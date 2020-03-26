Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб уряду Олексія Гончарука. Простіше кажучи, за "бездіяльність" щодо запобігання епідемії коронавірусу.

Отже, давайте по кроках розбирати, які перспективи в цієї кримінальної справи.

Аргумент 1. Підозри Гончаруку не вручено

Почнемо з того, що на сьогодні повідомлення про підозру ані Гончаруку, ані будь-кому з його міністрів не пред'явлене.

При цьому, сам факт внесення відомостей до ЄРДР ні про що не говорить.

Справа відкрита по факту і в силу статті 219 КПК України. Досудове розслідування по ній може тривати до 12 місяців без пред'явлення підозри.

Отже, чим воно закінчиться, наразі складно спрогнозувати. Не виключено, що й нічим. Це по-перше.

Аргумент 2. За лист секретаря РНБО відповідальність не настає

По-друге, згідно з частиною 4 статті 10 ЗУ "Про Раду національної безпеки і оборони України", обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, до яких належить і Кабінет міністрів, є рішення РНБО, введені в дію указами президента України.

З відкритих джерел, зокрема офіційного сайту РНБО, не вбачається, що 31 січня 2020 року та 8 лютого 2020 року РНБО приймала, а президент вводив у дію якісь рішення щодо обмеження експорту та реекспорту продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів на території України з метою недопущення поширення випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

При цьому листи секретаря РНБО не є обов'язковими для виконання прем'єр-міністром або кимось з членів уряду, а тому за їх ігнорування жодної відповідальності не настає.

Більше того, 3 лютого Кабмін виніс Розпорядження № 93-р, яким частково врахував позицію РНБО з першого листа, хоча формально мав повне право цього не робити.

Аргумент 3. Службові особи Кабміну, що допустили недбалість, не вказані

По-третє, з теорії кримінального права відомо, що кримінальна відповідальність є персоніфікованою. Тобто кримінальну відповідальність має нести конкретна службова особа з уряду Гончарука чи-то сам пан Гончарук, а не уряд в цілому.

На сторінці САП у Фейсбуці розміщений витяг з ЄРДР по цьому кримінальному провадженню, але в ньому не вказано, які конкретно службові особи Кабінету міністрів допустили службову недбалість.

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Аргумент 4. Істотна шкода та тяжкі наслідки від недбалості мають бути підраховані

І останнє, уряду Гончарука закидають службову недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 КК України).

Відповідно до пункту 3 примітки до статті 364 КК України істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 вважається така шкода, яка у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так само згідно з пунктом 4 примітки до статті 364 КК України тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Тобто істотна шкода, нанесена службовою недбалістю Гончарука та його уряду, а також тяжкі наслідки такої службової недбалості повинні мати грошовий вираз.

Але одразу виникає питання: як порахувати?

Взяти за аксіому, що всі українці, хворі на кронавірус, заразилися тому, що не змогли вчасно придбати захисні маски, бо Гончарук та його уряд не зупинили продаж цих масок за кордон? А потім взяти кожного зараженого і з'ясувати скільки витрачено грошей на його лікування?

Але це буде грубий підрахунок, це буде припущення на межі з абсурдом. На такому ґрунті не можна будувати обвинувачення проти прем'єр-міністра, нехай і колишнього. І це при тому, що істотна шкода та тяжкі наслідки є обов'язковими елементами складу злочину за статтею 367 КК України і мають бути доведені стороною обвинувачення поза розумним сумнівом.

З огляду на це перспективи цієї справи можна оцінити як доволі сумнівні.

Анастасія Гурська, адвокат, Олександр Кудрявцев, адвокат, для УП

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