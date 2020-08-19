Защита экологии без "сомалийских пиратов": как уберечь морские воды от загрязнения?

В начале 2020 года правительство ликвидировало морские экологические инспекции – Азовскую и Крымско-Черноморскую, которые осуществляли контроль непосредственно на территории портов этих регионов.

Сейчас функционал проверок морских судов распределен между пятью областями, но инспекторы уже непосредственно не работают в прибрежно-защитной полосе.

Причиной таких изменений стали многочисленные жалобы судовладельцев на безосновательные проверки и начисления убытков за загрязнение.

Клише "сомалийских пиратов" прочно закрепилось за некоторыми сотрудниками ГЭИ, что больно ударило по репутации всей инспекции.

Следствием решения о ликвидации морских инспекций стала полная перестройка нашей деятельности в портовых зонах. Если раньше инспекторы там находились постоянно, то теперь проверки проходят в соответствии с Порядком взаимодействия ГЭИ и Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Алгоритм прост. В случае выявления представителями АМПУ следов нефти или других вредных веществ немедленно оповещается инспекция, которая направляет туда своего сотрудника. Он обследует акваторию, осуществляет отбор проб воды, составляет акт за своей подписью и подписью уполномоченного от администрации порта.

Если результаты анализов указывают на загрязнение, администрация порта уведомляет об этом капитана судна, являющегося потенциальным источником утечки вредных веществ. В срок не более чем за два часа происходит проверка на самом судне силами ГЭИ и администрации порта.

Осуществляется повторный отбор воды, и если лабораторное исследование снова указывает на загрязнение, инспекция вычисляет сумму убытков, которые нарушитель нанес экологии.

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Именно так сегодня проходят проверки в портах Черного и Азовского морей. Все слухи о якобы намерениях Госэкоинспекции восстановить свое постоянное присутствие в портовых зонах безосновательны.

Практика показала, что это может привести к росту коррупционных рисков. И поэтому формат реакций и предупреждения угроз при поддержке и содействии администрации портов в настоящее время является более приемлемым.

Задача ГЭИ – так отработать взаимодействие с АМПУ, чтобы в случае чрезвычайных экологических ситуаций между нами не возникало никаких недоразумений.

Экологический контроль в том или ином виде должен присутствовать, потому что порты – территория повышенной опасности для уязвимой морской экосистемы. Пример с пресловутым затонувшим танкером "Делфи" это наглядно демонстрирует.

Но уязвимы и воды с прилегающей к порту территории, а также реки. Поэтому ГЭИ будет настаивать на разработке порядка взаимодействия с Морской охраной Госпогранслужбы для того, чтобы контролировать состояние экологии вне 12-мильной припортовой зоны.

До сих пор не урегулированными остаются перемещения по внутренним водным путям. Для этого следует принять соответствующий закон и сформировать четкий механизм контроля над речными судами, особенно за топливом, которое они используют. Потому что пораженные нефтяными утечками реки могут нанести непоправимый вред здоровью людей, ведь оттуда черпают воду жители многих городов.

В свете глобальных изменений климата значение водных ресурсов Украины невероятно возрастает. Как растет и наша общая ответственность за их надлежащее использование и защиту.

Поэтому задача ГЭИ – минимизировать количество инцидентов, когда морские и речные воды становятся эпицентром экологических катастроф разного масштаба. И мы уверены, что сможем это сделать.

Андрій Мальований, для УП

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