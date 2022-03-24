"Старые дезы о главном" рашистской пропаганды 

Множество одурманенных россиян, да и некоторые граждане других государств – данность, с которой Украине и миру придется иметь дело еще довольно долго.

И как бы это ни было трудно, нам придется рассказывать русским о реальности. Пожалуй, пока они не пройдут весь цикл по Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

Если ваши знакомые и родственники из России находятся на стадии отрицания ("операция направлена только на военных") или гнева ("бендеровцы сами виноваты"), это не значит, что они безнадежны.

Для понимания, что с этим делать, вспомним основные посылы российско-фашистской пропаганды с 2014-го года и приведем факты и тезисы, которые по капле возвращают к реальности.

В Украине – бендеровцы и нацисты

Ни одна международная организация не обвинила Украину в нацизме.

За то время, что Путин остается при власти в России, в Украине поменялось уже пять (!) президентов: Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский. Все они проводили разную внутреннюю и внешнюю политику, отражая смену главных запросов общества по мере течения лет. Российские СМИ никогда не анализировали украинскую политику как таковую, рассматривая ее только через искусственную призму противостояния России и НАТО.

Президент Зеленский имеет еврейские корни. Это актер, комик и шоумен, победивший на демократических выборах с поддержкой 74% голосов.



Глава правящей партии "Слуга народа" в парламенте – этнический грузин Давид Арахамия.



При Порошенко целых З года премьером был Владимир Гройсман, также имеющий еврейские корни. Многолетние попытки пропаганды изобразить Украину "нацистской" и в том числе "антисемитской" сегодня разбились об элементарные общеизвестные факты.

Глава правящей партии "Слуга народа" в парламенте – этнический грузин Давид Арахамия. При Порошенко целых З года премьером был Владимир Гройсман, также имеющий еврейские корни. Многолетние попытки пропаганды изобразить Украину "нацистской" и в том числе "антисемитской" сегодня разбились об элементарные общеизвестные факты. На парламентских выборах в Украине в 2019 году коалиция националистических партий – "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" – набрала лишь 2% голосов и не попала в парламент.





Ученые мира, изучающие нацизм, осудили Россию за прикрытие своей агрессии темой нацизма. 27 февраля Jewish Journal опубликовал заявление, которое подписали более 150 историков. В нем говорится:



"Мы решительным образом отвергаем циничное злоупотребление российским режимом термином "геноцид", злоупотребление памятью о Второй мировой войне и Холокосте и попытки приравнять украинское государство к нацистскому режиму для того, чтобы оправдать неспровоцированную агрессию России. Подобная риторика не подтверждается никакими фактами, она отвратительна с моральной точки зрения…".

"Мы решительным образом отвергаем циничное злоупотребление российским режимом термином "геноцид", злоупотребление памятью о Второй мировой войне и Холокосте и попытки приравнять украинское государство к нацистскому режиму для того, чтобы оправдать неспровоцированную агрессию России. Подобная риторика не подтверждается никакими фактами, она отвратительна с моральной точки зрения…". Русские солдаты, попавшие в плен в Украине подтверждают, что в Украине нет бендеровцев и нацистов.

Итак, "бендеровцы" у власти в Украине – это пропаганда, в которую многие поверили просто по причине тысячекратного ее повторения.



"Ну не могут же нам врать десятилетия из каждого утюга федеральной сетки? Нет дыма без огня". Но фокус в том, что могут.

"Ну не могут же нам врать десятилетия из каждого утюга федеральной сетки? Нет дыма без огня". Но фокус в том, что могут. Частые повторения самими украинцами имени Степана Бандеры являются своего рода стебом и троллингом в ответ на нелепые выдумки про бендеровцев российской пропаганды.

Да, в Украине проходит украинизация, но это желание общества развивать культуру, которая столетия была репрессирована. В демократической Украине этот вопрос, как и любой другой, проходит стадию горячих, но открытых публичных обсуждений.

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Бендеровцы на Майдане в 2014-ом захватили власть вследствии военного переворота.

Во время Майдана в 2014 году (или Революции достоинства, как ее называют в Украине) президент Янукович сам бежал из страны. Страх перед майдановцами, "вооруженными" палками и бутылками с зажигательной смесью, сам по себе причиной этого быть не мог. Совершенно очевидно, что главной причиной этого бегства было катастрофическое для режима отсутствие поддержки в обществе.

Силовики при Януковиче на Майдане расстреливали невооруженных протестующих.

Легитимная Верховная Рада отстранила Януковича от исполнения полномочий из-за его бегства из страны и назначила перевыборы президента.

Крым ушел в Россию, испугавшись бендеровцев

Россия начала захват Крыма еще 20 февраля, когда Янукович был легитимным президентом. Об этом "проговорились" сами российские власти, указав на медали "За возвращение Крыма" дату 20.02.14 – 18.03.14.

Дата начала операции совпадает с днем массового иррационального расстрела протестующих на Майдане – 20 февраля. Мог ли Путин дать приказ своим спецслужбам в 2014-ом году пролить кровь на Майдане, чтобы спровоцировать гражданскую войну в Украине? Вопрос открытый, но совсем не праздный.

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Бендеровцы сожгли людей в Одессе

Противостояние в Одессе началось с актов насилия над украинцами. Пророссийские титушки напали на людей, избивая и запугивая, начался террор, целью которого был развал Украины. Аналогичные кровавые атаки на мирные акции происходили в Донецке и Харькове. О жертвах этих нападений российские СМИ никогда не сообщали ни слова.

Так, в Одессе еще 19 февраля 2014-го года боевики с битами и в шлемах напали на демонстрацию в поддержку Украины и журналистов перед зданием одесской обладминистрации.

В день трагедии, 2 мая, все так же началось с того, что пророссийские титушки напали на проукраинскую демонстрацию в центре города. Уже тогда погибли люди. Позже противостояние переместилось к Дому профсоюзов.

Есть видео, как с крыши самого здания кидают коктейли в подходящих сторонников Украины.

Есть видео, как проукраинские протестующие спасают людей.

Мы не знаем точно, как возник пожар. Но видео доказывает, что ни о какой целенаправленной операции по сожжению людей с последующим добиванием спасающихся (как об этом твердит рашистская пропаганда) не может быть и речи.

Еще один месседж Кремля: "военная операция" в 2022 году в Украине была нужна, чтоб осудить преступников за одесскую Хатынь, ведь украинская сторона не провела расследование. Тут стоит отметить, что некоторые обвиняемые бежали почему-то именно в Россию. Например, Владимир Боделан, экс-начальник облуправления по чрезвычайным ситуациям. Он, по мнению украинского следствия, мог быть виновен в бездействии пожарных, что привело к гибели людей.

Бендеровцы и Украина напали на Донбасс в 2014 году

"Почему вы молчали 8 лет, когда обстреливали Донбасс?" – прописанный месседж, который повторяет пропаганда. Но украинцы не молчали, а требовали убрать русских боевиков и военных, которые принесли войну в Украину на Донбасс 8 лет назад под видом марионеточных республик.

Первые убийства в Донбассе в 2014 году совершили рашистские спецслужбы.



Началось все с пророссийских митингов в Донецке и Луганске, людей на которые привозили из России и собирали из местных.



13 марта в центре Донецка, на митинге, ножом был убит 22-летний Дмитрий Чернявский.



13 апреля 2014 года прозвучали первые выстрелы, когда под Славянском была расстреляна машина с сотрудниками СБУ, погиб капитан Геннадий Биличенко.



В мае начинают происходить вооруженные нападения на отделы милиции, пограничников, погранзаставы, воинские части.

Началось все с пророссийских митингов в Донецке и Луганске, людей на которые привозили из России и собирали из местных. 13 марта в центре Донецка, на митинге, ножом был убит 22-летний Дмитрий Чернявский. 13 апреля 2014 года прозвучали первые выстрелы, когда под Славянском была расстреляна машина с сотрудниками СБУ, погиб капитан Геннадий Биличенко. В мае начинают происходить вооруженные нападения на отделы милиции, пограничников, погранзаставы, воинские части. Во время штурма российско-фашистскими спецслужбами 1-2-го июня Луганского погранотряда 2 июня происходит взрыв возле Луганской ОГА (1 июня), в котором погибают 8 людей, 28 ранено.



Кто стрелял – неизвестно. Но эта трагедия была сразу же провозглашена российской пропагандой, как "злодеяния кровавой киевской хунты".



Кто же стрелял на самом деле? "Ищи кому выгодно", – гласит римская пословица. Как и другие обстрелы мирных жителей на Донбассе, это оказалось выгодно рашистам, которые на этих трагедиях сформировали миф "Украина обстреливала мирное население, поэтому Донбасс должен отделиться от Украины".

Кто стрелял – неизвестно. Но эта трагедия была сразу же провозглашена российской пропагандой, как "злодеяния кровавой киевской хунты". Кто же стрелял на самом деле? "Ищи кому выгодно", – гласит римская пословица. Как и другие обстрелы мирных жителей на Донбассе, это оказалось выгодно рашистам, которые на этих трагедиях сформировали миф "Украина обстреливала мирное население, поэтому Донбасс должен отделиться от Украины". Украинские военные все эти 8 лет были на своей земле, их нога не ступила на территорию России. Более того, украинцы на время отказались даже от действий в оккупированном Крыму.



А вот Кремль все 8 лет упорно отказывался принять "под крыло" так называемые республики Донбасса.



Причина в одном: если Крым необходим России как военно-морская база, где все должно быть спокойно, то Донбасс, наоборот, служил России исключительно для того, чтобы кровопролитие никогда не прекращалось.



Жителей "республик" цинично готовили к роли "пушечного мяса" и живого щита одновременно с целью будущей атаки на Украину под видом гражданской войны.

"Бендеровцы" спровоцировали войну в 22-ом году

Длительную подготовку России к войне фиксировали разведки разных стран.

141 страна в ООН осудила нападение России на Украину. Лишь 4 страны поддержали Россию.

Как показано выше, Россия могла бы "защитить Донбасс", просто признав его "независимость", или даже включив в свой состав, как Крым. Но Путина жители Донбасса совершенно не интересовали – его интересовал лишь повод для войны.

***

"Не хочу быть вольною царицей, хочу быть владычицей морскою". Грех гордыни русских привел к нарушению заповедей: не убивай; не кради; не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего; не желай дома ближнего твоего. И сегодня это уже метафизический факт.

Все сейчас пытаются придумать аналогию того, что произошло между Россией и Украиной. Мне кажется удачным такое сравнение. Это как если бы бывший муж, который несколько лет в разводе со своей бывшей, ворвался к ней домой и стал ее избивать, убеждая снова "жить счастливо"... Он "уверен" в своей правоте – ведь у них в жизни было так много общего!

Но, кажется, он пришел пьяным, а бывшая жена уже запаслась битой.

Денис Самыгин