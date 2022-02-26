Конец путина – начало Зеленского

Что ждет путина?

Сейчас в россии начинаются протесты против войны. Тысячи россиян прямо сейчас теряют своих близких на этой войне. Войны начатой в интересах одного человека. В интересах путина.

Чтобы подавлять протесты, останавливать дезертирство, блокировать информирование российского населения о реальных, потерях пути начнет убивать собственных граждан. Это вопрос времени.

Чем больше будет держаться Украина – тем больше будет просыпаться мир.

Чем больше будет просыпаться мир – тем больше будет просыпаться россиян.

Чем больше будет просыпаться россиян – тем слабее будет путин. Российские власти это понимают и уже говорят о возвращении смертной казни.

Почему путин проигрывает? Многие из проблем, в которых путин обвиняет нашу страну, на самом деле существуют в россии и не существуют в Украине. В своих выступлениях путин обвиняет Украину в том, что на самом деле делает сейчас россия.

Когда тысячи людей и детей по всей стране вынуждены от ракетных обстрелов прятаться в подвалах только потому, что они украинцы, кто тогда неонацист?

Если в жилой дом в столице Украины попадает ракета, то кто тогда преступник?

Если российская армия захватывает ЧАЭС, то от кого нужно защищаться?

Падение путина сейчас в руках одного человека – президента Зеленского.

Чем сильнее Зеленский – тем слабее путин. А Зеленский сейчас сильнее с каждым днем ​​этой войны. Почему? Потому что за путина верхушка испуганных казнокрадов, которым его режим десятилетиями гарантировал безнаказанность. А за Зеленского сейчас вся страна, весь цивилизованный мир и даже часть сознательных россиян.

Именно сейчас мы наблюдаем начало президента Зеленского.

Все мы наблюдаем как этот человек из другой реальности и другой жизни сопротивляется. Такого не придумаешь. Не напишешь в речи. Все в прямом эфире. Утром и ночью. Круглосуточно.

Его действительно могут убить. Он действительно в опасности. Как бы на месте Зеленского повел себя тот, кто даже от коронавируса прячется за шестиметровым столом, легко представить.

Путина ждет конец. Судя по последним дням, он напал не только не на ту страну, но и не на того президента.

Михаил Ткач

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