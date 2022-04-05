Был такой фильм Михаила Ромма – "Обыкновенный фашизм".

Кстати, я не согласен с тем, что показанное в фильме – фашизм.

Классический фашизм – это режим Муссолини. Достаточно травоядный, кстати, если сравнивать с нацизмом гитлеровской Германии. Или с социализмом в версии Ленина-Сталина. Это как сравнивать хомяка с тиграми-людоедами: все трое – млекопитающие, но на этом сходство заканчивается.

Фильм Ромма о нацизме и его кровавом наследии. Но в советской реальности тщательно избегали аналогий "красного" с "коричневым", поэтому нацизм прикрывали табличкой фашизм, чтобы никому и в голову не пришло, что СССР – самое настоящее фашистское государство. Мол, мы не такие! Мы – другие!

На сегодняшний день есть очень точный термин, описывающий нынешнюю основную российскую идеологию: российский фашизм – рашизм.

Нацизм – русский нацизм – есть неотъемлемая часть рашизма. А антиукраинизм россиян, как в свое время антисемитизм немцев – основная ось рашистской идеологии. Ее движущая сила, ее кровь.

Нынешний военный психоз в России, несмотря на маскировку под антифашизм, это чистой воды нацизм с отчетливым, откровенным антиукраинизмом в анамнезе.

В принципе, нацизм в России – явление не новое, привычное. Интернационализм, в котором есть старшие братья, а есть хохлы, жиды, чурки, грызуны, нацмены – это какой-то странный интернационализм.

Но на государственном уровне этого никогда не признавали. В СССР, например, никогда не было антисемитизма, но была квота на прием евреев в институты, в партию, на управляющие должности.

Да и сегодня лично я наибольшее количество национальных оскорблений получаю от российских "нефашистов". Как-то странно для заявленных целей по "денацификации" целого народа, не так ли?

Нынче российская власть расчехлилась окончательно.

Позвольте процитировать Дмитрия Медведева, вечно спящее второе лицо России:

"Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев".

А это цитата из статьи в Википедии, которая называется "Окончательное решение еврейского вопроса". Один из ее разделов под названием "Отсылки в современность":

"Украинский вопрос (или решение украинского вопроса) – термин, использующийся государственными СМИ Российской Федерации в описании целей политики президента РФ В. В. Путина в отношении украинского государства.

Решение украинского вопроса – термин, использующийся в описании целей политики В. В. Путина, президента Российской Федерации, в отношении украинского государства после победы Революции достоинства.

Под эвфемизмом "окончательное решение" подразумевалось включение Украины в состав Российской федерации или хотя бы "финляндизация", "демилитаризация и денацификация".

Оказывается, у нас с евреями больше общего, чем можно было подозревать.

Мы должны понимать, что в сознании глубинного российского народа украинцы и Украина расчеловечены и низведены до уровня унтерменшей. Это делалось последовательно и целенаправленно на протяжении двадцати лет. Для расчеловечивания использовались телеканалы, книги, фильмы, пресса, интернет.

Поддержка сегодняшнего террора в Украине среди российского населения – не случайность, а целенаправленно сформированный психоз, результат многолетнего труда пропагандистов.

Статья на официальном российском ресурсе "РИА Новости", появившаяся 4-го апреля, – это антиукраинский меморандум. Практически открывающая глава нового русского "Майн кампф". С чем я россиян и поздравляю.

Черчилль никогда не говорил, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, но фраза пророческая, согласитесь, кому бы она не принадлежала.

Фильм Ромма – потрясающее документальное свидетельство, открывающее миру лицо гитлеровского нацизма.

Кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня – это кадры из нового страшного в своей откровенности фильма. Фильма о русском нацизме, о русской оккупации, о зверствах, которые творит рашизм на украинской земле в 2022-му году.

Первая глава. Жаль, не последняя. Мы еще далеко не все знаем о процедуре "денацификации" в исполнении российских наци. Еще многое предстоит узнать, многому ужаснуться.

Гитлеровский нацизм закончился не на развалинах Рейхстага, а в тот момент, когда простых немцев заставили смотреть на результаты преступлений их сограждан, не отворачиваясь.

Русский нацизм закончится тогда, когда простых россиян заставят смотреть на то, что натворили российские войска в Украине.

На застреленных в затылок людей со связанными за спиной руками.

На изнасилованных десятилетних девочек.

На сожженных целыми семьями украинцев.

На женщин, над которыми надругались и раздавили танком.

На братские могилы в разгромленных киевских предместьях.

На трупы по обочинам дорог.

На расстрелянные из пушек гражданские машины.

А пока рашизм жив, здоров и прекрасно себя чувствует. И кормится украинской кровью.

И нет другого пути остановить его, кроме победы.

Нашей победы.

Ян Валетов