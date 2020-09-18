Не засоряйте реки мусором

19 сентября отмечают Всемирный день уборки и Международный день чистых берегов.

Украина также приобщается к этой глобальной инициативе, в этот день мы уже традиционно проводим акции в разных городах Украины, в рамках которых территориальные общины вместе с экоактивистами и неравнодушными гражданами убирают водоемы своего региона.

Сказать, что такая акция актуальна для нашей страны, – это ничего не сказать. В этом году мы даже приобрели особую общеевропейскую "славу" – как страна, которая сплавляет по Тисе тонны мусора из Закарпатья соседям в Венгрию. О чем заявил глава соседнего государства на самом высоком уровне, в письме нашему президенту.

Тогда я также присоединился к наработке путей решения этой проблемы. Совместно с Послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто и председателем Закарпатской облгосадминистрации Алексеем Петровым мы определили оперативные шаги, которые необходимо воплотить для прекращения засорения рек. Сейчас работаем над их реализацией.

На самом деле проблема увеличения объемов мусора, накопления его в природе – общемировая. Но разные страны по-разному формируют свою политику в этой сфере.

Она формируется из главных составляющих: работающая система обращения с отходами, создание и контроль полигонов ТБО, ответственность хозяйствующих субъектов и отдельных граждан, бдительность общества относительно несанкционированных свалок на своих территориях, и – главное – неотвратимость наказания за несанкционированные свалки.

Когда работает вся эта цепь, а бизнесу экономически невыгодно выбрасывать мусор в условной лесополосе (так как штраф превышает выгоду), то автоматически подтягивается и уровень сознания с культурой. Штрафы ускоряют процесс "превращения в европейцев" – это доказано теми же европейцами.

Поэтому, чтобы не превращать наши реки и водоемы в океаны мусора, мы должны говорить прежде всего о таких вещах: комплексная стратегия общегосударственного уровня, проактивность местных органов власти, реальность полномочий контролирующих институтов, сознание хозяйствующих субъектов и граждан.

Со своей стороны Государственная экоинспекция всегда максимально приобщается к контролю за образованием свалок в лесах и на берегах, проверяя конкретные территории, по которым поступают обращения и жалобы.

Могу выделить типичные проблемы, которые мы выявляли в этом году, инспектируя наиболее критические точки страны – бассейны пограничных рек.

Поселки Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей имеют меньший доступ населения к вывозу мусора, чем в целом по стране. А с другой стороны, из-за рельефа местности несанкционированные "схроны" отходов имеют больше шансов попасть в реки (после дождей, паводков).

Поэтому на Буковине, например, проверки зафиксировали засорения бытовыми отходами и древесиной 180 км прибрежных защитных полос и пойм рек Днестр, Прут, Черемош, Малый Сирет. В одном из районов (Сокирянском) – аж 5 свалок. И даже обустроенные свалки подтапливаются и размываются.

На Ивано-Франковщине, в любимых всеми курортных зонах, были обнаружены бытовые и строительные отходы вблизи очистных сооружений Яремчанского городского совета (у реки Прут), а также целых 10 стихийных свалок в селе Нижний Березов Косовского района (у реки Лючка, притока Прута).

На Закарпатье на территориях бассейнов приграничных рек Тиса, Уж, Латорица и их притоков выявлено 45 стихийных свалок в Береговском, Великоберезнянском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Савеловском, Тячевском, Ужгородском, Мукачевском районах. Общий объем выявленных отходов составляет около 1,495 м³, общей площадью около 3 тыс кв м.

Эти проблемы появились не вдруг. Мы больше потребляем, соответственно и нашего мусора становится все больше, а он уже не растворяется со временем в воде и почве, как это было еще за наших дедов.

Плюс особенности нашей ментальности, бесхозяйственности, отсутствия навыков глобального мышления. Все хотят иметь туристически и инвестиционно привлекательные регионы и развивать свой бизнес. Но почему-то об этом совсем забывают, сбрасывая грузовиком мусор на берег или под лесом.

К сожалению, не лучше ситуация в столице. Здесь застройщики часто "забывают" убрать за собой мусор. В прошлом году досадный случай произошел на Совских озерах, там строители создали 600-метровые кучи мусора прямо у водоемов! К счастью, нарушитель собственными силами убрал искусственные "горы".

Недостатки крупных бизнесов не снимают ответственности с каждого из нас, ведь мусорят не только горе-застройщики, но и люди.

Ответственность начинается с убранных после себя остатков пикника на реке, установленных в зоне отдыха мусорных баков, оставленной отметки о свалке на всеукраинской интерактивной карте Минэкологии.

Андрей Малеваный, для УП

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