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Любовь Михайлова
основательница международного благотворительного фонда "Изоляция. Платформа культурных инициатив"

Изоляция. "Эффект бабочки" в Соледаре

Четверг, 10 июня 2021, 13:00

День Изоляции – это день памяти тех событий, которые произошли 7 лет назад – 9 июня 2014 года. Вооруженные люди захватили культурный центр в Донецке и превратили пространства, где царило искусство в страшное место – концентрационный лагерь, где пытают и убивают людей и сейчас.  

20 Мая 2021 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении законопроект №2689 про военные преступления, и мы очень горды быть частью движения вместе с правозащитными организациями и активными гражданами, которое, наконец, на 7 году войны привело к принятию этого очень важного Закона.

К счастью, институция Изоляция живет своей жизнью, демонстрируя пример устойчивости, преемственности и гибкости, столь необходимых в современном мире. 

В этот году, после 6 лет проведенных в Киеве, мы окончательно заземляемся в Соледаре. 

Самый частый вопрос, который нам задают, связан именно с выбором такого небольшого и в общем ничем не примечательного городка, как Соледар, в качестве нового дома для Изоляции. 

Начиная с создания институции в Донецке в 2010 году мы много лет исследуем феномен моногородов (построенным вокруг одного предприятия и поэтому абсолютно зависимым от него) и о невероятно привлекательном, с точки зрения антропогена, локальном ландшафте. 

Изоляция всегда, даже находясь в Киеве, много работала на и с Востоком Украины и отлично знакома с регионом. 

Но, наверное, самое важное, это осознание того, что децентрализация или провинциализация, как мы предпочитаем это называть, является ключом к полноценному и равномерному экономическому и культурному развитию страны. Не стоит забывать, что за масштабными и бесспорно важными проектами, такими как, "Велике будівництво" или "Культурна столиця України" очень часто стоит желание власти продемонстрировать свои достижения и торжественно перерезать ленточку. 

Однако, такие проекты мало что меняют для людей, живущих в небольших городах как на востоке, так и на юге, севере или западе страны. За исключением нескольких мегаполисов и областных центров культура банально "не доходит" в регионы. 

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В этом смысле Соледар – это любой город Украины с населением в несколько десятков тысяч человек, где нет ни театра, ни кинотеатра, ни выставочных залов. Город, где к культуре относятся с опаской и некой холодностью, непониманием и боязнью. 

Мы начали свою работу в Соледаре с аккуратного прощупывания почвы и знакомства с местными немногочисленными активистами, но как оказалось невероятно образованными и проактивными.

Мы слушали их и делились своим опытом, приглашали художников и исследователей в рамках резиденции "Заземление" посетить Соледар и поработать с местным контекстом. 

Желающих оказалось достаточно, за два опен-кола мы получили более 100 заявок. 

Постепенно мы вовлекали местную молодежь. Например, вместе с коллективом Open Place они впервые побывали в Бахмутском краеведческом музее, участвовали в создании нескольких художественных работ, сняли свой первый фильм и даже видео клип.

Нельзя отрицать, что Изоляции, как одной из ведущих арт институций страны, в Соледаре может быть немного тесно. Но вспоминая, как начиналась Изоляция в Донецке, мы понимаем, что нужно просто делать свою работу, запастись терпением и находиться в постоянном диалоге с местными сообществами и в скором будущем это приведет к качественным изменением в городе и регионе. 

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Культура и креативные индустрии, малое и среднее предпринимательство, социальный бизнес могут и должны стать альтернативой промышленности, с которой десятилетиями ассоциировался Донбасс.

Для того, чтобы это случилось необходим позитивный пример, знания и самое главное мотивация молодежи. Мы надеемся, что Изоляция продолжит быть катализатором изменений, вдохновит и поможет состояться множеству культурных и инициатив, и проектов в регионе, где они так необходимы. 

А для страны возможно сработает "эффект бабочки" когда незначительные изменения начального состояния системы смогут произвести большие изменения в долгосрочной перспективе. 

Любовь Михайлова

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: ДонбассДонецквойнакультура
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