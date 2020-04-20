Завершить День сурка

242 просмотра
Понедельник, 20 апреля 2020, 16:00
Руслан Стефанчук
первый заместитель председателя Верховной Рады Украины

Є такий відомий фільм – "День бабака". З моменту набуття Україною незалежності я відчував себе героєм цього фільму. Нібито щось змінюється, а насправді нічого.

Паралельно я бачив, як розвиваються країни, з яких ми на початку 90-х сміялися, коли возили туди на продаж шнурки і кип'ятильники. Сьогодні це країни Євросоюзу. 

А ми, маючи великий потенціал, залишалися на місці. Мені це набридло! Я давно знайомий з Володимиром Зеленським, тому коли він запропонував приєднатися до його команди, я вирішив використати свій досвід та знання для проведення змін у державі.

Минув рік. Було б наївно думати, що за такий короткий період ми виведемо країну з Дня бабака. Але світло в кінці тунелю однозначно з'явилося.

Якщо говорити про парламент – звідти зникли негативні явища, які існували завжди. 

Ми вирішили питання кнопкодавства, зараз вирішуємо питання поправочного спаму. Провели суттєву роботу щодо присутності парламентарів у сесійній залі, щодо активності їхнього голосування за закони. А головне – ми зробили народних депутатів такими ж громадянами, якими є решта українців, оскільки зняли депутатську недоторканність

Ми вперше сформували план законопроєктних робіт Верховної Ради. Найближчим часом він буде затверджений, і в подальшому парламент працюватиме не просто "з коліс", а за чітким графіком. І кожен громадянин України зможе поцікавитись, чим Верховна Рада займатиметься сьогодні, чим – через місяць або через рік. Це надзвичайно важливо для розвитку країни.

Ми активно почали розвивати питання, пов'язані з народовладдям. Підготували проєкт закону про всеукраїнський референдум, він зараз перебуває на громадському обговоренні, виставлений і на сайті парламенту, і на моїй публічній сторінці в Facebook українською та англійською мовами. 

Loading...

Ми звернулися до посла Швейцарії з проханням долучити кращі інституції, що займаються прямою демократією в цій країні. Вони мають надати оцінку цьому законопроєктові. Думаю, щойно буде знятий карантин, його одразу винесуть на розгляд Верховної Ради. 

Реалізовано цілий блок законодавчих ініціатив щодо економічних перетворень. Це лише початок. Далі в нас підуть питання фінансової амністії для підприємців, розвитку бізнесу, спрощеного доступу до кредитів тощо. 

А ще – антикорупційна, судова, прокурорська реформи. Ми йдемо крок за кроком. Це важко, але ніхто й не говорив, що буде легко. 

Наше завдання – за чотири роки, що залишилися цій каденції, докласти максимальних зусиль, аби відкат вже був неможливий. Польщі та іншим країнам соціалістичного блоку вдалося зробити це ще у 90-і. Ми зараз долаємо той самий шлях.

Чому ми запізнилися на 30 років? Думаю, це наслідки пострадянського мислення. За 70 років нам нав'язали певну матрицю, патерналістське ставлення до життя: держава все за тебе вирішить, все за тебе зробить. А ти маєш тільки ходити на роботу і не проявляти жодної активності.

Але вже змінилися покоління. Люди усвідомлюють, що весь світ живе по-іншому, а тому треба брати ініціативу до своїх рук. Україна нарешті накопичила енергетику, яка дозволила змінити щось у державі, переключити вектор із патерналізму на власну активність. 

Так, за цей рік у нашої команди були дрібні помилки і прорахунки. Але все ж таки у народу є бачення і віра в те, що наші наміри чисті. 

Як доказ можна навести той факт, що за весь цей період серед представників влади, дякувати Богу, не було жодного потужного корупційного скандалу. Так, певні історії були, але не серед людей, які асоціюються із владою, і тим паче не у президента особисто.

А це означає, що до влади прийшли ті, хто справді хоче змін. 

І мені видається, що мав рацію Вацлав Гавел, який свого часу говорив: "Краще п'ять років помилок, ніж 50 років саботажу". 

Я впевнений, що український народ дозрів до того, що треба рухатися в іншому напрямку. І запас віри та надії на майбутнє ще зберігається.

Руслан Стефанчук, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Темы: Зеленский Верховная Рада общество


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский похвалил украинцев, что не пошли в храмы на Пасху 19 апреля 2020, 16:11
Уволенный Зеленским СБУшник может возглавить Закарпатскую ОГА – источник 18 апреля 2020, 19:04
Президент подписал изменения в бюджет 18 апреля 2020, 17:01
Руслан Стефанчук
Существует ли в Украине правовая политика?
Все колонки автора

Колонки

Руслан Стефанчук Завершить День сурка
В течение года президентства Владимира Зеленского Украина наконец начала двигаться тем путем, который страны Восточной Европы прошли еще в 1990-х. (укр.)
Руслан Редька Новые правила игры в публичных закупках
Что меняется для участников публичных закупок с 19 апреля? (укр.)
Труханов vs "слуги": Временная следственная комиссия и ее перспективы
ВСК по Труханову – создание инструмента влияния для достижения политических целей людьми, ничем не лучше Труханова. (укр.)
Анна Восточная Жизнь на карантине: в "ЛНР" одновременно и лучше, и хуже
Все устали от фильмов, от рутины домашних дел, от страха, как дальше, потому что многие предельно экономно тянут те накопления, которые удалось собрать до карантина.
Алексей Громыко Как построить больницу за 10 дней? Уроки Китая для государств и бизнеса
Все кризисы, как и все изменения, начинаются одинаково. Сначала мы говорим "нет, это не про нас", а только потом начинается принятие. Выносить уроки из кризиса COVID-19 надо уже сейчас. (укр.)
Ирина Федорив Как состоятся выборы на Киевщине: моделирование сценариев
Если на предыдущих местных выборах жители Киевской области выбирали более 10 тысяч депутатов, то теперь их, как подсчитал ЧЕСТНО, будет около 2300. Таким образом, на грядущих выборах в немалой степени вырастет конкуренция между местными политиками. (укр.)
Оксана Лозинская Кто такой коуч и как определяется его эффективность: опыт преподавателя вуза из Нидерландов
Коуч направляет студентов в их процессе самообучения: учит, как учиться самостоятельно и как справляться в разных рабочих ситуациях. (укр.)