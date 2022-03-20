Запрет пророссийских партий: что должно быть в повестке дня Верховной Рады?

Рух ЧЕСНО наголошував на тому, що партії ОПЗЖ, Опоблок та інші проросійські партії держава має заборонити. І РНБО вийшло з ініціативою, яку, звісно, підтримує суспільство. Ці партії, як колись "Партія регіонів", не перший рік працюють на проросійський наратив і на знищення суверенітету України.

Але аби відлагодити процедуру заборони партій так, щоб її деталізувати і пришвидшити, треба рішення Верховної Ради. Перший віце спікер Олександр Корнієнко в коментарі УП заявив, що парламент наразі вивчає механізми для реалізації цього рішення.

Уже навіть є законопроєкт народного депутата від "Голосу" Романа Лозинського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо заборони (розпуску, примусової ліквідації) політичних партій". Співавторами законопроєкту виступили 35 народних депутатів, що свідчить про політичну підтримку такої ініціативи.

У законодавстві є підстави, які дозволяють нам ліквідувати партії, що шкодять державним інтересам, але автори законопроєкту пропонують доповнити цей перелік такими пунктами:

популяризація або пропаганда органів державної влади (держави-окупанта) її посадових осіб, організацій, що контролюються державою-агресором;

виправдання або заперечення агресії чи анексії частини територій з боку держави-агресора;

Крім того, законопроект пропонує зобов’язати центральний орган виконавчої влади (Мінюст) невідкладно звертатися з відповідним позовом про заборону партії до суду у разі виявлення таких порушень закону.

До якого суду? За чинним законодавством такий позов подається до Окружного адміністративного суду міста Києва, який очолює фігурант корупційних скандалів Павло Вовк. Натомість законопроєкт пропонує передати розгляд таких справ від корумпованого ОАСК до Верховного Суду.

Такий підхід відповідає європейському законодавству – Венеційська комісія визначила, що заборона політичних партій є виправданою, якщо ця партія створює загрозу конституційному ладу та правам і свободам людини, а рішення про заборону або розпуск політичної партії має прийматись вищим судовим органом.

У Конституції України йдеться, що діяльність партій, які спрямовані на підрив безпеки та суверенітету України заборонена. Відповідно немає жодних сумнівів, що проросійські партії не мають існувати в Україні вже давно.

Варто внести зміни до законодавства, згідно яких після припининення діяльності майно та активи таких партій мають потрапити до держбюджету.

Парламент також має передбачити механізми, як позбавити ОПЗЖ державного фінансування – у 2022 році партія мала б отримати 132, млн грн.

Щоб проросійські партії перстали існувати – треба трохи часу. Зараз законотворці та суди працюватимуть над цим питанням. Такі партії можуть намагатися створити нові юридичні особи, шукати патріотичні назви, але ми не можемо дозволити їм навіть спробувати потрапити до влади.

Рух ЧЕСНО стврив Реєстр держZрадників, до якого вносять тих, хто став колаборантом. Ми просимо всіх інформувати про факти державної зради нам на електронну скриньку: info@chesno.org

Реєстр має не лише інформативний, а й превентивний характер. Він має застерегти депутатів різних рівнів, мерів і громадян від колабораціонізму з окупантом. ДрежZрадники мають бути покарані і не можуть бути обраними у органи місцевої влади, парламент чи обіймати будь-які посади.

З огляду на те, що після держзради ексдепутата парламенту Криму заочно засудили за держзраду лише в 2022 році, через 8 років (!), то у громадського сектору буде значний обсяг роботи перед виборами, щоб партії не кандидували держзрадників, а виборці їх не обирали.

Разом з тим Рух ЧЕСНО відзначає, що навіть з-поміж представників проросійських партій є політики, які після повномасштабного нападу росії на Україну й вбивств цивільних, зокрема дітей, умисного знищення житлового фонду та інфраструктури усвідомили трагічні наслідки війни та російської пропаганди. І більшість з них тепер боронять наші міста й проявили свою витримку в органах місцевого самоврядування.

Звитяга, з якою більшість мерів, депутатів місцевих рад дбає про забезпечення життєдіяльності населених пунктів та допомагає Збройним силам України заслуговує на повагу.

Віта Думанська

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