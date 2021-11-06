Почему масштабное обновление индустриального сектора никак не начнется?

Минприроды недавно обнародовало список ТОП-100 загрязнителей атмосферного воздуха в Украине.

Печальную пальму первенства удерживают мощные промышленные предприятия индустриальных регионов – Днепропетровщины, Донетчины и Запорожской области: ОАО Металлургический комбинат имени Ильича, АрселорМиттал Кривой Рог, Азовсталь и другие.

Это еще раз подтверждает насущность модернизации отечественной промышленности, которая, к сожалению, за все эти годы так и не произошла.

В результате в минусе все – экономика государства, окружающая среда, здоровье украинцев.

В 2019 году на каждого гражданина приходилось 58 кг (в год) вредных выбросов в атмосферу, в промышленных регионах эти показатели превышали средние параметры в 1,7-3 раза.

На такие экологически депрессивные города как Бурштын, Курахово, Кривой Рог, Мариуполь приходится более трети выбросов по всей Украине.

Нам приходится дышать всем, что продуцируют промышленные гиганты – оксид углерода, диоксид и другие соединения серы, вещества в виде суспендированных твердых частиц и другие.

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По данным Центра исследования энергии и чистого воздуха (CREA), несостоятельность и нежелание обновить промышленные мощности стоит Украине почти 6% ВВП. Это слишком дорого для нас!

Такое топтание на месте и паразитирование на технологиях прошлого века заводит государство в тупик и отнимает будущее у миллионов людей. Это при том, что фундамент модернизации на уровне нормативных актов страна начала формировать довольно давно.

С 2008 года на правительственном уровне постепенно были утверждены нормативы выбросов для различных типов оборудования с целью приближения их к европейским стандартам. Но на самом деле этого не происходит!

Действует Национальный план сокращения выбросов от больших сжигающих установок, чтобы эти выбросы отвечали требованиям Директивы 2010/75/ЕС. Для его выполнения необходимы дополнительные законодательные механизмы влияния на крупный бизнес, обладающий большинством промышленных активов Украины.

Законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения", который внедрял интегрированное разрешение на выбросы, устанавливал требования к объемам загрязнения и определял меры по уменьшению влияния предприятий на окружающую среду, был провален в парламенте.

Сейчас в Верховной Раде народными депутатами зарегистрированы два проекта законов ему на замену, но неизвестно, каким образом сложится их судьба.

Откладывая обновления, предприниматели сами для себя создают патовую ситуацию. Потому что Украина – это не остров в океане, она глубоко интегрирована в мировую (прежде всего в европейскую) экономику.

В то время, когда ЕС переходит к технологиям "зеленой" промышленности и радикально снижает выбросы, мы не можем эксплуатировать старые дедовские методы производства.

Вызовом является внедрение Евросоюзом пограничной углеродной корректировки, которая будет предусматривать дополнительные пошлины за ввоз в ЕС товаров, при производстве которых будут производиться парниковые газы. И в зоне риска вся украинская металлургия, ведь в этой отрасли более 90% производства производится за счет конвертерных и мартеновских технологий.

То есть рано или поздно придется переходить на другие способы выплавки стали с помощью использования водородной или электрической энергии.

Украина уже сделала важный шаг к учету выбросов парниковых газов, приняв соответствующий закон, который начал действовать с начала 2021 года.

Мы принимаем у Европейского Союза эффективный механизм торговли квотами на выбросы СО2. Но это лишь начало длительного пути к обновлению.

В Европе модернизация происходила благодаря комбинированию трех составляющих:

открытие доступа к кредитным средствам;

высоких налогов на выбросы парниковых газов;

усиление правоприменительной дисциплины.

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Для Украины нехватка финансовых ресурсов на реализацию крупных модернизационных проектов очевидна.

Но проблемой является также нежелание части владельцев промышленных предприятий что-то менять. Их устраивает такое положение вещей, когда при минимуме капиталовложений владельцам поступает максимум доходов.

Именно для того, чтобы создать внутренние стимулы к преобразованиям, необходимо законодательство об уменьшении промышленного загрязнения, а также комплексный закон об экологическом контроле.

Это, в частности, позволит Государственной экологической инспекции в полной мере реализовать свои полномочия, часть из которых сегодня просто заблокирована из-за юридических коллизий и противоречий.

В условиях износа основных средств производства на 70% у Украины нет альтернативы модернизации.

Другой путь – это просто исчезновение целого сектора национальной экономики, что станет для государства настоящей катастрофой. Поэтому государство, бизнес и общественный сектор должны найти точки соприкосновения, чтобы написать и реализовать такой сценарий, который будет наиболее эффективным и обеспечит будущим поколениям не только лучшую окружающую среду, но и современную и безопасную промышленность.

Андрей Малеваный