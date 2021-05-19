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Наталья Дригваль
старший партнер Адвокатского объединения CREDENCE

Получится ли защитить интересы государства с помощью санкций против "воров в законе"?

Среда, 19 мая 2021, 11:00

В СНБО сообщили о новом пакет санкций в отношении 557 "воров в законе"

Президент, в свою очередь, заявил, что санкции будут применены еще к 111 криминальным авторитетам. 

Полного списка пока нет. Но уже известно, что этим лицам заблокируют активы, запретят въезд в Украину, отменят визы и запретят жить в стране. Они также будут принудительно выдворены. 

Напомню, в начале апреля СНБО ввел санкции против десяти украинских "контрабандистов" и 68 связанных с ними компаний. 



На фоне этого в экспертной среде активно ведутся дискуссии вокруг законопроекта о санкционной политике.

По словам его авторов, он поможет разделить санкционный режим на два блока – национальный и международный, а также определить конкретные таймлайны рассмотрения представления о включении в санкционный список и установить ответственность за нарушения. 

Помимо этого, парламентарии планируют создать аналитическое бюро, которое займется мониторингом и Единый государственный реестр, которого на сегодняшний день нет в Украине.

Действующий закон "О санкциях" был проголосован в августе 2014. Он должен был не только стать своеобразным фундаментом политики безопасности страны, но и дать соответствующий сигнал международным партнерам. 

И если со второй задачей нормативный акт справился достаточно успешно. То фактическая реализация первой вызывает сомнения.

В какой-то мере это обусловлено тем, что в действующем законе о санкциях в принципе отсутствуют понятия мониторинга и юридической ответственности за соответствующие правонарушения. Более того, кто конкретно должен осуществлять санкционный контроль, тоже не ясно.

Эти и другие спорные процедурные моменты часто дают возможность оппонентам главы государства рассуждать об узурпации власти. 

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Ключевым их аргументом при этом является "делегирование и присвоение функций судов" во время наложения запрета на деятельность предприятий, блокирование активов и так далее. Что, в свою очередь, не допустимо согласно статье 124 Конституции Украины, а в случае "присвоения" – вообще уголовно наказуемо.

Впрочем, это далеко не единственная юридическая коллизия в вопросе применения санкций. 

Фактически, Украина на протяжении 6 лет расширяет санкционный список, не имея при этом элементарного институционального базиса. 

Вместе с тем, многие страны США и Европы достаточно успешно используют инструмент санкций. 

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Одними из самых влиятельных санкций, являются санкции введенные OFAC (Office of Foreign Assets Control) – Управлением контроля за иностранными активами (структурное подразделение Министерства финансов США).

И тут важно отметить, что действующее американское законодательство содержит нормы ответственности лиц, которые нарушили санкционные ограничения. 

Так, в пределах гражданской ответственности на нарушителя – физическое лицо, может быть наложен штраф в размере 250 000 долларов США, для юридических лиц размер штрафа составляет 500 000 долларов США. 

В пределах уголовной ответственности размер штрафа может достигать 1 млн долларов США или лишение свободы должностных лиц на срок до 20 лет.

Кстати, на сегодняшний день в отношении РФ санкции введены в более чем 40 странах. Например, по оценкам Bloomberg Economics, убытки российской экономики за период их действия составили около 150 миллиардов долларов

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При этом украинские санкции, к сожалению, все чаще похожи на дымовую завесу. В первую очередь, из-за законодательной неопределённости терминов, ответственности и механизма практической реализации. 

Именно поэтому санкции могут стать действенным инструментом только в комплексе с законодательной базой, которая будет регламентировать их реализацию. А до момента ее появления, решения СНБО в большинстве случаев по-прежнему будут оставаться лишь на бумаге и в заголовках новостей.

Насколько эту проблему сможет решить предложенный народными депутатами законопроект, остается вопросом. 

Впрочем, представителям крупного отечественного бизнеса я бы советовала уже сейчас начать уделять больше внимания внедрению санкционного комплаенса и комплаенс процедур.

Наталья Дривгаль

Колонка – материал, который отражает исключительно точку зрения автора. Текст колонки не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, которая в ней поднимается. Редакция "Украинской правды" не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя. Точка зрения редакции УП может не совпадать с точкой зрения автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: санкциизаконодательствоСНБО
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