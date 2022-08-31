Смерть, разруха и нищета – вот что принесли нам оккупанты

Смерть і руйнування – ось яке "визволення" принесли окупанти.

Розбрат, безправ'я під дулом автомата, злидні й занепад – ось що таке "русский мир".

А їхні "референдуми" – спроба відірвати українські території від України та позбавити майбутнього.

Так відбувається скрізь, куди вони приходять із війною. Придністров'я, яке ще на початку 90-х за сприяння військового контингенту рф відірвали від Молдови, український Крим, Донецька та Луганська області після 2014–15 років. Тепер – Херсонська, Запорізька та Харківська області України.

Путін і його посіпаки нахабно брешуть, що вони "звільняють" людей. Насправді – позбавляють життя, рідного дому, батьківщини, майбутнього.

Обстріляний Маріуполь Фото Getty Images

Люди спокійно жили й працювали на своїй землі: виховували дітей, допомагали батькам, будували майбутнє. Після приходу окупантів на багатих українських теренах люди живуть у злиднях.

Аграрії, які вміють працювати на землі, не бачать сенсу вирощувати врожай, адже окупанти просто відберуть те, що вони створили.

Так завжди за російської окупації. Підприємства, бізнес спочатку захоплюють бандити, а потім прибирають до рук росіяни або їхні посіпаки. Саме так відбувається із крадіжкою українського збіжжя, яке агресори відбирають і продають за кордон.

Ресурси, продовольство і все, чим багатий наш край, вони будуть відбирати та везти до росії, залишаючи українців голодувати. Підкидаючи жалюгідні подачки пенсіонерам, переважно тим, хто отримає паспорт країни-агресора.

Люди пенсійного війку в Маріуполі біля розбитого будинку Фото: Telegram Петра Андрющенка, радника мера Маріуполя

Під владою окупантів немає роботи, немає грошей, немає медицини та ліків, немає перспектив і самого життя. Людям треба виїжджати, щоб вижити. А це – приниження та перевірки на блокпостах, загроза викрадення та смерті в таборах для "фільтрації".

У росії, куди вони дозволяють виїхати – диктатура, перевірки силовиків на кожному кроці, ФСБшники, які стежать за кожним.

Херсон травень 2022-го фото: EPA UPG

У таку ж безвихідь і темряву окупанти хочуть затягнути нас, встановити людоїдські порядки на захоплених землях.

Вони вже принесли беззаконня та насильство, викрадення, тортури та здирство. А тепер хочуть відірвати наші землі від України, перетворити їх на чергові безглузді "республіки", полишити на животіння. Так вони роблять усюди, куди прийшли з війною.

Маріуполь. Березень 2022 року фото: Інна Лапіна, Courtesy Photo

Зараз окупанти призначають на пости своїх посіпак. Людей без чесного імені, розуму та совісті та навіть мінімального досвіду роботи для людей. За такою схемою ворог діє завжди.

Спочатку вони вдираються зі зброєю та захоплюють чужу землю, потім створюють липові "республіки" та саджають бандитів і зрадників "керувати". Опісля – ставлять своїх людей.

І зараз один за одним у керівні крісла сідають вихідці з росії. Вони їдуть робити кар'єру та грабувати "колонію."

Реклама:

Окупаційну адміністрацію Харківщини очолив ексмер російського Краснодара, який нещодавно звільнився. На окуповані землі їдуть депутати російської думи, губернатори, силовики.

Топчиновник і наближений до путіна Кирієнко зачастив на Донбас: приміряє звання "віцекороля України".

Кирієнко в Маріуполі

Навіть дрібні чиновники з росії отримують великі гроші за "роботу" на окупованих землях. Окупанти везуть сюди і вчителів, і комунальників, яким платять набагато більше, ніж місцевим фахівцям. Вихідці з росії стануть привілейованим класом, а українців зроблять людьми другого ґатунку.

Наша земля, Україна, для окупантів – місце для пограбування, віджиму власності, заробітку, побудови кар'єри. На людей зі "звільнених" територій їм начхати.

А "референдуми", які хочуть провести засланці з "єдиної росії" та колаборанти – спосіб загарбати українську землю, використавши самих українців. Прив'язати до росії та позбавити майбутнього.

Нам не байдуже, якою буде наша земля. Майбутнє для нас та наших дітей – бути з Україною.

Херсон, квітень 2022 року Фото УНН

"Ні! "референдуму", який готують окупанти.

Максим Забуга

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.