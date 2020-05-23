Що я побачила в кейсі "Етнодому"? Тепер його можна вважати повним.

Було там з десяток коментарів реальних людей "купувати не буду", що досить таки спокійні і аж ніяк не є хейтерством.

Але далі вже хтось навмисно напустив купу фіктивних та ботських акаунтів з лайкою ніби як від противників Зеленського.

Відразу розгорнулася агресивна кампанія проти виборців Порошенка, яку увінчала колонка в "Українській правді" від штабіста Зе-команди Олександра Корнієнка про 75 на 25% і звичне ниття, як Зе страждають від критики.

І ось зараз я вже впевнена, що і боти з лайкою, і вся кампанія з роздмухування навколо псевдо-хейтерства "Етнодому" — це кампанія саме Зе-команди. Що має на меті змістити увагу від невдалої пресконференції Зеленського і парочки зашкварів, якими вона супроводжувалася.

Реклама:

І цей модус операнді у Зе-команди від початку виборчої кампанії складається з таких типових елементів: чіплятися за одинокі коментарі — напускати ботів, що маскуються під прихильників опонента — роздмухувати ненависть в соцмережах — голосно жалітися, що тебе хейтять — влаштовувати цькування прихильників опонента.

Тому спостерігаючи цей модус операнді знову і знову, повторю те, що писала рік назад: єдине завдання, що поставлене Зеленському, — перетворити війну з РФ на громадянський конфлікт в Україні. І кейс "Етнодому" — лише ще один епізод у виконанні Зе-командою цього завдання.

Ольга Лень

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Ольги Лень

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.