11 березня президент Володимир Зеленський подав законопроєкт про реформу Служби безпеки України до Верховної Ради. Сьогодні сама СБУ у своєму релізі розхвалила його.

У Службі заявляють, що цей законопроєкт про новації, але за гучними словами – насправді збереження старої системи.

Якщо коротко, запропонований підхід важко назвати реформою, адже законопроєкт написаний під диктовку самої Служби. Майже ідентичний ми бачили від СБУ в листопаді.

І поки Баканов вважає, що законопроєкт "враховує кращі світові тенденції побудови ефективних спецслужб", то раніше схожі спроби псевдореформ окрім громадськості, критикували міжнародники.

Попри свої передвиборчі заяви щодо реформи, Зеленський повертає відомству Баканова монополію на "прослушку", закриває декларації, а також зберігає "департамент К", головною функцією якого є залякування бізнесу.

Ми проаналізували, що насправді ховається під гучними обіцянками реформи СБУ у поданому Зеленським законопроєкті.

Відкат від прийнятих раніше змін

Насамперед законопроєкт Зеленського щодо СБУ прямо суперечить кільком раніше прийнятим законам.

З таким законопроєктом про захмарні статки СБУшників можна буде дізнатися лише з журналістських розслідувань. Адже Зеленський пропонує закрити декларації усього кадрового складу СБУ.

Це суперечить прийнятому восени президентському закону, який зобов'язує подавати публічні декларації усіх посадовців Служби, призначених президентом.

Пропонується залишити за СБУ так звану монополію на "прослушку", незважаючи на прийняті президентські законопроєкти, які надавали таке право Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань."Прослушка для НАБУ" була навіть вимогою міжнародних партнерів.

Окрім цього, пропозиції проєкту виходять за межі концепції, визначеної в законі України "Про національну безпеку". Ще у 2018 ним пропонувалося сформувати завдання СБУ у 4 простих пункти, не залишаючи в СБУ функцій досудового розслідування будь-яких злочинів.

Проте версія президента навіть розширює ці пункти. Пропонується забетонувати за СБУ слідство та сконцентрувати у Службі "боротьбу з організованою злочинністю", незважаючи навіть на те, про який склад злочину йдеться.

За СБУ Зеленський пропонує залишити право здійснювати досудове розслідування злочинів, а це є фактичним відходом від концепції перетворення СБУ на класичну спецслужбу.

Також пропонується залишити чинним закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" та оновити функціонал СБУ в цьому напрямку.

Це означає збереження так званого департаменту "К", відомого кошмаренням бізнесу. Усі зміни зводяться лише до того, що з назви підрозділу приберуть слово "корупція", але суть та обов'язки залишаться ті ж самі.

Посилення всесильної СБУ

Президентський законопроєкт посилює повноваження СБУ щодо слідства, яке за всіма стандартами не передбачено для спецслужб. Зокрема, до КПК вносяться зміни, аби передбачити генпрокурору або його заступнику право за поданням голови СБУ або його заступника передати до Служби будь-яку справу, якщо вона, на їхню думку, загрожує національній безпеці.

На практиці це лише спростить СБУ можливість забирати та розслідувати будь-які справи. Наприклад, гучні справи НАБУ щодо енергетики чи оборонки.

Окрім і так широкого функціоналу і завдань, СБУ пропонується наділити ще й значними повноваженнями. Наприклад, брати участь у заходах, що стосуються в'їзду та виїзду осіб закордон, хоча це прямі функції прикордонників.

Не лише на територію прикордонників хоче Зеленський запустити СБУ, але й у сферу пошуку необґрунтованих активів чиновників з метою їх конфіскації.

Крім того, пропонується посилити повноваження СБУ щодо отримання інформації за запитом. Так, юридичні особи усіх форм власності та навіть фізичні особи будуть зобов'язані надавати інформацію на запит СБУ протягом 3 днів.

Різноманітні запити від СБУ вже отримали неформальну назву "листів щастя", яким у Службі часто зловживали для залякування підприємців та бізнесу. Тому встановлення жорстких строків та обов'язок надавати інформацію навіть фізичним особам без рішення суду може лише поглибити зловживання Служби.

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Кількість зменшується, елітарність залишається

Очевидно, що з таким бажанням посилити СБУ, потрібно багато службовців, однак їх і так майже 30 тисяч. Що з цим робити, Зеленський довго не думав і також підглянув в "СБУшному" законопроєкті.

Пропонується зменшити граничну чисельність штату до 15 тисяч осіб на відміну від 31 тисячі граничної чисельності зараз. Проте таке зменшення пропонується здійснювати протягом наступних 7 років, поступово скорочуючи чинний штат щороку на 2 тисячі осіб. Так, чисельність у 15 000 осіб буде лише 2027 року.

Крім того, СБУ залишає за собою усі медичні заклади, санаторії, підприємства, дитячі садочки, тобто всі пережитки радянщини. Передбачена можливість їх реорганізації, але без жодної конкретики.

Демілітаризація кадрів, яка є однією з вимог міжнародних партнерів, передбачається, але встановлюється прив'язка щодо стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Військовослужбовцям СБУ надаватимуть можливість перейти в статус співробітників із спеціальними званнями з виплатою грошової допомоги. Також передбачається необхідність проходження атестації таких співробітників, проте її деталі не врегульовані самим законом.

Що стосується голови Служби, то пропонується призначати його на 6 років, тобто щонайменше на рік довше від повноважень президента. Призначатиме та звільнятиме голову СБУ парламент за поданням президента.

Водночас вимоги до голови СБУ досить прості: він має володіти державною мовою, мати вищу освіту, за своїми діловими та моральними якостями, станом здоров'я бути спроможним ефективно виконувати відповідні службові обов'язки.

Не може бути головою СБУ особа, яка впродовж трьох років до призначення входила до керівних органів політичних партій або перебувала чи працювала за кордоном. Цікаво, що цим критеріям не відповідає сам Іван Баканов, який входив до керівних органів партії "Слуга народу".

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В ідеальному світі СБУ мала б стати класичною спецслужбою, яка відповідає стандартам. Це означає припинення боротьби з корупцією та злочинністю, відмова від слідства, відкриття декларації публічних службовців та демілітаризація.

Однак Зеленський під дудку Баканова вирішив створити монстра з надповноваженнями.

І це ми описали лише невелику частину зауважень. З такою реформою, як вона зараз прописана в законопроєкті президента, можна лише очікувати затягування мотузок. Ніякі інвестори не захочуть заходити в країну, де є загроза тиску та неконтрольованих втручань.

Олена Щербан, спеціально для УП

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