Почему Госэкоинспекция должна получить правоохранный статус

Ефективність роботи будь-якої організації виражається не лише цифрами у звітах, але й об'єктивними досяжними результатами. У випадку Державної екологічної інспекції України, яку я очолюю, це досягнення кращого стану екології.

Зниження темпів незаконної рубки лісу чи "чорного" видобутку бурштину, припинення масових викидів стоків в річки, озера та моря, модернізація промислових підприємств обладнанням, що мінімізує викиди в повітря, – все це й буде результатом нашої ефективності.

Але на шляху до ефективності ДЕІ треба зробити так, аби вона могла в повній мірі виконувати ті функції, що покладені на неї законодавством. Одна з перешкод – це масові недопуски наших інспекторів на підприємства для здійснення перевірок. Наразі будь-який керівник заводу, куди прийшла перевірка, може просто дати наказ охороні на прохідній не пропускати співробітника інспекції і той нічого не зможе вдіяти.

Останній кричущий приклад – це Дарницька ТЕЦ, куди інспекторів чотири рази не пускали на позапланові перевірки. Нагадаю, що це єдина станція в столиці, яка працює на вугіллі – найбільш екологічно небезпечному паливі. Мені довелося особисто зустрічатися з керівництвом станції, аби розблокувати її для інспекційних дій. Й таких об'єктів по всій Україні сотні.

Часто це великі підприємства, які заощаджують на очисних спорудах і тому не хочуть наражатися на багатомільйонні штрафи. Їм простіше просто не пустити співробітника ДЕІ на територію. Вони знають, що за це залишаться безкарними, адже штраф за недопуск складає всього 750 гривень.

Що можна вдіяти? Надати Державній екологічній інспекції офіційний правоохоронний статус!

Я сподіваюсь, що найближчим часом Кабінет міністрів ухвалить постанову щодо відповідних змін в Положення про ДЕІ. Це цілком відповідає нормам закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", де дається визначення, що ж таке правоохоронний орган. Найважливіша його ознака – здійснення правозастосовних або правоохоронних функцій.

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В законі України "Про охорону навколишнього середовища" та нашому Положенні вони чітко прописані: проведення перевірок, зупинка та огляд транспортних засобів, вилучення знаряддя добування об'єктів тваринного світу, безперешкодне обстеження підприємств, установ та організацій. Крім того, наші співробітники мають право на носіння вогнепальної зброї.

Таким чином, не вистачає лише повного юридичного закріплення в Положенні про Інспекцію статусу правоохоронного органу. Тоді недопуск на перевірку співробітника ДЕІ буде кваліфікуватися за статтею 343 Кримінального кодексу України як перешкоджання службовій діяльності. Вона передбачає штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи або арешт до 6 місяців.

Також на інспекторів розповсюдяться усі гарантії захисту від посягань на життя, здоров'я чи майно – їхнє або їхніх близьких. В умовах, коли працівник виписує мільйонні штрафи за порушення екологічного законодавства, він не може залишатися беззахисним.

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Треба зробити так, аби екологічних інспекторів поважали в суспільстві, а не вважали "хлопчиками для биття". Для цього з одного боку слід системно боротися з корупцією, а з іншого – підвищувати юридичний статус, платити гідну зарплату й вимагати якісної ефективної роботи. Ми плануємо також створити систему електронного кабінету екоінспектора.

Тут ми не вигадуємо нічого нового, а слідуємо прикладу тих країн, де екологічний контроль є функцією, що здійснюється правоохоронцями. Наприклад, Ізраїлю з його "зеленою" поліцією, Італії, де діють карабінери із захисту навколишнього середовища, або США, де функціонує екополіція. Ви ніде в світі не побачите практику недопуску екоінспекторів на підприємство-забруднювач.

Відразу хочу попередити усі спроби демонізувати намір ДЕІ отримати правоохоронний статус. Ми не збираємось ні в кого відбирати функції органів досудового розслідування чи отримувати додаткові функції та повноваження. Просто хочемо мати можливість здійснювати ті повноваження, якими наділив нас закон.

Бо якщо державний орган на папері має повноваження, а на практиці не може їх здійснювати, то нічого, крім сміху й зневаги, він не викликає. І тоді у багатьох виникає питання: а навіщо потрібна така безсила держава?

Тому спроможність державних інститутів діяти – це запорука стабільності в країні і врешті-решт гарантія її національної безпеки.

В умовах, коли Україна та світ стоять перед безпрецедентними екологічними викликами, нам потрібен ефективний механізм реагування. Причому це в інтересах як держави, її громадян, так і бізнесу. Бо безконтрольна експлуатація природних ресурсів рано чи пізно дасть про себе знати.

Природа жорстоко мститься за неповагу до неї і карає усіх – і правих, і винних. Тому не слід доводити до таких крайнощів, а в рамках цивілізованих правил та процедур потрібно мінімізувати екологічні ризики.

Андрій Мальований, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.