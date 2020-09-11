Коронавирус как собеседование: куда исчез страх пандемии?

С начала карантина прошло 6 месяцев. Достаточно ли этого, чтобы страх перед коронавирусом исчез? Оказывается, достаточно. Не только для украинцев, но и для всех людей в мире.

И дело не в том, что угрозы больше нет, а в закономерностях человеческой природы и в привычке.

Например, после нескольких походов на собеседование по трудоустройству или года практики вождения автомобиля, вероятно, вы тоже перестанете боятся, что это закончится чем-то ужасным или катастрофичным. Почему так происходит?

Чем реже мы сталкиваемся с максимально страшными последствиями каких-то явлений, тем меньше склонны катастрофизировать события в будущем или верить, что это реально.

Чем чаще мы сталкиваемся с раздражителем и реже – с негативными последствиями, тем быстрее привыкаем.

Здесь и следует вспомнить свой опыт вождения или собеседований. На первом собеседовании мы обычно беспокоимся, на втором тоже и на третьем немного. А когда собеседования становятся привычкой, и катастроф после них не случается, закрепляется положительный опыт: не все так страшно, как казалось.

Даже во время Второй мировой войны и авиационных бомбардировок Англии люди спустя какое-то время перестали бояться и выходили из своих убежищ, хотя количество смертей не уменьшалось.

Да, новости об антирекордах появляются в нашей ленте практически каждый день. Да, в окружении каждого появляются люди, которые заболели. Но большинство перенесли болезнь в легкой или средней форме, без катастрофических последствий.

Поэтому мозг подкрепляет мнение, что коронавирус – либо фикция, либо "черт не так страшен, как его малюют".

Большую роль в снижении страха сыграла продолжительная изоляция. Люди настолько утомились от этого состояния, что их мозг уже не распознает тревожные стимулы так же, как ранее, и не может адекватно реагировать на некоторые ситуации.

Многие больше беспокоятся о других насущных проблемах. Например, потеря работы – более реальная угроза, её последствия понятны и ощутимы, значит, есть смысл тревожиться по этому поводу. А коронавирус в сознании людей все еще остается чем-то далеким и неоднозначным.

Рассмотрим, как работает наш мозг и где "живет" страх.

Мозг не отличает реальной угрозы от нереальной. За чувство страха отвечает миндалевидное тело. Это критическая система, которая анализирует любые тревожные стимулы извне, как реальные, так и нереальные.

Вся информация обрабатывается, и мозг выдает варианты, как мы можем действовать, каким способом реагировать, какие есть меры предосторожности на тот или иной раздражитель.

Реклама:

Максимально эффективным отклик будет при эмоциональном воздействии на человека. То есть мы испытываем страх, если это затрагивает наши эмоции, а не просто апеллирует к логике. В этом проявляется и наше ситуативное мышление.

Конечно, чувство страха у людей возникает не одинаково.

Тревожно-мнительные, сенситивные, чувствительные люди чаще подвержены страху. А также те, кто сталкивался со смертью близких, люди с ипохондрией, с генерализованным прошлым, с чувством неизвестности, неопределенности. Ведь коронавирус – это неопределенность.

Люди, которые ведут активный образ жизни, много работают, меньше вникают в детали, имеют меньшую чувствительность к разного рода раздражителям и, соответственно, реже ощущают страх.

Подытожим. Люди могут привыкнуть ко всему, даже к эпидемии. Основные причины, почему страх перед коронавирусом у многих людей исчезает, – это смещение фокуса внимания с одной угрозы на другую и снижение чувствительности к раздражителю при отсутствии катастрофических последствий. Это совсем не значит, что угроза отступила.

Тем не менее, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается по-прежнему острой.

Нам всем нужно принять новую реальность, в которой антисептики, социальная дистанция и маски в местах скопления людей – базовая норма, а не вынужденная мера. Без страха, паники и без игнорирования угрозы.

Если вы или ваши близкие испытываете страх, тревожность в связи с пандемией, вы можете получить бесплатные психологические консультации на платформе "Tell me".

Спартак Суббота, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.



























Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.