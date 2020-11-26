100 миллионов гривен на молодежные проекты. Как их получить?

Триває підготовка нашого законопроєкту № 3718 "Про основні засади молодіжної політики" до другого читання та ухвалення в цілому. В ньому ми даємо відповіді відразу на три питання:

Як залучити молодь до суспільних процесів? Де їй змістовно проводити дозвілля? Де отримати фінансування своїх ідей та ініціатив?

Перший пункт стосується участі молоді, так зване youth participation. Реалізовуватись це буде через інструменти молодіжних рад на місцевому рівні та через Національну молодіжну раду на загальнодержавному рівні.

Щодо проведення дозвілля - мова про розвиток мережі молодіжних центрів та молодіжних просторів. Про це я детальніше розповідав у своїй минулій колонці на УП.

На третьому пункті я хотів би зупинитись детальніше в цій колонці. Мова про нову інституцію - Український молодіжний фонд.

Що таке Український молодіжний фонд та як він буде працювати?

Український молодіжний фонд (УМФ) - спеціальна державна установа, що буде підтримувати організації та проєкти у сфері молодіжної політики.

Основна задача фонду - фінансування ідей та ініціатив молоді. По суті УМФ стане першою за довгий час державною ініціативою, що покликана інвестувати у молодь.

Створення Фонду також відкриває широкі можливості для співпраці з міжнародними донорами та партнерами. Простими словами через Фонд на молодіжну політику можна буде залучати більше фінансових ресурсів.

Для прикладу, інша державна інституція - Український культурний фонд, що фінансує проєкти у сфері креативних індустрій вже має партнерство з різноманітними як українськими, так і міжнародними донорами.

Серед них: USAID, Фонд Загорій, Міжнародний фонд "Відродження" та багато інших.

Які проєкти буде підтримувати УМФ?

Нашим законопроєктом передбачено два типи підтримки - проєктна та інституційна.

Проєктна підтримка – направлена на реалізацію проєктів та ідей молоді. Пріоритет надаватиметься проєктам, які відповідають цілям молодіжної політики в Україні. Проєкти можуть бути найрізноманітніші. Від проведення освітнього курсу по SMM для молоді до будь-яких інших найсміливіших ідей. Інституційна підтримка – направлена на посилення спроможності молодіжних організацій. Саме тому, інституційний грант зможе покривати навіть оренду офісу та інші статті витрат, які дозволять забезпечити безперервну роботу молодіжної громадської організації та розвивати їх мережу.

Хто може подавати заявки?

Раніше претендувати на підтримку могли лише молодіжні та дитячі організації. Ми значно розширили коло учасників, що можуть отримати грантову підтримку держави.

Тепер претендувати на підтримку зможуть також фізичні особи, молодіжні центри та працівники, молодіжні ради, органи студентського самоврядування та інші неформальні молодіжні об’єднання.

Це дуже важливо, адже не вся молодь формалізує свою активність у вигляді громадських організацій.

Читайте також: Чи бути змінам в молодіжній політиці в Україні?

А коли ж це все буде?

Законопроєкт вже пройшов перше читання, після врахування всіх зауважень та схвалення його комітетами Верховної Ради він піде в зал для голосувань. Вірю, що колеги по парламенту його підтримають.

Тим часом, ми з колегами вже подали пропозицію закласти 100 млн грн на діяльність Фонду у 2021 році. Якщо нашу пропозицію підтримає Кабінет міністрів, то вже у 2021 році з’явиться можливість оголосити перші конкурси і молодь отримає реальну підтримку від держави своїх ініціатив.

Олександр Санченко, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.