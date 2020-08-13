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Прибрати танкер Delfi: підряднику дали термін до Дня Незалежності

Четвер, 13 серпня 2020, 14:12

Новий підрядник компанія "Краншип" повинна відігнати танкер Delfi з одеського пляжу "Дельфін" протягом двох тижнів - до Дня Незалежності України.

Джерело: заява міністра інфраструктури Владислава Криклія, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став вже таким собі тимчасовим "символом" на одеському пляжі".

Передісторія:

  • 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Delfi".
  • Аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді в 157 разів.
  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
  • Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi". Але дві спроби підняти танкер – 18 липня та 25 липня – закінчилися обривами тросів.

Теми: ОдесаекологіяЧорне море


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