Российский бронепоезд не смог дойти на х.й

Пока все русское медленно, но верно идет вслед за русским военным кораблем, а все нерусское устремилось в противоположном направлении, офис зла на красной площади и Uniqlo продолжают работу в этой стране.

Основной же товар, который продолжает экспортировать россия – бомбардировки, обстрелы, убийства, геноцид, горе и преступления. Импорт в рф свелся к ненависти.

И никто, кроме российского народа, не сможет спасти российский народ.

Нападение на Украину не только продемонстрировало, что российский король голый – голая и русская армия. И этот бронепоезд, который мы все вчера увидели – не просто демонстрация, а символ.

Долгие годы путинская верхушка вместо еды кормила российский народ чувством глубокого патриотизма, создавая разного рода мифы о великих атрибутах великой страны.

Куда, спросите вы, девалась еда? Конвертировалась в самые дорогие частные самолеты, супер-яхты, виллы.

Российская элита разменяла статус сверхдержавы на статус сверхяхт абрамовича, сверхсамолетов усманова, сверхдворцов путина, на дома для уток медведева и перелеты для корги шувалова.

Наверное, никто из них и думать не думал, что этот акт беспрецедентной для сегодняшнего мира агрессии не просто не поможет укрепить эту иллюзию, а начнет ее разрушать и непременно разрушит уже в самое ближайшее время.

Миллиарды долларов, которые тратились россией на пропаганду русского мира в Украине, разворованы, и одинокий шуфрич – красноречивое тому подтверждение.

Медведчук, который по кумопроводу был заброшен на нашу землю вести пропаганду и готовить почву для идеологического вторжения, за последние годы обновил самолет себе и своей правой руке тарасу козаку. Купил телеканалы. Потерял телеканалы. Уверен, списав на эти процедуры куда больше реальных затрат.

Сумма, потраченная рф на подрывную деятельность пятой колонны в Украине оценивается в миллиарды долларов. И, говорят, медведчуку как и остальным ответственным сейчас действительно легче повеситься, чем отчитаться об этой катастрофе.

Говорят, по ту сторону железного занавеса прямо сейчас разбираются, почему весь этот путин-зольдатен в нашей стране не встречают с приветственными бигмаками и колой. А солдатам "сверхдержавы" банально нечего жрать. Не говоря уже о военно-технических возможностях в лице того самого бронепоезда.

Много лет подряд я наблюдал трафик частных самолетов из россии и назад и не мог понять, как там может быть такое количество настолько богатых людей при таком количестве настолько бедных.

Такого потока железяк не наблюдается вокруг Лондона, Сингапура или Нью-Йорка. Хотя это мировые хабы бизнес элит. Как?

Источники в авиационной сфере утверждают, что сейчас в россии у представителей элиты около 600 частных самолетов. Стоимость частного самолета от 10 до 50 миллионов долларов.

Вся путинская рать летает исключительно на фальконах и гольфстримах стоимостью 50+ миллионов. У одного только газпрома есть флот из фальконов и свой аэропорт.

Итого. Берем 300 фальконов и гольфстримов. Триста таких самолетов – это 15 миллиардов долларов. Допустим, остальные триста самолетов стоят в районе от 10 до 25 миллионов – это еще 5-7 миллиардов. Итого 20-22 миллиардов долларов. Это только полетать. И это сильно приблизительно.

Плюс яхты. Величиной с футбольное поле. У Усманова, Мордашова, Абрамовича – по 600+ миллионов долларов каждая. Только известных русских посудин около пятидесяти. Цены от 200 миллионов. Смело набрасываем еще 20 миллиардов.

Плюс пожить в Лондоне, Париже, на Лазурке, в Дубае.

Плюс картины. Машины. Пелерины.

Миллиардов сто долларов "великой россии" смело распихали счастливые обладатели артелей, месторождений, цехов и трубопроводов по карманам за время правления главного кормчего, который, как известно, тоже не носит одни ботинки два сезона кряду.

А на выходе в войне, которую путин высоко озаглавил войной по защите страны от угрозы Запада (то есть, самой главной войной которую роспропаганда выращивала в умах пролетариата столько лет), видим ржавое нечто именуемое бронепоездом, которое движется захватывать, а скорее, освобождать себя от существования в псевдоматериальном виде.

Понятия не имею, чем в последующие дни, недели, месяцы и годы будут объяснять себе самим жизнь в говне 144 миллиона минус 12 тысяч убитых на территории нашей страны россиян.

Но каждый раз, когда путин ртом скабеевой будет просить еще немного потерпеть за "великую россию", россиянам стоит помнить, что дочка абрамовича сейчас "терпит" на карибах, сын пескова "терпит" в Париже, а сын фридмана еще пару дней назад "терпел" в Будапеште в лучшем ресторане японской кухни.

Китай уже сейчас обсуждает покупку стратегических российских государственных активов. Российская элита уже сейчас набилась в Дубай, Тель-Авив, Стамбул, Батуми чтобы не засохнуть в стране, которую вот-вот отключит и атмосфера от осадков.

россия не единая, и она об этом очень скоро узнает.

россия не великая, и это понятно уже сейчас, спустя 14 дней войны в нашей стране.

россия обворованная, обманутая, нищая оболочка, которая очень скоро будет растащена на кусочки китайцами, потому что она еще и слабая.

Российский военный бронепоезд такой, какой он есть, потому что у абрамовича – такая яхта, какая есть.

А в остальном состояние дел в россии предлагаю в ближайшие часы, дни, недели, годы и десятилетия характеризовать цитатой известной российской либералки (с недавних пор на удаленке): "Какой пиз.ец. Всему конец".

Михаил Ткач