Борьба с контрабандой: Quo Vadis?

Вже декілька місяців українці спостерігають за "боротьбою" з контрабандою на екранах телевізорів, політичних ток-шоу, сторінках друкованих та онлайн ЗМІ.

Сьогодні питання "контрабанди" (зокрема товарної) піднялося на найвищий рівень – про неї говорять Президент, РНБО, Уряд та народні депутати. І це добре, бо зовсім нещодавно про проблему контрабанди та необхідність боротьби з нею можна було почути тільки від представників кількох асоціацій "білого" бізнесу, який найбільше страждав від неї, та малочисельних експертів, які переймаються розвитком економіки та виробництва в Україні.

Проблема масштабів стоїть дійсно гостро для країни, яка перебуває в стані війни.

За різними оцінками, обсяг товарної контрабанди в Україні складає близько 320 млрд. грн. на рік. Втрати бюджету складають від 100 млрд. грн. на рік.

Я більше зупинюся на ринку складної побутової техніки та електроніки, яка мені близька за родом діяльності.

Дослідження проведене "Ukraine Economic Outlook" показало, що саме ці товари становлять найбільшу частку в структурі товарної контрабанди в Україні – 21,4%. При чому, в певних товарних групах преміальної електроніки частка контрабанди може сягати до 70% від обсягів продажу товару в Україні.

Втрати бюджету від контрабанди електроніки в 2019 році склали 5 млрд. грн. Попередні оцінки втрат в 2020 році сягають 7 млрд. грн. Отже, як бачимо, цифри зовсім немаленькі, і, що найгірше, вони зростають.

Ми звісно вітаємо позицію РНБО та Президента щодо боротьби з контрабандою на митниці, введення персональних санкцій проти контрабандистів-організаторів. Проте ми переконані, що такі кроки можуть дати тільки короткостроковий ефект. Бо на місце підсанкційних контрабандистів відразу з’являться десятки інших, які вирішать зайняти "своє місце під сонцем".

Натомість потрібні сталі і системні рішення як законодавчої, так і виконавчої влади.

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Для того, щоб подолати, чи то б пак зменшити обсяги товарної контрабанди – потрібен комплексний підхід, заснований на розумінні шляху, який проходить нелегально ввезений товар від кордону до кінцевого споживача.

Тоді стає очевидною потреба не тільки зупиняти контрабанду на кордоні, але й зробити невигідною "торгівлю" таким товаром всередині країни.

Потрібні рішення, які б з одного боку значно посилили покарання за торгівлю контрабандним товаром, а з іншого – попереджали чи унеможливлювали її.

Потрібна ліквідація схем з реалізації контрабанди та можливостей їх обслуговування.

Наприклад, ні для кого не є секретом, що для ввезення дорогої преміальної електроніки в країну, її "декларують" як дешеву продукцію, без зазначення торгової марки.

Сьогодні контрабандисти користуються положенням, яке фактично дозволяє не вказувати торгівельну марку, якщо вона відсутня в супровідних документах.

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Щоб унеможливити це – потрібно внести відповідні зміни до Митного кодексу щодо обов’язковості зазначення торгівельної марки в декларації при ввезенні на митну територію України.

Іншим способом нелегального ввезення комерційної партії товарів, зокрема й електроніки, є її подрібнення на частини, дозволені для безмитного ввезення фізособами – так звана схема "піджаків". Аби зменшити можливості для подібного безмитного ввезення подрібненої на частини партії побутової електроніки потрібно зменшити ліміти для безмитного ввезення фізичними особами товарів за певний проміжок часу.

Потрібні рішення, які впливали би на весь ланцюг руху нелегального імпорту, включно із схемами його реалізації після ввезення. Щоб завдання контрабандистів не зводилося тільки до "перекинути через кордон", а зустрічало перепони і всередині країни. Такі рішення зроблять контрабандно ввезений товар значно дорожчим через підвищення вартості обслуговування схем.

Як результат рано чи пізно вартість нелегального товару наблизиться до вартості легального і контрабанда втратить економічну привабливість.

Щодо боротьби з торгівлею контрабандним товаром всередині країни, то тут вже є доволі ефективні рішення, які або вже запрацювали, або мають запрацювати.

Головне не допустити під гаслами спрощення ведення бізнесу відновлення схем для ще більшого нарощування обсягів товарної контрабанди.

Нещодавно на погоджувальній раді в Парламенті прозвучала фраза про те, що навіть після запровадження обов’язкової фіскалізації торгівлі складною побутовою технікою та електронікою, торгівля контрабандною технікою без видачі фіскального чека продовжується. Може скластися хибне враження, що фіскалізація торгівлі складною побутовою електронікою нічого не дала. Але це не так.

Як свідчать дані ДФС, сплата ПДВ з реалізації побутової техніки та електроніки в кінцевих пунктах продажу зросла в 2,3 рази в 2017 році (коли була запроваджена торгівля технікою через РРО), а з 2017 по 2019 рік показник сплаченого ПДВ від продажу електроніки в кінцевих точках продажу виріс в 3 рази.

Як бачимо, фіскалізація дозволила суттєво підвищити наповнення бюджету податком на додану вартість.

І якщо поставити питання: чому тоді фіскалізація не привела до зупинки торгівлі контрабандною побутовою електронікою, то відповідь проста – через те, що не були запроваджені інші системні рішення, які мали б посилити ефективність фіскалізації.

Наприклад, обов’язкове ведення товарного обліку продавцями складної побутової техніки та електроніки, яке повинно унеможливити продаж "лівого" товару, без доказів легальності його походження та можливості прослідкувати ланцюжки постачання.

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Також потрібні ефективні інструменти контролю і підвищення рівня відповідальності продавця за продаж товару без фіскального чека – штраф у 100% вартості товару.

Продаж без фіскального чеку практикує великий бізнес, який ділить його на підконтрольні ФОПи. Запровадження таких інструментів призведе до самодисципліни торгівців – їм просто стане невигідно торгувати контрабандним товаром.

Всі ці інструменти створені і повинні запрацювати з нового року. Крім того, споживач має отримати такий ефективний інструмент контролю і заохочення, як виплата частини штрафу за продаж без фіскального чеку, накладеного на виявленого ним порушника-продавця.

І тут треба бути вкрай уважними, бо різні "контрабандисти та їх співучасники" будуть намагатися скасувати такі норми або відтермінувати знову їх запровадження. Якщо це відбудеться, то такий відкат реформ свідчитиме лише про одне – контрабандистам дали волю для того, щоб далі завозити і без проблем продавати товарну контрабанду всередині країни.

Софія Арасланова

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.