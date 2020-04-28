Как правительство может работать эффективно? Пусть начнет с написания программы

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Вторник, 28 апреля 2020, 12:00
Кира РудикKira Rudik
глава партии "Голос"

"Дайте грошей, дайте повноважень, і ми зможемо ефективно протистояти коронавірусу та пом'якшимо наслідки економічної кризи". Такий основний мотив цього уряду за більш ніж 50 днів роботи.

Верховна Рада проголосувала і за повноваження, і за додаткові кошти, але натомість ми отримали не результат, а корупційні скандали, повільні рішення та кадрові діри на кожному кроці.

За ці два місяці вже звільнили двох міністрів, а ще трьох ніяк не можуть знайти. Проблема з фахівцями? Чи, може, з урядом, в якому вони мали б працювати? Я схиляюся до другого варіанту.

Бо складно назвати професіоналами людей, що пишуть і реєструють в парламенті документ, який вони називають "Програма діяльності Кабінету міністрів України". 

Ці 9 сторінок є радше студентським рефератом середньої якості. Без жодних цифрових показників, без жодної конкретики. Уряд використав в програмі лише дві цифри — поточний рік і офіційну назву коронавірусу COVID-19.

Але написати програму і виконувати її – для пана Шмигаля це не одне й те ж.

Наприклад, в програмі він пише, що слід підтримувати вітчизняного виробника через державні замовлення та закупівлі. Але МОЗ замість придбати 140 тисяч костюмів в українського виробника по 245 гривень за штуку за ті ж гроші купує удвічі менше китайських костюмів – 71 тисячу.

Уряд навіть не спроможний зробити те домашнє завдання, яке йому написала Рада. Ще в березні ми ухвалили закон, який підвищує зарплати медикам до 300% і дає можливість малому та середньому бізнесові отримувати допомогу у зв'язку з безробіттям. 

І аж до часу, коли наші Інна Совсун та Юлія Клименко прийшли на засідання уряду й порушили ці питання, доти жодного руху по грошам не було. І ми постійно моніторимо і перевіряємо, коли буде. 

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Ще одна історія, про яку ми говоримо вже більше місяця, – відкриття продуктових ринків. Бо фермери, які не можуть продати свою продукцію, не будуть мати грошей, щоб посадити наступний урожай. А це вже питання продовольчої безпеки країни. Подивіться на Львів, де мешканці передмістя косять засіяний кріп, петрушку та іншу зелень, бо не мають її де продати. 

Лише через місяць ми отримуємо подачку від президента "хай ринки запрацюють", і уряд негайно готовий розробити необхідні критерії. Що заважало зробити це на кілька тижнів раніше?

Хочу нагадати панові Шмигалеві про існування Закону про Кабінет міністрів України. Багато читати не треба: в статті 1, пункті 3 сказано, що уряд підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. І програма діяльності уряду – це домашнє завдання, яке затверджує парламент. Лише так можна контролювати, що воно буде виконане. 

Тому ми і вимагаємо негайно внести в порядок денний позачергового засідання Ради програму дій уряду. Так, заважаючи на його "якість", я переконана, що чинний  "реферат" народні обранці відхилять.  

І це дозволить розпочати спільну роботу всіх комітетів парламенту. Доопрацювати програму дій і змусити уряд виконувати завдання громадян. Внести туди, наприклад, вимоги початку масового тестування та вимоги захисту лікарів, про які ми вже стільки часу говоримо. 

Саме в такий спосіб український парламент відновить контроль над роботою уряду, рішення якого впливає на життя та добробут кожного під час епідемії.

Кіра Рудик, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  



Темы: Верховная Рада Шмыгаль Голос


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