Проект "єМалятко": 5 цифровых побед

Цифрова держава, яку ми будуємо, передбачає зміну формату відносин між людиною та державою. Саме людина та її комфорт зараз – у фокусі уваги.

Створюючи нові сервіси, ми в Мінцифрі концентруємося на ключових життєвих подіях. Народження малюка, очевидно, чи не найважливіша серед них. Саме тому ми багато уваги приділяємо сервісу "єМалятко", який від жовтня доступний ще й онлайн.

Він уже спрощує життя українців, дозволяє витрачати час на дійсно важливі речі замість бюрократії та довгих черг для збору необхідних документів. Про переваги та цифрові перемоги цього проєкту – детальніше.

1. Найбільш комплексна е-послуга у світі – перша електронна життєва подія

Об’єднання декількох державних послуг в одну комплексну за життєвою чи бізнес-подією – це сучасний світовий тренд у сфері цифровізації. Адже доволі часто людина стикається з необхідністю отримати одразу кілька державних послуг для відкриття власної справи (наприклад, кав’ярні) чи оформлення певної життєвої події (скажімо, народження дитини).

Крім того, ці послуги надаються різними органами влади, але часто вимагають однотипних документів від заявника.

"єМалятко" є першою в Україні комплексною електронною послугою, яка дозволяє батькам новонародженої дитини за однією заявою отримати одразу до 9 державних послуг, залежно від ситуації в родині. Серед них – такі базові послуги, як реєстрація народження дитини та допомога при народженні дитини. Раніше для їх отримання потрібно було здійснити 11 візитів та подати 37 документів. У середньому на це йшло 10 днів.

Подібний досвід реалізовано в Канаді та Сербії, де надається послуга при народжені "5 в 1", та в Австралії і Новій Зеландії – "3 в 1". Україна забезпечила "9 в 1". Фактично – послуга "єМалятко" є найбільш комплексною у світі, а Україна продовжує формувати світові тренди цифровізації державних послуг.

2. Перший електронний медичний висновок

5 жовтня 2020 року комплексна послуга "єМалятко" запрацювала повністю онлайн. Електронну заяву можна заповнити на порталі електронних послуг "Дія". Це стало можливим завдяки цифровізації першої медичної довідки.

Охорона здоров’я є сферою з найбільшою кількістю документації. Звісно, вся вона є паперовою, і навколо неї існує безліч зловживань та навіть корупції. Наприклад, в інтернеті будь-хто може легко придбати медичну довідку для відвідування басейну, отримання посвідчення водія або навіть листок про тимчасову непрацездатність (лікарняний). Останній завдає державі щороку збитків на сотні мільйонів. То що ж робити?

Усі ці довідки мають бути замінені на електронні медичні висновки – відповідний запис із електронним підписом лікаря в системі eHealth. І якщо будь-яка організація, наприклад, МВС, має законні підстави вимагати від громадянина підтвердження медичного стану, вона отримуватиме електронні дані з реєстру eHealth.

Справжність паперової довідки неможливо перевірити, а електронний медичний висновок з електронним підписом лікаря та електронною печаткою Національної служби здоров’я України – неможливо підробити. Крім зняття певного паперово-адміністративного навантаження та наведення ладу у сфері охорони здоров’я, електронні медичні висновки справлять мільярдний економічний ефект для країни.

Саме проєкт "єМалятко" став головним стимулом запровадження першого електронного медичного висновку – про народження, який прийшов на заміну медичному свідоцтву 103/о.

3. Демографічний реєстр країни

Демографічний реєстр є основою функціонування держави. На жаль, в Україні створення цього базового реєстру було розпочато лише у 2016 році. Сьогодні він містить вже понад 19 млн громадян України та наповнюється при видачі біометричних паспортів – закордонного або ID-картки.

Реклама:

Отже, дотепер вперше дитина потрапляла до реєстру та отримувала унікальний ідентифікатор УНЗР лише у віці 14 років або, в окремих випадках, при оформленні закордонного паспорту. Тобто ціле покоління дітей віком від 0 до 14 років поки що – поза реєстром, що значно звужує їхні можливості та ефективність держави.

Для вирішення цієї проблеми однією з послуг "єМалятко" передбачена можливість реєстрації дитини в демографічному реєстрі та отримання УНЗР одразу при народженні.

4. Податковий номер від народження

За відсутності єдиного унікального номеру громадянина саме податковий номер відіграє таку роль у житті українців. І так званий ІПН є й досі головним ключем для ідентифікації громадянина в реєстрах. Через еволюційний підхід наповнення демографічного реєстру роль ІПН ще не один рік буде визначальною.

На сьогодні зазвичай українці отримують цей номер у 14 років перед оформленням паспорта, адже ІПН є однією з підстав для видачі паспорту. І потребує двох візитів батьків із дитиною до органів податкової служби.

Комплексом послуг "єМалятко" передбачена можливість для батьків оформити ІПН дитині автоматично при народженні. Це надзвичайно зручно, особливо з урахуванням того факту, що все більше дітей починають раніше користуватися умовно дорослими послугами, наприклад, банківськими.

5. "Швейцарський годинник"

"єМалятко" – дійсно унікальний проєкт, який об’єднав державні послуги, що надаються Мін’юстом, Мінсоцполітики, Міністерством охорони здоров’я, Державною податковою службою (ДПС), Державною міграційною службою (ДМС), органами місцевого самоврядування тощо.

Якщо доволі спрощено, комплексна послуга працює таким чином:

- Електронна заява з порталу "Дія" засобами системи "Трембіта" надсилається до державного реєстру актів цивільного стану, де починається формування свідоцтва про народження.

- Паралельно заява передається до ДПС та ДМС, в яких автоматично формується ІПН та УНЗ відповідно. Після відповідей від цих реєстрів завершується формування свідоцтва про народження.

- Надалі свідоцтво в електронній формі надсилається до відповідного територіального управління соціального захисту, де відбувається призначення допомоги при народженні та інших соціальних допомог.

- Також свідоцтво надсилається в електронній формі до відповідного органу місцевого самоврядування, де відбувається реєстрація місця проживання.

Це унікальний кейс для України, коли різні органи влади працюють так злагоджено та ефективно задля отримання єдиного результату – якісного сервісу для громадянина. Працюють, як деталі швейцарського годинника.

Зараз послуга "єМалятко" доступна онлайн у 139 населених пунктах у 15 областях. До кінця року Мінцифри запустить "єМалятко" онлайн по всій країні. Ця послуга стала стимулом для проведення цілої реформи всередині eHealth, і, як результат, з'явилася можливість молодим батькам отримати не паперовий, а електронний висновок про народження дитини. Цифрова трансформація України триває.

Олексій Вискуб, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.