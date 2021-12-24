Детенизация подакциза. На кону от 15 до 40 миллиардов гривен

За підрахунками експертів, щороку держбюджет недоотримує від 15 до 40 мільярдів гривень від акцизів на алкоголь, тютюн і пальне. І ця проблема переслідує українську економіку десятиліттями.

Можна перелічувати багато причин. І всі вони будуть так чи інакше правильні, а шляхи їх подолання ефективними, проте лише на папері.

Натомість я розглядаю проблему з погляду ефективності конкретних дій відповідних державних органів, зокрема органів системи Міністерства внутрішніх справ України, яке маю честь очолювати. Ідеться про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, до віддання якого й належить ця категорія правопорушень.

У ролі пілотного проєкту, наприкінці жовтня, ми з колегами з цього Департаменту розробили й реалізували спецоперацію "Акциз". І практично з 1 листопада почали її реалізацію.

Що ми зробили?

Насамперед ми зустрілися з представниками сумлінного бізнесу в кожній із цих сфер. З огляду на історичні обставини, викликані бездіяльністю правоохоронців у попередні десятиліття, такий бізнес у кожній з цих сфер був змушений створити свої власні правоохоронні системи. Включно з своїми власними оперативниками, власними слідчими та власними розвідниками, які визначали, де працює нелегальний бізнес і як він працює.

Тож на зустріч із нами вони прийшли з грубою текою, у якій був перелік місць, де виробляється нелегальний алкоголь, тютюнові вироби, спирт та пальне.

Усе чітко: з адресами, з особистими даними тих, хто це робить, і навіть з обсягами тіньового виробництва та мережами реалізації їхньої продукції.

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До речі, сумлінний бізнес і раніше надавав таку інформацію, але його не чули.

І ось ми почули підприємців і пішли ва-банк.

Як результат, проведено понад 150 тисяч перевірок протягом неповних два місяці. Складено тисячі протоколів про адмінпорушення. Відкрито 256 кримінальних проваджень!

Ми вивчили весь ланцюжок: від виготовлення, зберігання, транспортування аж до мереж продажу підакцизної продукції. Це й незаконне виробництво, збереження та транспортування контрафактних алкогольних напоїв та цигарок, і підробка акцизних марок, і діяльність незаконних автозаправок, і навіть робота цілих нелегальних нафтопереробних підприємств.

Географія тут, умовно кажучи, "схід і захід разом". Від Львівської та Волинської областей на заході, до Харківщини на сході, від Миколаївщини на півдні, до Сумщини на півночі.

Понад 600 обшуків! І все це за неповних два місяці! Вилучено понад 360 тисяч літрів алкоголю, майже 160 тисяч літрів чистого спирту, понад 1,75 млн пачок цигарок та пів тонни сухого тютюну. Закрито 312 нелегальних заправок, з них 35 демонтовано. Вилучено майже 11 тисяч тонн переважно неякісного (бодяжного) пального на майже 300 млн грн. Зокрема й спецобладнання як для його виробництва, так і для роздрібної торгівлі ним — більш як 600 одиниць на 43 млн грн.

Уперше за рішенням Тисменицького райсуду на Івано-Франківщині, разом з пальним та автоцистерною було конфісковано й дороговартісний автомобіль Volvo, що перевозив нелегальне пальне.

Переконаний, такий підхід стане промовистим профілактичним заходом для інших власників автомобілів, які мають спокусу до незаконного перевезення контрафактного дизпального й бензину.

Я розумію, що для більшості громадян наведена статистика мало що означає на практиці. Адже вони казатимуть: "Ну, поліція за це отримує гроші, то нехай працює й виконує свої обов’язки. Ловить порушників та притягує їх до відповідальності".

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Насправді це дуже складний процес, адже якби він був простий, то і проблеми, по суті, не існувало б. А так ухиляння від сплати акцизного збору переросло в багаторічну хронічну хворобу як для сфери державних фінансів, так і для ринку цієї продукції.

Але, схоже, ми нарешті знайшли для неї ліки – результат нашої операції "Акциз" – майже на 808 млн гривень більше у порівнянні з листопадом минулого року. І, гадаю, за підсумком грудня буде не менше.

Отже, такі спецзаходи приклад того, як насправді може працювати система МВС.

Проте, це лише початок, а систему боротьби з тіньовим ринком підакцизів треба належно мотивувати. Я про це говорив неодноразово. Ще будучи народним депутатом, а перед тим експертом у правоохоронній сфері.

Й ось уперше, після 30 років незалежності, Закон про державний бюджет на 2022 рік передбачає такий мотиваційний механізм, коли в разі перевиконання бюджетних надходжень від акцизу, гроші будуть іти на фінансування МВС.

Насамперед на фінансування зарплат правоохоронців. І перший такий перерахунок відбудеться за підсумками першого кварталу наступного року.

Ефективність державних органів, на моє глибоке переконання, має мати економічний вимір. Тобто вони мають працювати як на зростання економіки, так і на її детінізацію, а отже зростання надходжень до бюджету. І водночас посадовці мають бути чітко вмотивовані працювати на це в режимі 24/7.

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Саме з такого підходу починається ефективне державне управління, яке є запорукою сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності як українського бізнесу, так і національної економіки загалом.

Так живе цивілізований світ. Так маємо жити й ми, українці.

Не треба винаходити якогось велосипеда. Треба просто виконувати свою роботу й постійно мотивувати співробітників за її виконання достойною винагородою. Це й робимо.

Далі буде.

Денис Монастирський

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.