Что не так с "открытостью" Харьковского горсовета?

Єдина міська рада в Україні, де в обласному центрі депутати не мають проєктів рішень навіть у день голосування — це Харківська рада. Так само це єдина рада, яка на запити Руху ЧЕСНО щодо прогульників ради просить заплатити чималі суми.

Так було при Кернесі, так є при виконувачі обов’язків мера Ігорю Терехові.

Вибори для Терехова – це не привід все змінити, це просто привід почати говорити про відкритість і потрапляти з цими інформаційними приводами у ЗМІ для формування свого позитивного іміджу.

Формулювання у заголовку "Робота Харківської міськради стане ще більш відкритою" мають підкреслити те, що рада і так нібито працює відкрито. Але це не відповідає дійсності.

Терехов про прозорість роботи як пріоритет влади заявив 6 вересня. Наразі 13 жовтня. І нічого у відкритості роботи ради не змінилося.

Терехов виконує обов’язки мера рік, у раді є його більшість, він вважає питання відкритості пріоритетним і воно не вирішене навіть через рік.

Не вирішується при тому, що не потребує мільйонів бюджетних коштів як нова школа чи садок або заміна старих мереж на нові.

Висновок з цього більш ніж очевидний: тема "відкритості" – це просто передвиборчий піар.

Позачергова сесія міської ради відбулась 12 жовтня. Розпорядження про неї оприлюднили за добу. Перед тим остання сесія була аж у середині липня.

Жодних проєктів рішень перед позачерговою сесією не опублікували. Навіть для самих депутатів – представники Партії Шарія, ОПЗЖ та Блоку Світличної про це заявили на самому початку.

Перед пленарним засіданням відбулось спільне засідання депутатських комісій, але "для сторонніх" воно було закритим. "Сторонніми" виявилася громада, яка дала депутатам представницькі повноваження, та журналісти, які мають право знімати засідання сесій та комісій.

Двері міськради охороняла поліція

Рух ЧЕСНО 12 жовтня подав запит на інформацію щодо пропусків засідань депутатами, аби перевірити, чи стала Харківська рада більш відкритою.

Але вже зараз зрозуміло, що 6 вересня Терехов просто зробив піарну заяву, щоб у передвиборчий час рада виглядала більш відкритою. Законодавство України як порушували у міськраді за Кернеса, так продовжують порушувати і за Терехова.

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Відкритість ради – це не тільки публікація проектів рішень та відповідь на запити. Відкритість міської ради кульгає у питаннях доступу до засідань, що потребує покращення регламенту з залученням громади.

Також відкритість – це громадський бюджет, конкурсу на який у 2021 році не було.

Відкритість відображається у існуванні наглядових рад при комунальних підприємствах, публікації повного пакету тендерних документів, впровадження публічних консультацій та ефективного механізму громадського впливу. Всього цього у міській раді наразі немає, є лише порожні заяви для піару перед виборами, які відбудуться 31 жовтня.

Олександра Щукіна