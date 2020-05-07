Что такое "исправить реформу". На примере двух больниц

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Четверг, 07 мая 2020, 09:30
Павел КовтонюкPavlo Kovtonyuk
заместитель министра здравоохранения Украины в 2016-2019 годах

Туберкульозна лікарня А, місто Одеса. У попередні роки провели реорганізацію туберкульозної служби та перейшли на лікування за сучасними стандартами. Мають багато пацієнтів. Працюють ефективно.

Собівартість одного випадку – 9 373 грн.

Туберкульозна лікарня В, місто Чернігів. Не проводили реорганізацію туберкульозної служби, лікують "по старінке". Жахливі умови перебування пацієнтів. Роздутий штат працівників. Мале навантаження: на 1 лікаря припадає 9 пацієнтів на рік.

Собівартість одного випадку – 115 000 грн.

Як було до реформи: медики в обох лікарнях мають однакові ставки. Лікарні отримують однакову суму коштів на свої ліжко-місця. Їм не вигідно лікувати краще, їм вигідно мати багато ліжко-місць. Але Одеська лікарня все-таки намагається лікувати як треба. А Чернігівській - все одно.

Починається реформа, і НСЗУ починає платити за реально надані послуги. Тариф за пролікований випадок – 20 663 гривні.

Лікарня А одразу отримує відчутно більше. Вони лікують багато пацієнтів, більш якісно і з меншою собівартістю. Вони піднімуть зарплати медикам і будуть розвивати лікарню. Пацієнтів будуть лікувати більш якісно.

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Лікарня В отримує відчутно менше. Це нарешті дає "чарівний пендель" місцевій владі, щоб вона провела реорганізацію туберкульозної служби, як в Одесі. Через один-два роки там теж стане нормальна лікарня.

Але тут приходить МОЗ і "виправляє помилки" в реформі. Для цього міністерство забирає гроші у лікарні А і передає їх лікарні В.

Бо в медіа негатив. Лікарі лікарні В (ті, в яких по 9 пацієнтів на рік) під загрозою скорочення.

Після виправлення помилок. Лікарні А не вистачає грошей. Через несправедливо мале фінансування. Лікарні В також не вистачає грошей. Через недолуге керівництво.

Ні одна, ні друга не мають причин щось робити краще. Перша: навіщо це їй? Зробиш краще, ще й заплатиш за це. Друга: навіщо це їй? Нічого не робиш – все одно платять.

Всі в однакових умовах. Однаково поганих. Зате на день медика, може, премію дадуть.

А пацієнт? Пацієнт закриває рот і далі отримує свою "безоплатну медичну допомогу".

Павло Ковтонюк

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Павла Ковтонюка

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: медицина реформы Зеленский
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