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Дмитрий Дубилет
соучредитель Monobank и Smartass, экс-министр Кабинета министров Украины

Тайна коэффициента 0,88

Четверг, 10 декабря 2020, 15:30

Год назад я с коллегами представил результаты нашей долгой работы по оценке численности населения Украины.

С одной стороны, это был один из моих самых важных и сложных проектов в Кабмине. С другой — он обернулся для меня самым громким скандалом за мое недолгое пребывание в политике.

Напомню, в прошлом году Кабмин планировал провести перепись населения. Когда я погрузился в вопрос, я ужаснулся.

Во-первых, на это планировали потратить до 5 млрд грн (а денег в бюджете не было так же, как и сейчас). Во-вторых, когда я узнал детали предыдущей переписи, я обнаружил, что она была чуть ли не сплошной фикцией.

Украинцы массово не открывали двери интервьюерам, и те просто брали данные из амбарных книг ЖЕКов.

Я был убежден, что если мы проведем перепись в этом году, она обернется такой же фикцией.

Это была моя точка зрения, я ее отстаивал, как мог. Само собой, украинские социологи приходили от этого в ярость. Правда, на вопрос "Из какой статьи бюджета забрать эти 5 млрд" никто дать ответ не мог.

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Госстат заступился за "перепись" населения от Дубилета

Параллельно я запустил проект по оценке населения из альтернативных источников. Для этого мы создали рабочую группу из математиков, айтишников и социологов, которая работала три месяца.

Мы разработали довольно сложную методику. Мы взяли данные у мобильных операторов и очень много работали по их очистке. Затем мы провели масштабные калибровочные социологические исследования.

Так мы вышли на оценку населения страны (без оккупированных территорий) в 37,3 млн человек, а также разбивку по областям.

Число 37,3 млн отличалось от официальной на тот момент оценки в 0,88 раза.

В планах было пойти глубже и дать разбивку по отдельным населенным пунктам. Эх, жаль, не успели. Предварительные данные, кстати, показывали сенсационные числа по некоторым городам.

Затем мы решили показать не просто количество людей, но и разбивку по полу и возрасту. Для этого мы взяли, с одной стороны, данные из Госстата.

С другой стороны, из реестров ГНИ и других служб. Эти данные совпали, и потому мы решили, что можем их использовать.

Так мы получили не только общую оценку населения, но и разбивку по группам. Само собой, каждая из этих групп по отдельности отличалась от официальной в те же 0,88 раз.

Когда мы представляли нашу работу, мы очень подробно описали все наши шаги.

Важно. Те же социологи и демографы, которые ругали меня за мою позицию по переписи населения, с этой методологией были согласны.

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Но через пару недель после нашей презентации неожиданно разразилась буря.

Какой-то блогер взял данные по соцдем-группам с того же Госстата, обнаружил, что они отличаются от наших в 0,88 раз, и развил вокруг этого скандал — мол, мы просто перемножили все на 0,88. Затем кто-то еще купил в Фейсбуке рекламу на эту статью.

Сначала я, неопытный, не придал этому значения. По сути, блогер описал ровно то же, о чем мы сами рассказали в нашей презентации. Но неожиданно тема получила резонанс.

Премьер меня вызвал и поручил срочно провести еще одну пресс-конференцию. Сначала я сопротивлялся, потому что все казалось мне каким-то идиотским сюром, но потом смирился.

Мы собрали пресс-конференцию, на которой еще раз очень подробно прошлись по методологии и ответили на все вопросы.

Это, кстати, была, наверное, самая массовая пресс-конференция в моей жизни. Больше журналистов было только на презентации iGov и BankID.

Несмотря на это, свой репутационный удар за эту историю я все же получил. До сих пор под моими постами находятся остряки, которые пишут про "переменную 0,88".

Я стараюсь к этой истории относиться по-философски. Когда я решался на то, чтобы бросить бизнес и пойти в Кабмин, никто не обещал, что будет легко.

Но, если честно, это — одна из тех историй, почему я вернулся в бизнес с большим удовольствием.

Дмитрий Дубилет, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: перепись населенияКабинет министровсоциологияДубилетбизнес
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