Сильный путин – миф российской пропаганды

Миф о сильном путине распадается прямо сейчас. И о российской армии. И о сильной россии, которая не способна остановить войну, которую ведут от ее имени, но против ее воли.

Легко быть мужественным и сильным на федеральном телевидении. Другое дело – во время войны. Войны, которую ты объявил, но в которой ты не участвуешь, а сидишь в бункере на минус сорок пятом этаже.

Человек, который объявил войну Европе сидя, да и сидел с очевидными неудобствами, может быть символом силы разве что для ведущего поля чудес и зрителей этого неактуального шоу.

Пользуясь излишней цивилизованностью цивилизованного мира, путин "нахрапом" достиг многих стратегических целей за последние годы.

Параллель с гитлером здесь даже не напрашивается, а просто есть. Тот одну за другой оккупировал страны, которые до первого немецкого сапога на их земле, думали, что до этого не дойдет.

Видимо, этот "подвиг", а никакой другой, имела ввиду роспропаганда, когда разгоняла месседж "можем повторить". В то время, как все мы ждали, повторит ли свой "летаргический сон во имя мира" Европа.

Но Украина дала шанс сохранить лицо мировому сообществу, продержавшись и выстояв. Дальше выбора не осталось, даже у Германии.

Мир увидел отчаянное сопротивление и борьбу за независимость.

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Наша война, а в особенности ее близость, если не оживила в памяти, то уж точно продемонстрировала соседним странам, как быстро и безо всяких на то причин может быть утрачена мирная жизнь, если продолжать быть "глубоко обеспокоенными" и пытаться разговаривать с бешенной собакой.

Но что самое главное. Война за нашу независимость, пример наших людей, нашей армии показал, что миф про российскую армию – всего лишь миф.

Наш президент своим примером показал, что миф про сильного президента путина – всего лишь миф.

Миф про сильную россию при слабом президенте и слабой армии, кстати, тоже под вопросом. И народы, которые россия десятилетиями угнетает и лишает будущего, сидят в этой тюрьме по привычке, хотя на двери нет замка. Просто никто не проверял.

Мы показали что россии можно противостоять. И этот пример обязательно вдохновит и уже вдохновил все цивилизованные страны, которые привыкли бояться.

Агрессор всегда выглядит сильным, потому как выступает с позиции силы.

Однако сегодня, впервые встретив не просто сопротивление, а отпор, россия все больше становится похожей не столько на гаранта выдуманного путиным мира, сколько на того неблагополучного гопника Топаза из Харькова, который всегда возникает там, где "зло", и всегда уродлив.

Запугивание ядерным оружием, к которому сегодня прибегнул враг, это последний аргумент путина. Других аргументов больше нет. Разве что дмитрий медведев повторит "перелет" рудольфа гесса и в какой-то момент долетит до нашей территории с мирным планом.

Российский список Форбс уже начал протестовать против войны. Пока сдержанно, но пример Фридмана обязательно вдохновит остальных. Демонстрацией того, что это возможно. Возможно быть несогласным. Возможно иметь другую точку зрения.

Не знаю, кто первым в россии сможет доказать, что жизнь в этой стране не колея, вдоль которой по определению должны идти в ссылку ее пленные жители. Но как, наверное, невыносимо бояться того, кто и сам боится.

Он боится. Боится Навального, боялся Березовского, Ходорковского, Политковскую, Немцова.

Боится Украину, которая своим существованием доказывает, что россия слабая.

Боится президента Зеленского, который своим существованием доказывает, что путин слабый. Боится всего и всех, кто не хочет или не может быть таким же слабым как он.

Боится всех, кто может продемонстрировать, каким слабым в сущности он есть.

Старый человек, который не в состоянии поспевать за своей же пропагандой. За прогрессом. За миром, который уже не остановить. За будущим, которого у него нет. Именно поэтому, от собственного бессилия, этот человек готов и способен в 2022 году использовать для нападения оружие, которое предназначено для сдерживания.

Именно в нашей стране русскому кораблю, президенту и всей стране-агрессору один сильный человек под угрозой смерти смог сказать "иди на х..й".

И теперь, чтобы не делали корабль, президент и страна – это выглядит как неудачная попытка избежать этой участи.

Участи слабого и слабых.

Михаил Ткач

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