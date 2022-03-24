Война, которой могло не быть

С удовольствием наблюдаю, как мир перестает играть в политкорректность по российскому вопросу.

Жаль, что этого не произошло в 2008 году.

За удар по Грузии, за организацию еще одной бандитской республики, за бомбежку жилых кварталов Гори надо было врубить сплеча, да так, чтобы милитаристский зуд исчез лет на тридцать.

Но не решились. Зачем дразнить зверя? Очень жаль, что не хватило смелости и понимания последствий.

Потому что тогда бы не было событий 2014-го и 2022-го года.

Потом была возможность отреагировать в 2014-ом.

Не повод, а именно еще одна веская причина жестко и справедливо отреагировать на аннексию, развязывание военного конфликта, прямое вторжение на территорию, создание и поддержку сепаратистского анклава.

Должно ли было международное сообщество вмешаться?

Несомненно.

Но мы же помним: зверя нельзя злить! Его проще покормить, чтобы не бросился. Чужими территориями, чужими жизнями, чужим будущим. Забыв о том, что так уже пробовали делать – и не прокатило!

Европа и Америка, забыв об историческом опыте Второй мировой, наперегонки гладили зверя по голове и призывали нас не сопротивляться.

Глубокая обеспокоенность – плохая замена реальной помощи.

Но что значит судьба какой-то там Украины в сравнении с газовыми контрактами и нефтяными поставками? Плюнуть и растереть! Ничего личного, господа украинцы. Просто бизнес.

Минус Крым, минус часть Донбасса, минус достоинство...

Может быть кто-то и думал, что смирение – это дорога к миру, но, черт побери, он ошибался.

Смирение и непротивление злу – это дорога к войне и забвению.

Неумение сопротивляться жертвы или свидетеля преступления только возбуждает насильника. А нам настойчиво советовали не сопротивляться и даже держали за руки: как бы чего не вышло.

А оно вышло, но уже в 2022-ом.

Вышло боком – полноценной войной, бомбежками городов, "градами" по жилым кварталам, тысячами жертв, миллиардными суммами ущерба.

Это уже не Грузинская война, это война на уничтожение.

С поводом никто особенно не заморачивался – НАТО, нацисты, Россия в опасности. Для народа России причину можно и не придумывать, схавают что угодно, а остальному миру можно просто плюнуть в морду – утрутся! Уже не раз плевали. И те утирались. Что тут думать?

Эту войну выкормили – наши друзья и союзники, выпестовали трусостью, равнодушием, корыстолюбием и глубокой озабоченностью вместо достойного ответа охеревшему от безнаказанности быдлу.

Её выкормил коллективный Запад при нашем полнейшем попустительстве и инфантилизме. И сегодня мы расхлебываем последствия нашего собственного просчета.

Мы полагались на чужой совет, забывая, что советы всегда дают с оглядкой в свою пользу.

Сегодня коллективный Запад осознал свою ошибку. Он разглядел в действиях путинской армии и агрессию, и военные преступления, и убийства мирных жителей, и мародерство, и изнасилования, и грабежи. Он уже не закрывает стыдливо глаза, он в ужасе, он даже назвал Путина военным преступником.

Запад помогает, потому что понял – он следующий. Зверь вскормлен, выдрессирован и свиреп. Он всегда голоден, особенно когда уверен в беспомощности жертвы.

И нам повезло, что он был уверен в нашей беспомощности, а мы готовы были бороться за свою независимость. Без оглядки на советы партнеров и посредников – до конца. До последней капли крови. И понимали, что враг не оставил нам выбора: или мы, или они.

Так вымышленный австрийским генштабом народ из созданной Лениным и большевиками страны, живущий на украденных у Российской империи землях, остановил "освободителей", вломив второй армии мира таких трындюлей, которых она не получала лет восемьдесят.

Оказалось, что украинцы имеют боевой дух, железные яйца и крепкий характер, что у них достойный президент, умелая армия и большое желание не иметь ничего общего со сбрендившей империей.

Мы не упали ни за три дня, ни за неделю, ни за месяц. И это заставило Запад понять, что все эти годы они пожимали руку не президенту великой страны, а маленькому плешивому убийце, окончательно утратившему связь со временем и реальностью. С безумцем, который возомнил себя мессией, призванным собрать русские земли, не разбирая, что многие из них совсем даже не русские и русскими никогда не были.

Хорошо, конечно, что коллективный Запад осознал свою ошибку. Хорошо, что Украину не сумели поставить на колени. Хорошо, что мир, благодаря нам, понял, что газ и нефть российского происхождения – это не о бизнесе, а о политике, и газовая игла лишает самостоятельности в приеме решений и свободы выбора с того момента, как тебя впервые вынудили сделать что-то за скидку к цене на газ.

Но мало оттащить от нас зверя. Зверя надо запихать в клетку, ослабить и разоружить, потому что это настоящий зверь. Если его не ослабить и не выдернуть у него ядерные клыки, то он нападет вновь. И вновь. И еще раз. До тех пор, пока мы не сдохнем под его ударами.

Поэтому – или мы, или они. Сначала тяжелым оружием, потом экономическими санкциями – до самой победы. Пока зверь сам не начнет есть траву и мычать во время дойки.

Другого шанса уменьшить присутствие зла в этом мире у нас уже не будет.

Ян Валетов, писатель, блогер

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