася рядовою публікацією і звернулася до Вищої ради правосуддя, Ради суддів та Вищого адмінсуду. Голова Ради адвокатів України Лідія Ізовітова навіть назвала це "неповагою до прав людини".

Чому ж українська адвокатура так злякалася новоствореного суду? Гадаю, там просто не звикли, що такі інституції мають жорстко присікати будь-яку неетичну поведінку та необґрунтоване затягування процесу.

Натомість антикорупційні судді не терплять таких вибриків адвокатів та цілком очікувано звертаються до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій щодо притягнення адвокатів до відповідальності та не дозволяють зривати судові засідання.

Наголошу, що грубіянство та затягування розгляду справ лише послаблюють захист та аж ніяк не додають ґрунтовності правовій позиції.

Суд повинен забезпечувати об'єктивний та змагальний судовий процес, тому реакція на неадекватну поведінку як захисту, так і прокурорів є обов'язком цієї інституції.

Дар'я Каленюк, для УП

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