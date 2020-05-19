На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", который президент Украины Владимир Зеленский внес в качестве безотлагательного.

Сегодня, 19 мая, стало известно, что Верховная Рада отложила рассмотрение президентского законопроекта по вопросам гражданства. Законопроект критикуют за то, что он был разработан без привлечения представителей общественных объединений трудовых мигрантов.

Вопрос двойного гражданства давно требует законодательного регулирования: не секрет, что в стране тысячи людей имеют паспорта других держав, хотя формально такая ситуация вне закона.

Так, в ст. 4-й Конституции декларируется принцип единого гражданства. Этот же принцип закреплен и в законе "О гражданстве". Однако, несмотря на свое законодательное закрепление, принцип единого гражданства в Украине все-таки является декларативным.

Проще говоря, если за невыполнение, нарушение какой-либо юридической нормы государство не предусмотрело мер принуждения или наказания, то ее игнорирование не влечет негативных последствий для гражданина. Как в данном случае, ведь в Украине ответственность за наличие множественного гражданства (двойного, тройного и т.д.) не предусмотрена.

Ожидалось, что упомянутый выше законопроект должен отрегулировать и упорядочить все спорные вопросы двойного гражданства. Но на практике выходит иначе.

Прежде всего соответствующие изменения должны быть внесены в Конституцию Украины, что возможно при условии голосования за них не менее двух третей состава Верховной Рады. Сам законопроект содержит несколько любопытных, но потенциально опасных новшеств.

Во-первых, значительно расширен перечень лиц, которые для приобретения гражданства подают не обязательство приостановить иностранное гражданство, а декларацию об отказе от иностранного гражданства.

По сути, что обязательство, что декларация не имеют никакой юридической силы. А в законопроекте никоим образом не прописан механизм отслеживания реальности исполнения новоиспеченным гражданином Украины данного условия. И снова же отсутствует наказание за неисполнение данного обязательства, что делает эту норму (как писалось выше) сугубо декларативной.

Во-вторых, вводится "турборежим" приобретения гражданства Украины, одним и единственным условием для которого является принесение присяги гражданина Украины.

При этом от кандидата не требуют обязательства или декларации об отказе от другого гражданства, то есть отсутствует даже декларативный формализм! Не требуется и проживание на территории Украины в течение определенного периода времени. Единственным условием является принадлежность к гражданству одной из стран, список которых будет утвержден специальным актом Кабмина.

Кому и за что будет раздаваться гражданство Украины таким простым способом – загадка.

Можно предположить, что вся первоочередность данного законопроекта связана с возможностью реализации именно этой "упрощенной" нормы.

Мы знаем, что одной из самых горячих и острых тем в законодательном органе страны на данный момент является вопрос открытия рынка земли. Очевидно, что в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" будет присутствовать норма, согласно которой право собственности на земельные участки может быть приобретено гражданами Украины или юридическими лицами, участниками, членами, акционерами которого также являются граждане Украины и т.д.

Выходит, что закон о двойном гражданстве открывает такую возможность иностранцам, которым придется соблюсти совсем незначительную формальность – принести присягу народу Украины.

Поданный законопроект не решает и целого ряда проблемных вопросов, связанных с фактом двойного гражданства: уплаты налогов, бремени социального обеспечения, выплаты льгот, пособий, прохождения воинской службы и так далее.

Также в нем отсутствует и четкий механизм отслеживания, регистрации фактов двойного (тройного) гражданства, не определена роль и функции органа, который будет отвечать и контролировать эти процессы, не предусмотрены дополнения в профильные нормативные акты, регулирующие степень и меру ответственность за неисполнение норм законодательства о гражданстве.

Все вышеперечисленное дает основания утверждать, что законопроект в нынешнем виде не решает проблем, связанных с двойным гражданством, и оставляет больше вопросов, чем дает ответов.

Наталья Дригваль, для УП

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