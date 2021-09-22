"Железный купол" от США: щедрая помощь или медвежья услуга?

Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки нові системи протиракетної оборони "Залізний купол" (Iron Dome) ізраїльської розробки. Як повідомляє Politico, Конгрес США вніс відповідну правку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік.

Ймовірно, наші партнери не лише хочуть допомогти нам, але й мають намір віддати систему, потреби у якій об’єктивно вже більше не мають. Адже США від самого початку розглядали закупівлю "Залізного купола" як тимчасове рішення.

Вашингтон придбав комплекси у Ізраїля у 2019 році для того, аби створити власну систему, яка б враховувала наявні недоліки. Використовувати її планували в Афганістані, щоб захищати пункти дислокації підрозділів від окремих ударів. Із виведенням американських військ звідти відпала і потреба негайного розгортання цих комплексів.

Зараз США вже створюють власну систему з більш широкими оперативними можливостями. І дуже ймовірно, що вже цього чи наступного року на озброєння приймуть комплекс "Міцний щит" ("Enduring Shield") американської розробки і виробництва із значно кращими за ізраїльський комплекс тактико-технічними характеристиками.

Зважаючи на це, уряд США цілком може погодити передачу Україні двох "зайвих" ракетних батарей. Але потрібно розуміти, що такий крок буде означати для України значні витрати і певні труднощі.

Для передачі "Залізного куполу" потрібна буде згода Ізраїлю. І комплектуючі для цієї системи доведеться купувати також в Ізраїлі, уклавши дороговартісні і довготривалі контракти.

Батарея "Залізний купол" має у своєму складі пункт бойового управління, радіолокаційну станцію EL/M2084 та 2-3 пускових установки по 20 ракет-перехоплювачів у кожній. І якщо ракети-перехоплювачі "Tamir" є спільним продуктом Ізраїлю і США, то за решту обладнання треба буде домовлятися саме з Ізраїлем.

Варто зауважити, що Ізраїль навряд чи захоче передати нам високотехнологічні збройні технології і тим самим ризикнути зіпсувати відносини із Росією. Москва має значний вплив на Сирію та Іран, а це питання безпеки самого Ізраїлю.

При цьому ця система протиракетної оборони тактична, тож вона вирішує лише вузьке коло завдань. Вона призначена для перехоплення некерованих ракет залпового вогню ( "Град" або аналоги).

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"Залізний купол" є лише частиною ізраїльської ешелонованої системи протиракетної оборони і забезпечує ближній рубіж перехоплення. Ізраїль ефективно застосовує такі системи для протидії терористичним загрозам з палестинських територій. Та для того, щоб вийти на теперішній рівень перехоплення сотень ракет, йому знадобилося понад десять років.

Якщо Україна дійсно отримає від США ці комплекси, то Міністерство оборони України продемонструє, що керується у своїй діяльності політичними мотивами, тоді як реальна доцільність та спроможність відходять на другий план.

Витрачені кошти не дадуть бажаного ефекту у довготривалій перспективі. Це може мати ефект разової угоди із США стосовно такого типу озброєнь тому, що виробник "Залізного купола " є Ізраїль.

До того ж "Залізний купол" не вирішує питань протиповітряного захисту.

Теоретично, будь-яку систему можна використовувати для вирішення непритаманних завдань, але тоді виникає питання ефективності.

В умовах сучасних загроз для України пріоритетом є саме розбудова систем захисту території від ударів засобів повітряного нападу, а не від окремих атак тактичними некерованими ракетами.

Так, наприклад, мобільна наземна система протиповітряної оборони "Міцний щит" може вражати декілька цілей одночасно та повністю інтегрується у системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони армії США.

Цього року її розробник, компанія Dynetics, провела практичну демонстрацію представникам Міністерства оборони США. І цим підтвердила інформацію про те, що бере участь у конкурсі армії США на поставку комплексів для захисту від різноманітних загроз із повітря.

Розробники врахували усі недоліки, притаманні "Залізному куполу" та іншим аналогічним системам. А модульність американської системи дає можливість використовувати різні моделі ракет-перехоплювачів без втрати заявлених тактико-технічних характеристик.

Найбільш доцільно у цій ситуації вести перемовини та укладати угоду саме з американським виробником аналогічного озброєння.

Це вирішило б питання інтеграції у системи ППО-ПРО НАТО, логістичного забезпечення та відкрило б перспективи співпраці виробників озброєння в Україні з американськими колегами.

Олександр Саєнко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.