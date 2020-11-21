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Андрей Малеваный
глава Государственной экологической инспекции Украины 2020-2021 гг

Как защитить заповедные территории

Суббота, 21 ноября 2020, 10:00

Природно-заповедный фонд Украины (ПЗФ) — это не просто территория с усиленной государственной защитой. Это все самое ценное, что есть в нашей экосистеме.

Его охранный статус гарантирует неприкосновенность и развитие уникальных природных анклавов, которые сегодня покрывают 7% территории страны.

Государство должно не только декларировать охрану ПЗФ, но и иметь возможность это делать.

В том числе кадровую, материально-техническую, финансовую и нормативно-правовую. Иначе заповедники, заказники и другие объекты будут только красивой вывеской без реального содержания. 

За 8 месяцев 2020 года Государственная экологическая инспекция насчитала 57 млн грн. убытков за нарушения на территории природно-заповедного фонда.

Как правило, это нецелевое использование территорий, в частности, под сельское хозяйство, засорение вод, лесов и урочищ, вырубка деревьев, самовольный захват заповедных земель, браконьерство.

На самом деле эта сумма могла быть и больше. Но цифры убытков начисляются не "с потолка", а в соответствии с постановлением правительства, принятом еще 7 лет назад.

За это время изменилась цена на землю, стоимость высадки новых деревьев и обновления биоресурсов.

А вот суммы исчисления убытков остались старыми и поэтому браконьеры, "черные лесорубы", загрязнители просто посмеиваются над государством и делают свое дело дальше. 

Например, за убийство аиста или повреждения места его гнездования сейчас платят только 2,9 тыс. грн, за убитую косулю — 8,8 тыс. грн, за срубленное дерево диаметром до 50 см в степной зоне — 6,6 тыс.

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Так дальше продолжаться не может, потому что такими "возмещением" дискредитируется вся система охраны природно-заповедного фонда, а заповедные территории подвергаются угрозе деградации и полного уничтожения. 

Поэтому Госэкоинспекция разработала проект постановления Кабинета министров, согласно которому таксы для расчета убытков за экологические нарушения в ПЗФ вырастут в среднем вдвое.

В том числе за незаконную охоту, вырубку деревьев, использование земли, засорение и за другие нарушения природоохранного законодательства.

Кроме того, в нашем предложении учтен фактор инфляции. То есть теперь не придется каждый раз переписывать нормативно-правовые акты — с 1 января 2021 будет введена индексация такс.

У нас уже не будет такой ситуации, как сегодня, когда из-за устаревших расчетов нет возможности должным образом наказать нарушителей природоохранного законодательства.

Кроме того, уплаченные в виде компенсации средства за нанесенный природе ущерб пойдут на восстановление искалеченных заповедных территорий.

Еще одним элементом, который усилит защиту ПЗФ, станет принятие Верховной Радой доработанного законопроекта № 3091.

Он возлагает на Госэкоинспекцию функции государственного контроля над соблюдением режима территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Наделяет ГЭИ расширенными полномочиями по доступу к объектам проверки, осмотра, изъятию незаконных орудий, составлению протоколов о нарушении законодательства, в рейдовых проверках.

В комплексе с модернизацией материально-технической базы Инспекции, цифровизацией процесса проверок, повышением зарплат ее работников мы получим инструменты для эффективного противодействия тем, кто уничтожает природно-заповедный фонд Украины.

Тогда правовые гарантии государства в полной мере реализуются на практике.

Андрей Малеваный, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: экологияштрафызаконодательствоземляВерховная Рада
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