Как Зе-команда отвлекала внимание от неудачной пресс-конференции Зеленского. Кейс "Этнодома"

35 просмотров
Суббота, 23 мая 2020, 13:00
Ольга ЛеньОльга Лень
журналистка

Що я побачила в кейсі "Етнодому"? Тепер його можна вважати повним. 

Було там з десяток коментарів реальних людей "купувати не буду", що досить таки спокійні і аж ніяк не є хейтерством. 

Але далі вже хтось навмисно напустив купу фіктивних та ботських акаунтів з лайкою ніби як від противників Зеленського. 

Відразу розгорнулася агресивна кампанія проти виборців Порошенка, яку увінчала сьогоднішня колонка в "Українській правді" від штабіста Зе-команди Олександра Корнієнка про 75 на 25% і звичне ниття, як Зе страждають від критики.

Читайте також: Вишити ненависть. Про скандал навколо "Етнодому"

І ось зараз я вже впевнена, що і боти з лайкою, і вся кампанія з роздмухування навколо псевдо-хейтерства "Етнодому" — це кампанія саме Зе-команди. Що має на меті змістити увагу від невдалої пресконференції Зеленського і парочки зашкварів, якими вона супроводжувалася.

Loading...

І цей модус-операнді у Зе-команди від початку виборчої кампанії складається з таких типових елементів: чіплятися за одинокі коментарі — напускати ботів, що маскуються під прихильників опонента — роздмухувати ненависть в соцмережах — голосно жалітися, що тебе хейтять — влаштовувати цькування прихильників опонента.

Тому спостерігаючи цей модус-операнді знову і знову, повторю те, що писала рік назад: єдине завдання, що поставлене Зеленському, — перетворити війну з РФ на громадянський конфлікт в Україні. І кейс "Етнодому" — лише ще один епізод у виконанні Зе-командою цього завдання.

Ольга Лень

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Ольги Лень

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки. 

Темы: Зеленский провокации


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский ответил на петицию с призывом отобрать Киевскую лавру у УПЦ МП 22 мая 2020, 19:24
Зеленский объяснил, куда пойдут деньги МВФ 22 мая 2020, 15:54
Зеленский поблагодарил президента Финляндии за "безопасность для украинских работников" 22 мая 2020, 15:01
Реклама:

Колонки

Ольга Лень Как Зе-команда отвлекала внимание от неудачной пресс-конференции Зеленского. Кейс "Этнодома"
Единственное задание, которое поставлено Зеленскому, — превратить войну с РФ в гражданский конфликт в Украине. И кейс "Этнодома" — лишь еще один эпизод в исполнении Зе-командой этого задания. (укр.)
Дмитрий Сахарук ДТЭК против лжи
Ответ на колонку Виктории Войцицкой о коррупционных схемах олигарха Рината Ахметова. (укр.)
Яна Панфилова Курс на прошлое: как украинским школьникам незаметно навязывают древние традиции
Имея багаж советского консервативного воспитания и существенные различия отечественного образования от лучших мировых образовательных программ, современные подростки не подготовлены к жизни. (укр.)
Александр Николишин Карантин в Пекине — затянувшиеся выходные
Я живу в Пекине с женой, сыном и братом. До этого карантин был для нас скорее выходными по поводу китайского Нового года, которые затянулись на дольше, чем обычно. Да и вообще мы относились к карантину по-даосски — по принципу "У-Вэй", то есть "недеяния".
Ольга Кириленко "Со всем уважением к украинским женщинам". Как Украина годами не ратифицирует Стамбульскую конвенцию
За более чем 2 месяца петиция с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию таки набрала нужные для рассмотрения 25 тысяч подписей. Дыльше слово за президентом Зеленским и парламентом. Сможет ли девятый созыв ВР наконец поставить в этом вопросе точку? (укр.)
Алена Гетьманчук Игра без выигрыша: какие последствия будет иметь вмешательство Киева в американские выборы
Не только Украина стала токсичной в США, но и США стали токсичными в Украине. (укр.)
Маркиян Бем У государства появилось право отобрать любой банк. Законно ли это?
Практика ЕСПЧ в контексте принятия "антиколомойського закона" и какие риски заложены для других украинских банков. (укр.)