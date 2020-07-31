Как Венедиктова может продолжить сливать дело Бахматюка, несмотря на решение ВАКС

29 липня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала незаконне рішення судді В'ячеслава Підпалого з Печерського суду. Те саме, яке свого часу використала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, аби вже фактично закрити справу олігарха Олега Бахматюка на 1,2 млрд гривень.

Але доки не буде скасована постанова, винесена в Офісі генпрокурора, справа у "підвішеному" стані. Це розуміють і в Бахматюка, тому вже публічно заявляють, що Венедіктова може не скасовувати своє рішення.

Раніше закриття справи Венедіктова публічно обґрунтувала саме рішенням Печерського суду, водночас визнавши це рішення незаконним. Пізніше, у листі до Антикорупційного комітету Верховної Ради генпрокурорка письмово запевнила, що виконає будь-яке рішення суду. А це означає, що нині єдиним варіантом є скасування постанови.

Якщо цього не станеться, Венедіктова покаже всю свою неприховану лояльність до олігарха Бахматюка. Адже виконати рішення Печерського суду (першої інстанції), яке вона сама називає незаконним, і в цей же час не виконати рішення апеляції новоствореного Антикорупційного суду — ніщо інше, як вибірковість.

Формально Венедіктовій потрібно отримати текст рішення суду та скасувати попередню постанову, якою справу закрили. Прокурору у справі це рішення вручили одразу після його оголошення. А отже, воно вже в ОГП. Але чи виконає вона обіцянку, а, головне, закон?

Найгірше, що генеральна прокурорка може знову вдатися до формальностей і "злити" справу, просто нічого не роблячи.

Наприклад, вона може неочікувано піти у відпустку або відрядження, аби виграти час для Бахматюка. Адже Венедіктова — єдина, хто за законом може скасувати цю постанову.

Все це загострюється особливо на фоні збігу строків досудового розслідування у справі.

Кожне розслідування має вписуватися в певні часові рамки, справа Бахматюка — не виняток. Ці строки може подовжити керівник САП Холодницький (який перебуває у відпустці) або сама Венедіктова. У справі Бахматюка строки розслідування закінчуються на початку серпня, після чого детективи і прокурори будуть змушені або закрити справу, або передати її до суду.

Але якщо справа ще незавершена? Якщо не здійснено низку важливих процедур, а матеріали не готові? І що важливо, ці дії не можна було вчиняти в період, поки протягом кількох місяців розслідування було заблоковане незаконним рішенням Печерського райсуду і самої генпрокурорки. Адже попри дію цих незаконних рішень суду і генпрокурорки строки слідства в цей час тривали.

Тому ми маємо ситуацію, коли справа на 1,2 млрд грн знову в руках Ірини Венедіктової. Вона єдина може врятувати справу та єдина може продовжити строки розслідування. Не вчинення будь-якої з цих дій вчасно означатиме знову злиття справи.

В такому разі шанси на справедливість у справі будуть майже втрачені. Ті, хто роками розслідував мільярдне розкрадання, стають заручниками однієї лише генеральної прокурорки. А побоювання наші підкріплені тим, що протягом свого перебування на посаді Венедіктова робила все для зливу цієї справи.

Бахматюк у розпачі

До перегляду апеляцією ВАКС незаконного рішення Печерського суду Бахматюк застосував свою фірмову зброю: наклеп на суддів, атаку в ЗМІ (зливних бачках), мітинги під приміщеннями НАБУ, САП, а також Апеляційної палати Антикорупційного суду.

Після рішення тактика не змінилася. Спочатку він звинуватив Центр протидії корупції у таємній співпраці з Антикорсудом. Мовляв, ми знали рішення суду ще до його проголошення. Цю інформацію без жодних перевірок чи запитів ретранслювали деякі "ЗМІ", зокрема УНІАН та "Українські новини".

Хоча це цілковита брехня і наклеп, для перевірки достатньо було просто зайти на наш аккаунт у Twitter, де є фото і відео, зняті в суді. Ми надіслали клопотання про трансляцію і фізично прийшли до суду як вільні слухачі. Нас пустили до приміщення, проте через карантин попросили спостерігати за ходом процесу з іншого залу судових засідань, куди велася трансляція. Це поширена практика у ВАКС під час карантину.

Після цього у медіа почала ширитися нова інформація. Піарники олігарха Бахматюка заявляють, що Венедіктова не зобов’язана виконувати рішення Апеляційної палати ВАКС. Цікаво виходить: незаконне рішення Печерського суду з ганебним порушенням юрисдикції вона нібито мала виконати і виконала, а законне рішення апеляції — ні?

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Як ми раніше писали, лайфхак з Печерським судом, який аж з 8 разу ухвалив потрібне для Бахматюка рішення, передбачав такий план дій: генпрокурорка скасовує рішення про поновлення справи, під виглядом "я ж не можу не виконати судове рішення", а справу благополучно закриють.

Власне, спочатку так і сталося. Втім пізніше все пішло не за планом олігарха, а за законом.

Проте ні Бахматюк, ані його супутниця у правоохоронних органах Венедіктова і цього разу не зупиняються. В руках генпрокурорки успішне завершення справи, тож самого рішення апеляції Антикорсуду недостатньо. А олігарх Бахматюк тим часом продовжує вкладатися у медійну дискредитацію всього і вся, що бореться за справедливість у цій справі.

Віталій Шабунін, для УП

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