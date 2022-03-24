8 лет тюрьмы за фото ВСУ: как будут наказывать "блогеров" за слив информации?

Восьмеро загиблих, зруйнований ТРЦ у Подільському районі Києва – це насамперед навіть не результат потрапляння російської ракети, а наслідок потрапляння в мережу Тік-Ток відео з технікою ЗСУ. Саме воно спровокувало і відточкувало удар росіян по локації, де перед цим були військові.

Не публікувати дані про обстріли та перебування техніки сотні разів закликали українців військові та СБУ. Однак часто це не працює ні для представників влади різних рівнів, які часто хайпують на кількості репостів та лайків у результаті "гарячих" публікацій, ні для звичайних громадян, які теж хочуть обговорень та "бути першими".

Невдовзі така інформаційна діяльність у соцмережах може стати підставою для настання кримінальної відповідальності.

До восьми років тюрми можуть отримати ті "блогери", які публікують і розповсюджують інформацію про розташування, переміщення чи напрям руху техніки ЗСУ, військових формувань.

Про відповідальність "за злив" даних та протидію несанкціонованому поширенню інформації про переміщення військової допомоги або ЗСУ в умовах воєнного стану – законопроєкт № 7189. Його Рада прийняла 24 березня.

Згідно із законом, який зареєстрували депутати зі "Слуги народу", до Кримінального Кодексу України додадуть статтю 114-2. Вона передбачає позбавлення волі на строк:

від трьох до п'яти років – за розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, або без отримання письмового дозволу Генерального штабу Збройних сил України на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану;

– за розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, або без отримання письмового дозволу Генерального штабу Збройних сил України на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану; від п'яти до восьми років – за розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, або без отримання письмового дозволу Генерального штабу Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану;

– за розповсюдження інформації про переміщення, рух або чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, або без отримання письмового дозволу Генерального штабу Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану; від восьми до дванадцяти років – за розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших формувань, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Прийняття цього закону стане суттєвим запобіжником поширення інформації про ЗСУ та воєнну допомогу Заходу й Америки.

Закон №7189 давно на часі та може стати одним із кроків до посилення відповідальності за пособництво країні-агресору. Адже якби закон уже діяв, київському тік-токеру загрожувало б від 8 до 12 років позбавлення волі.

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Мартина Богуславець

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