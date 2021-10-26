Мастерам спорта по борьбе с COVID-19

Друга пандемічна осінь для України проходить під знаком майже найнижчого в Європі рівня вакцинації населення від COVID-19 і, що найгірше, неврахування помилок попередніх хвиль пандемії.

На фоні вразливості українського суспільства до дезінформації та провалом в комунікації влади з населенням щодо вакцин.

Нездатність вчитися на помилках сьогодні надто дорого коштує.

Замість того, щоб підготуватися до гіршого сценарію, сьогодні знову доводиться емоційно апелювати до людей після того, як лікарні стали переповненими. Знов іти на надриві.

Заміть того, щоб вдосконалюватися.

На початку пандемії уряд Південної Кореї доклав колосальних зусиль, щоб населення мало доступ до масок, які були в страшному дефіциті. Розподіляли можливість купити маски в певні дні у фіксованій кількості, щоб дати всім рівні можливості в доступі до них. Позначали на картах аптеки, де є маски.

В Україні ділки швидко продали наявні запаси за кордон за шаленими цінами щоб отримати маржу як найбільшу. Поки уряд "спав". Потім він раптом прокинувся, коли схема вже була реалізована.

В тій же Південній Кореї уряд розгорнув мережу компактних пунктів тестування. Статичних і пересувних.

Статичні працювали в прохідних місцях і тестували всіх підряд. Пересувні їздили по країні і збирали зразки.

Таким чином зони кожного спалаху вчасно фіксувалися і локалізувалися. Держава зробила тестування частиною ефективної стратегії виявлення і змогла вжити превентивних заходів.

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В нас із тестування зробили бізнес. Черги до лабораторій, платні тести для населення.

Деякі лабораторії брали гроші з людей і відправляти зразки на безкоштовну обробку в державні лабораторні центри. Геніально.

В Південній Кореї якщо людина отримала позитивний тест на COVID-19 і пхалася в публічне місце, людям в окрузі приходило сповіщення про це. Вони могли вибрати чи йти їм туди чи уникнути перебування в місці де був інфікований. Їх не забороняли, їм давали вибір. Держава проявляла турботу.

В Україні закрили парки і сквери, щоб підвищити відчуття небезпеки. А потім багато хто дивується, чому люди не вірять владі, коли вона сигналізує про небезпеку. Бо їх вже обманювали. Тому вони очікують, що це станеться знову.

Як результат, Південна Корея стала однією з найбільш успішних країн в боротьбі з пандемічною кризою.

Країна із населенням понад 50 мільйонів, на суттєво меншій території, ніж Україна, має за весь час 350 тисяч випадків інфікування.

Велика Британія витратила на систему відслідковування поширення вірусу майже річний бюджет України.

В нас після кількох сплесків та падіння довіри до повідомлень про пандемію, гроші продовжили закопувати в дороги, а медичну сферу не фінансують в необхідному обсязі.

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В країнах ЄС активна кампанія з вакцинації знизила показники смертності.

Вже в серпні вчені з Німеччини порахували, що в їх країні кампанія з вакцинації вже допомогла уникнути майже 40 тисяч додаткових смертей внаслідок хвороби.

В нас продають сертифікати про вакцинацію, замість безкоштовних уколів.

Цей парад маразматчного компрамативізму можна продовжувати. Але це не поверне життя тисяч, які загинули, якби в країні був баланс. Між гілками влади, між інтересами чемпіонів по боротьбі з коронавірусом та інтересами суспільства тощо.

Коли почалася епопея із запізнілими поставками в Україну вакцин, ми з колегами з комунікацій спостерігали за тим, як росіяни і проросійські актори в Україні використовували кожен день затягування для того, щоб поширювати дезінформацію про вакцини і просування російської "вакцини" (імовірно ще й зробленої за вкраденою формулою).

Кожен день запізнення розгортання вакцинації означав зменшення кількості готових вакцинуватися.

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Тепер ми маємо те що маємо. Сотні померлих щодня.

Влітку в нас була розмова з колегами, що схоже змусити багатьох наших співвітчизників не слухати маячню та зробити щеплення, можуть дві речі: необхідність ходити на роботу, коли почнеться черговий карантин, бо гроші потрібні; та статистика смертності, черги біля лікарень, моргів, крематоріїв.

Тепер за останній тиждень, коли стало зрозуміло наскільки критична ситуація, в Україні зроблено півтора мільйона щеплень.

Вразливість до дезінформації надто дорого коштує.

Олександр Солонько

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.