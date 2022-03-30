Как открыть сезон охоты на российские активы в Украине

США створили окрему оперативну групу, щоб полювати на російські активи по світу.

Нам пощастило – в Україні ще з 2017 фактично працює Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У мирний час АРМА полює за активами корупціонерів, але мирні часи закінчились.

Чим АРМА відрізняється від солдата під час війни? Нічим!

І солдату, і держслужбовцю платить Держава. Без солдата і без держслужбовця Держава неможлива як явище. У кожного свій фронт, але принципи війни однакові для всіх.

Завдання бійця – знешкоджувати ворога всіма можливими методами. Завдання державного органу під час війни – допомагати бійцю знешкоджувати ворога, теж всіма можливими методами.

Сьогодні виживання України залежить від того, наскільки ефективно кожен з нас буде виконувати свою роботу на своєму напрямку. У ефективності бійців сумнівів немає.

Чи є ефективною АРМА?

3 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Повністю підтримую ідею головнокомандувача. Що це як не заклик відкрити сезон полювання на російські активи в Україні?

На жаль, вказаний Закон розповсюджуються лише на активи, власником яких є російська федерація прямо або опосередковано через юридичних осіб.

Що ж робити з активами резидентів держави-агресора, які ведуть бізнес в Україні та за рахунок дивідендів і податків фактично фінансують найбільшого міжнародного терориста?

Впевнений, що активи російського походження повинні перейти під контроль держави. Доходи та ресурси цього бізнесу потрібні Збройним силам України вже сьогодні.

АРМА може вирішити це завдання швидко, ефективно та законно.

Тож питання – що заважає чиновникам зробити наступні очевидні кроки:

Відкрити кримінальне провадження за ст. 437 КК України "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни" за ініціативою СБУ (яке, я впевнений, уже відкрито); Розшукати активи/бізнес росіян в Україні, встановити зв’язки (частину роботи Агентства вже зробили хлопців та дівчата з Опендатабот, встановивши, що станом на 24 лютого було 16 896 компаній, які належать росіянам та білорусам); Арештувати такі активи/бізнес та передати їх в управління АРМА; Передати активи/бізнес в управління державним підприємствам; Змінити менеджмент, обґрунтовано спрямувати доходи та ресурси (транспортні засоби, техніку, медикаменти, продукти харчування тощо) на потреби оборони Держави.

Окрім цього, суттєво збільшити ефективність Агентства допоможуть мінімальні точкові зміни в профільне законодавство.

По-перше, доповнення переліку виняткових випадків управління активами (стаття 21-1 закону про АРМА) передачею активів в управління в умовах воєнного стану, щоб Кабмін міг визначати управителем ЗСУ або інші військові структури напряму за спрощеною процедурою.

По-друге, визначення АРМА законним представником власника арештованого майна для цілей примусового відчуження такого майна на потреби української Армії з подальшою компенсацією.

Це дозволить вирішувати не лише задачі щодо забезпечення матеріально-технічної бази для військових, але і сприятиме забезпеченню потреб внутрішньо переміщених осіб.

АРМА також могла б надати суттєве фінансування для потреб ЗСУ.

На спецрахунку НБУ для допомоги Армії залишилося близько 21 млн грн. У цей же час, на депозитному рахунку АРМА є майже 1 млрд грн, арештованих в рамках кримінальних розслідувань. Більше 100 млн грн – це відсотки, які Агентство фактично "заробило" за розміщення цих коштів в банку.

Як мінімум, усі відсотки, як результат діяльності Агентства, повинні бути негайно спрямовані в бюджет (відповідні законопроекти я пропонував ще у мирний час).

Як максимум, увесь мільярд має бути використано для зміцнення обороноздатності Держави. Після перемоги кошти на рахунок повернемо.

Щоб АРМА могла виконати поставлені завдання, потрібно хіба що бажання допомагати Армії наближати нашу Перемогу, мати спроможність організувати робочі процеси та внести до ВРУ відповідний законопроект.

Впевнений, що такі ініціативи отримають необхідну підтримку зі сторони нардепів та зможуть суттєво покращити роботу Агентства та зміцнити обороноздатність Держави.

Володимир Павленко

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