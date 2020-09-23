Управитель для УМХ: конкурс завершился, борьба продолжается

АРМА обрало управителя для одного з найбільших медіа активів країни – Українського Медіа Холдингу.

Цей вибір став одним з найскладніших в історії Агентства, вперше розділивши думки членів Тендерного комітету. Всупереч розтиражованим в інформаційному просторі теоріям змов, переможцем конкурсу обрано ТОВ "1+1 Інтернет".

Ми публічно озвучили свої аргументи на користь такого рішення, однак не мали ілюзій, що з ним погодиться решта учасників відбору.

Так і сталось, тож нині маємо перші судові позови про скасування результатів конкурсу та ще кілька критичних заяв від медіакомпаній.

Оскільки порушені питання стосуються не лише кейсу УМХ, а й засад політики відбору управителів арештованими активами загалом, не зайвим буде прокоментувати зміст окремих претензій.

Чому без ProZorro?

Відповідаючи, можна довго цитувати законодавство про публічні закупівлі, яке не зобов'язує АРМА використовувати електронну систему закупівель, посилатися на судову практику, яка підтверджує відсутність такого обов'язку тощо.

Але це виглядатиме радше як намагання знайти шпарини у законі для виправдання існуючого стану речей.

Натомість треба зважати на суть цих речей. Що таке закупівля на ProZorro? Це конкуренція цін на товари і послуги, які надходять від учасників, – перемагає той, хто запропонує кращу (найменшу) ціну.

Що таке відбір управителя активами? Це змагання низки економічних пропозицій (розмір гарантованого платежу державі, надходжень до бюджету, витрат на поліпшення активу), якості прогнозованих заходів з управління активом, досвіду учасника, його господарських результатів, репутації на ринку та ін.

Як втиснути всі ці параметри на ProZorro? Ніяк, принаймні до застосування у вітчизняній системі закупівель розвинутого штучного інтелекту.

Скільки коштують товари і послуги на ProZorro? Хто скільки запропонує, але це конкурентні ринкові ціни. Для здійснення цих закупівель витрачаються державні кошти.

Якою є вартість предмета закупівлі при конкурсному відборі управителя? Відповідь – 0 гривень. АРМА не витрачає ні копійки бюджетних коштів на проведення конкурсів. Відтак, ми не використовуємо ProZorro для відбору управителів не тому, що не хочемо, а тому що це неможливо.

Чого зобов'язане дотримуватися Агентство в цьому випадку, так це принципів публічних закупівель, серед яких зокрема: відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об'єктивне та неупереджене визначення переможця тощо.

І в ситуації з УМХ (як і з рештою конкурсів АРМА) ці принципи дотримано повною мірою.

Як підготувати бізнес-план?

Ще одна претензія – даних про активи УМХ, які виставлялися на конкурс, замало для формування детальної програми управління (бізнес-плану) цими активами, котру учасники зобов'язані подавати до АРМА.

Слушне зауваження. Але складно надати комусь більше відомостей, ніж маєш сам. АРМА володіє здебільшого тією інформацією про арештовані активи, яка (1) вказана в судовій ухвалі, (2) яку надають правоохоронні органи, а також (3) органи державної влади та місцевого самоврядування у відповідь на наші запити.

Водночас очевидно, що найбільше даних про актив може надати його власник, проте Агентство не має інструментів примусового витребування інформації про активи від їхніх власників і змушене обмежуватись хіба доброю волею останніх.

При підготовці до конкурсу по УМХ АРМА надіслало запити до близько 100 органів та установ, отримавши у відповідь ту чи іншу інформацію. Однак ці відомості переважно нерелевантні для потенційних управителів.

Наприклад, чим допоможе учасникам ринку з динамічною кон'юнктурою у 2020 році фінансова звітність компаній Холдингу за 2017-18 рр.?

В реальності гравці певної економічної галузі володіють актуальною інформацією про стан справ своїх конкурентів. До того ж чимало фактів про діяльність суб'єктів господарювання сьогодні можна отримати з відкритих даних.

Так чи інакше, всі конкурсанти були в рівних умовах і, звернувшись до АРМА, отримували однаковий обсяг наявних відомостей.

Зрештою, попри нарікання на брак інформації, всі учасники впоралися з бізнес-планом, що лише підтверджує припущення про достатню обізнаність компаній з тенденціями розвитку активів на їхньому ринку.

Хто і коли оцінює активи?

Завдання АРМА – зберегти та збільшити економічну вартість арештованих активів. А щоб вартість зберегти, спочатку потрібно її визначити. Для цього Агентство на конкурсі обирає незалежного оцінювача, який встановлює, скільки вартує той чи інший об'єкт. Але чому така оцінка не проводиться АРМА до початку конкурсного відбору управителя?

Річ у тім, що після перемоги у відборі компанія автоматично не стає управителем активу. Бо для цього щонайменше слід укласти договір управління з АРМА. А на практиці трапляються випадки, коли компанії з різних причин відмовляються укладати договір після конкурсу.

Інколи ще під час відбору суд скасовує арешт на актив і ми зупиняємо всі конкурсні процедури. Тому оцінку одного активу доводилося б проводити по кілька разів.

І все б нічого, якби на це були кошти. На жаль, бюджетних ресурсів на такі операції майже не передбачено, тож АРМА сформувало практику оцінки активів після проведення конкурсу. Агентство обирає оцінювача, а його послуги оплачує компанія, яка перемогла у відборі.

Таким чином, держава не витрачає кошти ні на відбір управителів, ні на їхню оцінку. УМХ – не виняток.

А що з правами працівників Холдингу?

На відміну від майнових активів, акцій та грошей, медійні структури – це передусім люди. Зберегти такі активи значить потурбуватися про збереження професійних кадрів інтернет-ресурсів, радіостанцій, газет та журналів.

Саме тому однією з умов конкурсу для активів УМХ було надання гарантій від учасників щодо дотримання трудових прав працівників компаній Холдингу.

І у своїх програмах управління такі гарантії надали більшість учасників конкурсу. А переможець – ТОВ "1+1 Інтернет" – вказало найбільш повний опис дотримання всього обсягу прав трудового колективу.

Відтак, у заяві про те, що в документах претендентів "немає ані слова про збереження трудових місць", немає ані слова правди.

З очевидних причин в кожного з учасників цієї історії є куди більше можливостей бути почутим, ніж в АРМА. Втім, ми впевнені у своїй позиції і готові її відстоювати – як в суді, так і в публічній дискусії. Маємо надію, що правда, хай не така гучна і красномовна, все ж отримає гору над меседжами окремих медійних рупорів, заангажованих приватним інтересом.

Володимир Павленко, для УП

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