Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Владимир Павленко
лейтенант Национальной Гвардии Украины, экс-замглавы АРМА

Как выиграть битву за российские активы?

Понедельник, 18 апреля 2022, 12:15

Київ повинен бути взятий за три дні – це був один з ключових замислів путіна. Втім, він прорахувався і програв битву за Київ. 

Російські активи мають бути конфісковані та за їхній рахунок будуть відшкодовані заподіяні війною збитки! 

Цей наратив є наразі загальноприйнятим, втім мало хто задумується над механізмом конфіскації та можливими неприємними наслідками. 

Але ми не маємо права програти битву за російські активи!

Конфіскація = Компенсація

Конфіскація поки що платна. Навіть під час війни. 

Експерти вже обговорюють потенційні проблеми,  які можуть виникнути при реалізації Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Наприклад, Закон оперує поняттям "примусове вилучення". 

Згідно статті 41 Конституції України примусове вилучення навіть в умовах воєнного часу передбачає відшкодування вартості таких активів. Аналогічні положення містяться в Законі України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану". 

Якщо не врегулювати питання компенсації на старті, до Європейського суду з прав людини будуть подані позови проти України про компенсацію конфіскованих активів росіян. І за це українці заплатять зі своєї кишені.

Думаю, що нардепи придумають як вирішити цю проблему та розроблять процедури, які не будуть поставлені під сумнів. Проте для цього потрібні місяці. А ми цього часу не маємо. Бо кожен втрачений день – це гроші, зароблені для рф і втрачені для України.

Наше головне питання: як змусити російські активи працювати на Українську Державу та Армію вже сьогодні, щоб українці не розплачувались за це завтра? 

Відповідь – в ефективній роботі Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Я радий, що заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко зверну увагу на досвід Агентства, який на його думку може бути корисний державі в питанні націоналізації російського майна в Україні. 

Існує і альтернативна думка. Законопроєкт 7194 пропонує покласти функції виявлення та розшуку активів російської федерації на Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК). Враховуючи існування АРМА, прямою функцію якого є виявлення та розшук активів, така пропозиція як мінімум є непослідовною. 

Таким пропозиціям є одне доречне пояснення – роль керівництва АРМА в цій війні загалом та в питанні вилучення російських активів зокрема є абсолютно пасивною, ба більше – дезертирською. 

Реклама:

До чого тут  Агентство з розшуку та менеджменту активів?

В українському законодавстві вже сьогодні чітко та детально виписаний механізм управління активами, арештованими в рамках кримінального провадження. Цей механізм ефективно працює в більшості країн Європи. 

У попередній колонці я наводив детальний алгоритм того як активи російського походження повинні перейти під контроль держави за допомогою АРМА. 

Які плюси використання цього механізму з правової та практичної точок зору?

По-перше, – це законно! Арешт активу та його передача відбуваються за рішенням суду в рамках кримінального провадження, арешт активу може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції – відтак, власнику активу буде забезпечено право на справедливий суд в розумінні статті 6 Конвенції Ради Європи про права людини.

По-друге, арешт активу та його передача в управління є тимчасовим заходом, але як наслідок – актив перейде під контроль держави вже сьогодні, а законодавці будуть мати достатньо часу для того, щоб правильно виписати необхідні процедури та примусово вилучити це майно у спосіб, який не допустить можливість компенсації вартості цих активів росіянам в майбутньому. 

Потрібно розуміти, що за Законом про АРМА управління активом – це перехідний етап перед конфіскацією цього майна у корупціонера (за наявності відповідного вироку). А тому, за аналогією, управління активом може і повинно бути перехідним етапом перед конфіскацією майна у росії чи росіянина.

Втім є одна проблема – терміни. У разі дотримання всіх звичайних процедур передача актива управителю вимагає від двох місяців і більше з моменту арешту активу. Під час війни – це недопустима розкіш.

Реклама:

Як АРМА включити турборежим?

Ми вже винайшли цей механізм, коли минулого літа нардепи дослухались до нас та включили в Закон ст. 21-1 – спрощена процедура призначення управителя у виняткових випадках у мирний час. 

Згідно з цією процедурою, кого призначати управителем для стратегічних активів, визначає Кабмін за підтримки профільного міністерства. Втім, цього недостатньо для воєнного часу.

Хто має визначати управителя для: 

Впевнений, що під час війни таким органом повинен бути не Кабмін, а РНБО! Це відповідає суті та ідеям, закладеним в Законі про націоналізацію. 

Для цього потрібно доповнити Закон про АРМА статтею 21-2 "Особливості управління активами в умовах воєнного стану" за аналогією зі статтею 21-1 "Особливості управління активами у виняткових випадках" та внести відповідні зміни в Закон про РНБО. Для воєнних часів – воєнні закони!

Такі зміни допоможуть змусити працювати активи ворога на нашу Державу вже завтра, та збереже законність процедури. Поки нас намагаються знищити, ми не маємо часу зволікати!

Володимир Павленко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: АРМА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Владимир Павленко
Как открыть сезон охоты на российские активы в Украине
30 марта 2022, 09:00
Обезглавить АРМА – миссия выполнена
30 июля 2021, 13:00
Управитель для УМХ: конкурс завершился, борьба продолжается
23 сентября 2020, 16:00
Все колонки автора
Колонки

Аудит НАПК: Прошлые вызовы, будущие возможности

Лора Стефан
член Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя НАПК

Временные сооружения и парковочные площадки – как урегулировать сектор?

Борис Эмельдеш
президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей

Почему Украина должна дополнительно поднять табачные акцизы, чтобы выполнить требование ЕС

Дмитрий Купира
специалист общественной организации "Жизнь"

Два шага для продолжения реформы ликвидации убыточных предприятий

Руслан Калинин
заместитель министра по делам ветеранов ВОТ и ВПЛ (2019-2020 гг.),консультант ФГИУ

Закон об управлении промышленным загрязнением как ключ Украины к ЕС: почему больше не можем тянуть

Ирина Черниш
соучредитель и председатель ОО "SaveDnipro"

Преимущества быть первым: как выиграть от инициирования банкротства

Любовь Лукашук
владелец юридической компании "Правовая Константа"