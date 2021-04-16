Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Кристина Квин
Временная поверенная в делах США в Украине

Помощь от США. Вакцина COVAX уже в Украине

Пятница, 16 апреля 2021, 14:20

Цього тижня в Україні США з гордістю приєднуються до уряду України та міжнародних партнерів, вітаючи прибуття першої доставки вакцин проти COVID-19 шляхом ініціативи COVAX.

Ця і наступні доставки вакцин дозволять щепити безкоштовно близько 20 відсотків населення країни. Це буде невід’ємною частиною кампанії масової вакцинації в Україні. Україна нарешті зможе заглядати у "постковідне" майбутнє.

Наші уряди роками успішно співпрацювали у вирішенні проблем в царині охорони здоров'я, з якими стикається Україна, таких як ВІЛ/СНІД та туберкульоз, а за останній рік – COVID-19. 

Наша співпраця продовжується, і рятівні вакцини надходять, щоб допомогти зупинити пандемію в Україні.

Пандемія COVID-19 спричинила жахливі людські жертви, перенапружила наші економіки та стала надзвичайним стресом для систем охорони здоров'я у всьому світі. Поява нових штамів лише розширила виклики, з якими ми стикаємось.

Вакцинація має вирішальне значення для боротьби з пандемією, уповільнення появи нових варіантів вірусу та сприяння перезапуску світової економіки. Це факт.

Схвалені якісні вакцини захистять вас та тих, кого ви любите, від COVID. Разом із зусиллями щодо пом’якшення наслідків, такими як носіння маски, миття рук та уникання збирання у великих групах, це дає нам всі підстави вважати, що ми зможемо подолати цей вірус.

Проблема глобальна і вимагає глобального вирішення.

Прибуття цієї першої партії вакцини Pfizer-BioNTech стала можливою завдяки COVAX, історичній ініціативі в галузі охорони здоров’я, яка здійснюється у партнерстві з ЮНІСЕФ, ВООЗ, ЄС та іншими предстаниками міжнародного співтовариства.

Відповідно до масштабу виклику, Сполучені Штати показали приклад, зробивши найбільший внесок у ініціативу COVAX. На сьогодні ми виділили 2 мільярди доларів і обіцяємо ще 2 мільярди доларів, щоб забезпечити людям по всьому світу доступ до безпечної, гарантовано якісної вакцини. 

Для України це означає, що COVAX надаватиме безкоштовні вакцини для понад восьми мільйонів людей.

Читайте також:  Вакцина від COVID-19. Скільки коштує, коли з'явиться в Україні і чому СБУ вже розслідує контрабанду

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

З самого початку пандемії Сполучені Штати тісно співпрацювали з Україною, виділивши на сьогодні понад 50 мільйонів доларів на підтримку боротьби України з COVID-19 – на додаток до американських внесків у COVAX. Ця підтримка надалі зростає – тепер ми надаємо допомогу і у вакцинації проти COVID-19 в Україні.

В рамках цієї підтримки ми працюємо з партнерами, щоб забезпечити українцям доступ до точної інформації про вакцини, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення. 

Ми також підтримуємо Міністерство охорони здоров'я у забезпеченні відповідних навчальних та логістичних заходів, щоб вакцини могли безпечно транспортувати та зберігати. Сюди входить пряма підтримка надхолодних ланцюгів зберігання і транспортування для перших доз вакцини Pfizer BioNTech, що надходять в Україну з COVAX.

При тому, що вакцини дають надію, ця криза далеко не закінчена.

Поточна ситуація є надзвичайно складною, і впровадження вакцин проти COVID буде найбільшим, найамбітнішим та найскладнішим зусиллям вакцинації в історії. Ось чому всі ми повинні продовжувати виконувати свою частину роботи.

В усіх цих випробувннях Сполучені Штати підтримують Україну. Ми стояли разом з самого початку пандемії, і ми продовжуватимемо в тому ж дусі партнерства, який характеризує кожен елемент наших багатогранних стосунків.

Крістіна Квін, Тимчасова повірена у справах США в Україні

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Темы: вакцинацияСША


powered by lun.ua
Кристина Квин
Американская дипломатка: Пророссийские силы и олигархи блокируют евроинтеграцию Украины
23 июля 2020, 19:01
Дезинформация, которая работает против дружеских отношений Украины с Западом, происходит в значительной степени из российских источников
23 июля 2020, 19:01
Все колонки автора
Реклама:
Колонки

Помощь от США. Вакцина COVAX уже в Украине

Кристина Квин
Временная поверенная в делах США в Украине

Как и почему казнили Ивана Гончарука

Андрей Мамалыга
адвокат, представитель омбудсмена по вопросам партнерства с Институтом гражданского общества

Земля – новый инвестиционный инструмент

Алекс Лисситса
президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", генеральный директор агрокомпании ІМК

Биометан – будущее биогаза

Георгий Гелетуха
председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины

Недооцененный актив или Не чувствуем земли под ногами

Александр Колотилин
специалист по земельным отношениям, и.о. Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (2017-2019)

Про погибшего воина Ярослава Карлийчука

Елена Белозерская
Офицерка морской пехоты Вооруженных Сил Украины, кавалерка ордена "За мужество" III степени, журналистка