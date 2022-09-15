Гарантии безопасности – новая ловушка или реальная будущая цитадель Украины?

Є експерти, які вважають, що робота комісії Расмуссена-Єрмака зі створення Київського безпекового договору є варіантом відмови України від НАТО.

Ні.

Україна закріпила вступ в НАТО як фундаментальну позицію в своїй Конституції. Немає жодних причин сходити з цього шляху.

Вступ в НАТО є пріоритетом як для президента України і високого політичного керівництва країни, включно з парламентом, так і для суспільства. Але готовність України не завжди співпадає з готовністю наших партнерів.

Якщо президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн однозначно сказала, що ЄС чекає Україну в союзі і союз не буде повноцінним без України, то НАТО поки що остерігається воювати з "другою армією світу".

Тому такий договір, як гарантії безпеки, має бути ніби як 5-ою статтею, але ще до членства України в НАТО.

Ключова позиція – надання Україні всіх систем та озброєнь, які б могли позбавити сміливості нападати на нашу країну, а в разі нападу забезпечити таку допомогу, яка випередила б напад або відбила будь-якого противника в найкоротші терміни, забезпечуючи нашу, українську перемогу.

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13 вересня президент Володимир Зеленський заслухав співголів Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України – керівника Офісу президента Андрія Єрмака та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Йшлося про напрацьовані рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України, які мають стати основою документа під назвою "Київський безпековий договір" (Kyiv Security Compact).

Позиції дуже перспективні. Ця розроблена рамка рекомендацій має бути реалізована в реальному безпековому документі, який підпишуть наші міжнародні партнери, починаючи зі США.

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Спільний договір не обмежує можливість двосторонніх додаткових договорів України з партнерами. Це буде багаторічна дієва допомога, яка збудує надійну систему оборони та безпеки України й працюватиме на попередження агресії, а в разі агресії – на швидку та ефективну відсіч.

В разі загрози, за запитом України гаранти повинні будуть зібратись для колективних консультацій протягом доби. Необхідно буде прийняти рішення про активацію розширених гарантій у складі коаліції країн, що готові долучитися протягом 72 годин.

Документ буде гнучким для вдосконалення. Пакет гарантій може бути доповнений додатковими угодами, що стосуються конкретних питань, не охоплених в існуючому документі.

Угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО. Документ стане засобом встановлення безпеки, поки вступ до НАТО не відбудеться.

Гарантії не повинні змушувати Україну обмежувати чисельність чи потужність своїх збройних сил. Вони також не повинні бути елементом обміну на певний статус нейтралітету чи накладати на Україну інші зобов'язання чи обмеження.

Тому – готуємося на наполягаємо на вступі до НАТО.

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Володимир Зеленський зазначив важливість того, щоб українське суспільство, світ і міжнародні організації знали різницю між майбутнім безпековим документом і Будапештським меморандумом.

На відміну від останнього, гаранти нового безпекового документу мають взяти на себе політично та юридично зобов'язання щодо сприяння забезпеченню самооборони України. Гарантії надаватимуться на безстроковій основі. До того ж, вони мають бути адаптивними залежно від рівня загроз.

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Санкції проти Росії становлять частину гарантій і є важливими у формуванні безпеки України.

Нещодавно заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що цей документ є "прологом до Третьої світової війни" і, на його переконання, "ніхто ніяких гарантій" давати Україні "не буде".

Гарна заява Медвєдєва, бо говорить про те, що в рф бояться такого безпекового договору для України.

Думаю, розумні люди в рф розуміють, що війна ними програна, але сподіваються, що після зализаних ран і втечі з окупованих територій, включно з Кримом, вони накопичать сили і з новою потужністю розпочнуть окупаційну війну проти України.

Та з такою проукраїнською коаліцією і такою підготовкою України українська армія може стати другою чи третьою армією світу – її буде зовсім не здолати.

Тож тримаймо стрій, крокуймо до перемоги та будуймо довготермінову українську та європейську безпеку.

Дмитро Васильєв

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