Первый день конференции в Лугано: что будет, когда стихнет оружие?

У стилі Тіма Кука українська влада представляє у швейцарському Лугано свої пропозиції щодо відновлення країни – не лише для делегацій 40 країн, а для всього світу.

Від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова лунає Digital4Freedom та демонструється на екрані Зеленський у ролі Супермена після війни.

Найчисленніша з початку війни делегація України на міжнародній конференції представляє План відновлення країни на 750 млрд дол. Це не просто 24 томи, над яким упродовж двох місяців працювали 24 експертні групи у складі близько 2500 фахівців.

Для України цей план – можливість обґрунтовано заявити про потреби, без емоцій і мовою цифр показати наслідки війни та кожною сторінкою і заявою офіційних осіб підписатися під готовністю діяти прозоро.

Саме прозорість та підзвітність – та червона нитка, яка об'єднала промови всіх учасників конференції, від української влади до Єврокомісії, від громадянського суспільства до міжнародних фінансових організацій.

Що нам в Лугано пообіцяла влада?

Влада наполягає на відбудові не лише тоді, коли стихне зброя. Об'єкти критичної інфраструктури потребують відновлення вже зараз.

Етап Fast Recovery передбачає відбудову житла, шкіл, лікарень. Далі – довгострокова трансформація, що відображена в плані на 10 років. Паралельно з цим будуть втілювати реформи. І все це в ключі прозорості та підзвітності за отриману допомогу.

Володимир Зеленський, Президент України:

"Максимальна безпека, максимальна технологічність, максимальне дотримання екологічних стандартів, максимальне застосування "зелених" технологій, максимальна реалізація принципів безбарєрності, максимальна спрямованість на інтереси громад, максимальна прозорість – при плануванні, використанні коштів, відборі проектів…

Значну територію України ми вже звільнили – це понад тисячу населених пунктів. Для значної території зберігаються виклики – авжеж, економічні, енергетичні, соціальні. Відновити шкільне навчання, забезпечити медицину для людей, дати переселенцям житло, гарантувати українцям роботу, захистити енергетику – це все важливо саме зараз, а особливо – напередодні зими.

Тому Україна представляє два рівні дій: стратегічний – і це означає відновлення всієї країни, а також тактичний. Нам потрібна ця тактична допомога. Це означає необхідність уже зараз швидко відновлювати все те, що можна відновити".

Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України:

"Сьогодні ми об'єднані в нашому захисті, завтра – в нашій відбудові. Ні, реформи нікуди не зникли з нашого життя. Більше того, певною мірою саме завдяки реформам є сьогодні тут у Лугано певною мірою завдяки змінам, які Україна і ми всі разом впроваджували всі ці роки, Київ не пав, низка регіонів звільнені від окупантів, за 130 днів війни росія не досягла жодної своєї мети.

План відновлення України розділений на 3 ключові етапи:

Перший етап – це відновлювати тут і зараз те, що можливо чи є критичним для життя людей. У звільненому Чернігові немає води – треба тут і зараз ремонтувати водогін. На Київщині не можна дістатись до тих чи інших сіл – треба тут і зараз будувати тимчасові мости і переправи. Ця робота вже іде. Ми її зарах фінансуємо коштами з бюджету України. Другий етап – це "fast recovery". Кількість зруйнованих об'єктів навіть базової інфраструктури величезна. Одразу після завершення воєнних дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проектів відбудови. Відремонтувати школи, лікарні, побудувати тимчасове житло, повернути життя в зруйновані міста і громади. Третій етап цього плану – це довгострокова трансформація, вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини і завершуючи зеленим переходом та новим військово-промисловим комплексом.

Два ключові підходи до такого відновлення: регіональний та параметричний.

Що таке регіональний підхід? Він полягає в регіональній відповідальності друзів України за відновлення окремих регіонів.

Партнери так само отримають доступ і побачать карту руйнувань, на основі цієї карти вони спільно з Урядом, експертами та місцевою владою будуть готувати технічні проекти відбудови та трансформації регіонів.

Другий аспект – параметричний, це галузевий принцип. Наприклад, коли ми будемо проводити велику компанію енергоефективності чи будівництва нового житла, то ці компанії будуть будуватись на європейських параметрах.

По-перше, це означатиме нову якість відновлення.

По-друге, це означатиме зрозумілі правила гри для приватних інвесторів, яких ми хочемо залучити в ці проекти.

По-третє, це буде означати подальшу інтеграцію України в ЄС.

Наша команда пропонує створити декілька офісів відновлення України. Або одночасно вести максимально ефективну скоординовану роботу.

Головний офіс має бути в Києві. Філії цього офісу будуть в Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні, інших містах, де партнери забажають створити такі офіси.

Дуже важливий меседж, який я хочу зафіксувати сьогодні, стосується прозорості, відкритості та підзвітності. Ми долучаємо до процесу всіх міжнародних партнерів для того, або показати, що кошти, виділені на відновлення, використовуються максимально ефективно, чесно і справедливо.

Вже зараз частина цих коштів, які міжнародні партнери надають Україні, проходять через трастовий фонд Світового банку та адміністративний рахунок МВФ. Це дозволяє підвищити рівень підзвітності, показати, як саме використовуються ці кошти, кому йдуть, як вони допомагають Україні та простим українцям".

За словами Прем'єра, ключовим джерелом відновлення мають стати:

конфісковані активи росії та російських олігархів. Російська влада розв'язала цю криваву війну, вони спричинили ці масштабні руйнування й мають понести за це відповідальність. Заморожені активи росії за різними оцінками складають від 300 до 500 мільярдів доларів; гранти та пільгові кредити міжнародних фінансових організацій і країн-партнерів; інвестиції приватного сектору; позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій; кошти бюджету України.

Меседж Прем'єра – прозорість, відкритість та підзвітність під час відбудови. Зафіксували.

Олена Шуляк, голова партії "Слуга народу", народна депутатка України:

"Одне з великих запитань: "А як будуть витрачатися гроші донорів? Яким чином будуть перевірятися? Як будуть витрачатися ці кошти? Яким чином вони будуть розподілятися? За якими правилами?".

На сьогодні, дійсно, немає єдиного механізму, єдиної методики, немає єдиних правил, як ці кошти будуть витрачатися.

Я запропонувала створити міжпарламентську платформу – між нашими парламентарями, між парламентарями інших країн для того, щоб напрацювати єдині механізми, єдині правила, щоб вони були чесними, прозорими, зрозумілими для всіх, хто буде долучатися до процесу відновлення".

Напрацювати єдині механізми, єдині правила, щоб вони були чесними та прозорими. Зафіксували.

На чому наголошують наші міжнародні партнери?

Захід підтримує риторику української влади щодо відбудови України не такою, як вона була, а кращою, якою її хоче бачити молодь. Також Захід за єдиний підхід під час перехідного періоду, єдину платформу для збору коштів, що допоможе в боротьбі з корупцією, забезпеченням прозорості та відповідальності.

У відповідь на готовність України працювати прозоро і підзвітно Єврокомісія запропонувала створити "міжнародну платформу з реконструкції", яка зможе акумулювати 500 млрд євро і через яку пропонуватимуть низку програм, від інвестицій до реформ.

ЄС орієнтується на кредити і гранти, а також механізм "гроші в обмін на реформи", що продемонстрував ефективність у Фонді боротьби з Covid.

На це орієнтовані заяви міжнародних партнерів.

Урсула Фон дер Ляєн, Президентка Європейської комісії:

"Місяць тому на полі бою загинув молодий український герой. Коли він боровся за майбутнє своєї країни. Його звали Роман Ратушний. А завтра йому б виповнилося 25 років.

Роман належав до нового покоління молодих українців. У підлітковому віці він був серед перших протестувальників на Майдані, виступивши за Європу та за демократію. І відтоді Роман не припиняв боротися за кращу Україну.

Він боровся за вільну від корупції Україну як активіст і журналіст. Він боровся за більш зелену Україну, очолюючи рух за порятунок природного парку в Києві від незаконної забудови, фінансованої олігархами. Він боровся за суверенну Україну і заплатив за це найвищу ціну. Життя Романа обірвалося занадто рано, але його мрії живуть.

Україна може вийти з цієї війни на шляху до сильнішої та сучасної країни з модернізованою судовою системою, з міцнішими інституціями, з серйозним досвідом боротьби з корупцією. Але також із більш екологічною, більш цифровою та більш стійкою економікою".

Ерін Елізабет Маккі, Помічник адміністратора USAID в Бюро з питань Європи та Євразії:

"Я продовжую говорити про план Маршалла, але я думаю, що концепція поза часом зараз, тому що ви пам’ятаєте: план Маршалла з’явився після закінчення війни. Ми говоримо про те, що ми розглядаємо допомогу в режимі реального часу, ми охоплюємо певні сфери і реконструкцію, і поглиблення якорів демократії та стабільності…

Я просто хочу закінчити одним елементом, якого ми хочемо торкнутися, який є критичним. І це зобов’язання щодо боротьби з корупцією, прозорості та відповідальності".

Альфонсо Гарсіа Мора, віце-президент Міжнародної фінансової корпорації (IFC):

"Друга річ, яка, на мою думку, є абсолютно критичною - це визначення пріоритетів критичної продуктивності. І ви вже згадали частину з них – боротьба з корупцією, прозорість, конкуренція. Я вважаю, що все це абсолютно критично".

Про що попереджає громадськість?

Увесь демократичний світ вірить у перемогу України та довіряє у проведенні реформ. Для того, щоб довіра не згасла, на перехідному етапі і в режимі Fast Recovery важливо побудувати прозору модель відбудови, запустити прозорі механізми та онлайн-систему з усіма даними щодо відновлення та закупівлями.

На цьому наполягає громадськість, яка вже переросла рівень від звичайного наглядача до партнера і може запропонувати країні зміни. Перед Конференцією в Лугано українські громадські організації написали Маніфест громадянського суспільства – документ, що містить спільні критерії рішень, пріоритетні завдання та червоні лінії для того майбутнього, заради якого мільйони українців щоденно ризикують власним життям.

Це означає, що зараз в Україні, як ніколи, об'єднане громадянське суспільство і є повноправним учасником реформ.

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Основні меседжі громадськості.

Олена Галушка, членкиня правління ГО "Центр протидії корупції":

"Наші міжнародні партнери дуже зацікавлені в підтримці та відбудові України, однак при першому корупційному скандалі довіра до нас буде зруйнована. Уже тільки наявність такої інформації, навіть не розсідування такої справи, а наявність інформації завдасть непоправної шкоди для майбутньої відбудови.

Не буде перебільшенням зазначити, що наш національний інтерес – завчасно створити антикорупційні запобіжники, аби бути впевненими в тому, що все пройде просто кришталево прозоро. Також дуже важливим є і те, аби сотні мільярдів, які зайдуть на відбудову, не надходили до державного бюджету.

Оптимальною буде модель, якшо органи державної влади обиратимуть об'єкти для відновлення, але будуть максимально обмежені у виборі підрядників для такої відбудови".



Андрій Боровик, виконавчий директор ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна":

"Корупційні ризики, які були до війни, залишаються і надалі. Ми просто відтермінували їх. Без сильних антикорупційних інституцій ми не зможемо не те, що відбудувати Україну, ми просто не зможемо відродити її.

Прозорість та підзвітність дуже важливі. Нам потрібна онлайн система, в якій і українці і міжнародники зможуть відкрито бачити усі проєкти відбудови та всі дані. Онлайн система, яка позбавить усіх жахіть бюрократії та показуватиме прозорий публічний механізм закупівель для майбутньої відбудови".

Чи варто ще раз наголошувати про те, шо червоною наскрізною ниткою усієї риторики міжнародників є забезпечення прозорих механізмів відбудови і антикорупційної інфраструктури?

Чи розуміє влада те, що це не просто риторика? Найважливіше зараз усвідомити, що шанс на таку допомогу Заходу та партнерів у нас буде єдиний. До першого корупційного скандалу. Тому цього просто не можна допустити.

Сподіваюсь, що у владі все це розуміють, від нардепів до дрібних чиновників місцевого рівня, які відповідатимуть за відбудову вже понад 100 тис. зруйнованих об’єктів у регіонах.

Детальніше з Рекомендаціями Інституту законодавчих ідей, як запобігти корупційним ризикам під час відбудови України можна ознайомитися тут.

Мартина Богуславець